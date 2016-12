Här är platserna från nya Star Wars-filmen som man kan besöka i verkligheten

Den 14 december hade Rogue One: A Star Wars Story premiär i Sverige. Flera av inspelningsplatserna går att besöka utanför den vita duken. Här är några av de häftigaste.

Foto: Lucasfilm Ltd.

Jordan – Jedha

Vagabond har tidigare skrivit om hur platsen som figurerade som Luke Skywalkers hemplanet Tatooine går att besöka i Tunisien. I Rouge One har filmskaparna valt att använda ytterligare ökenområden för ett flertal scener. En av dessa är Wadi Rum-öknen i Jordan som figurerar som månen Jedha, en pilgrimsplats för anhängare till Kraften eller "The Force". Den orange öknen ligger i södra Jordanien och har även figurerat i filmen The Martian.

Wadi Rum. Foto: Istock.

London – Imperial Military Base

I en av scenerna där några medlemmar ur rebellalliansen beger sig till den tropiska planeten Scarif, där rymdimperiet har en militärbas, har tunnelbanestationen Canary Wharf använts som inspelningsplats. Alla Star Wars-fans som beslutar sig för att resa hit får inte heller missa utställningen Star Wars Identities som har öppet fram till september 2017. Här finns över 200 föremål och rekvisita från filmerna.

Foto: Istock.

Maldiverna – Scarif

Insidan av militärbasen har måhända filmats i London. Men många av utomhusscenerna har spelats in på öparadiset Maldiverna. På den obebodda ön Berasdhoo och på Laamu-atollerna för att vara mer precis.

Maldiverna på film. Foto: Lucasfilm Ltd.

En av Laamu-atollerna i verkligheten. Foto: Istock.

Island – Eadu

Nära den lilla byn Vik på Island hittar man det vackra sandområdet Mýrdalssandur som är känd för sin svarta sand. Området syns i scener som föreställde den stormiga planeten Eadu. Även vulkanen Kraflas krater går att se i filmen.

Reynisdrangar utanför Vik. Foto: Istock.

Från Rogue One: A Star Wars Story. Foto: Lucasfilm Ltd.

Källor: imdb.com/news.com.au/cntraveler.com