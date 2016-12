Krönika: "Nakenchock i Tyrolen"

Vagabonds redaktör Per J Andersson förundras över österrikarnas bastuvanor.

Kulturkrock i exotiska Österrike. Foto: Istock.

I guideboksserien Culture Shock lär man ut de kulturella koder som gäller i exotiska länder. Det låter ju bra. Ändå blir jag irriterad när jag läser om hur man ska hälsa, bocka, tacka, inte säga si och inte göra så.

Fokuseringen på hur olikt allt är i världen skapar nervositet och rädsla, när det i avreseögonblicket snarare är trygghet och tillit vi behöver.

Efter många resor i Indien, Nepal, Sri Lanka, Indonesien, Mexiko och andra länder med främmande sedvanor har jag kommit fram till att det enda man behöver tänka på är att bete sig respektfullt, vara vänlig och nyfiken.

Per J Andersson, krönikör. Foto: Håkan Elofsson.

Och i kulturer som känns som mest annorlunda har förståelsen för mitt "felaktiga" beteende varit som störst. Inte blev jag bannad för att jag inte rapade efter maten, som man bör, hemma hos familjen på landet i Indien, men deras glädje var å andra sidan stor när jag väl gjorde det.

Nej, släng vett- och etikettsguiderna i papperskorgen och res utan att ängslas. Det löser sig. På plats.

Så tänkte jag innan jag reste till det exotiska landet Österrike. I den vackra alpdalens finaste badhus erbjuds en mängd olika bastubad – aufgussbastu, loftbastu, jordbastu, höbastu, örtbastu, ångbastu … Men hur gör man här? hinner jag tänka innan jag får syn på skyltarna med överkorsade badkläder. Nakenhet är vad som krävs. Det låter enkelt. Jag blir med ens lugn. Jag tillhör ju inte generation 80-tal som tycker att det är läskigt att visa sig naken inför främlingar. Blottad stegar jag in i bastun – helt rätt så långt – lägger handduken på laven, sätter mig och känner mig stolt över mitt korrekta bastubeteende.

Men genast blir jag grinigt åthutad av en äldre herre.

– Mein Herr, ni kan ju inte luta er svettiga rygg mot rygg­stödet och sätta era nakna fötter mot laven under.

– Vad menar du? Ska jag sitta på huk på handduken? undrar jag trotsigt.

– Nein, nein, skrockar han besserwissrigt och visar hur jag ska vika handduken så att jag kan sitta utan att någon del av min nakna kropp, inte ens fotsulorna, nuddar träet.

När jag efteråt står i duschen kommer en naken kvinna in och börjar gnolande tvåla in sin kropp. Jag drar in magen, försöker se så avspänd ut som jag kan, medan det inuti mig känns som om jag blivit påkommen med något skamligt. Har jag gjort fel igen? Har jag kommit in på damavdelningen?

Då upptäcker jag två håriga och garanterat manliga gestalter komma in i samma duschrum. Efter dem ytterligare två nakna kvinnor. Har jag hamnat på en swingerklubb?

Samma kväll förklarar infödingarna över en middag med knödel och tallkottssnaps hur allting funkar. Här badar män och kvinnor bastu tillsammans. Nakna. Es ist normal. Svensk uppdelning i dam och herr ist nicht normal. Att sitta ner utan handduk bakom ryggen och under fötterna är snuskigt. Gör ni så i Sverige? Har ni inget sinne för hygien?

Jag kollar igenom utbudet av Culture Shock-guider en gång till. Trots 100 titlar saknas Culture Shock Austria. Om förlaget ger ut en sådan ändrar jag mitt råd till: Läs den! Innan du reser.

