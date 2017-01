5 alkoholhaltiga skönhetsbehandlingar runt om i världen

Simma i sake och bada i öl – här är fem unika hälsoanläggningar där alkoholen står i fokus, men inte på det sätt som du kanske först skulle tro.

Skrubbas med tequila på Four Seasons i mexikanska Punta Mita.

1. Vinterapi i Bordeaux, Frankrike

Lyxiga La Source de Caudaliet.

Att det skulle vara bra för hälsan att dricka vin – och särskilt rödvin – är ju en fråga som debatteras av forskare i decennier. Men finns det några fördelar med vin och druvor för hyn? Det tror i alla fall grundarna till spat på hotellet La Source de Caudaliet, som ligger romantiskt omringat av vinodlingar cirka 20 minuter utanför Bordeaux.

Här kan du ta del av en rad vininspirerande behandlingar som "premier cru treatment" och "vinmakarens massage". Väl på plats kan du dessutom passa på att lyxa till det med ett besök i hotellets tvåstjärniga Michelin-restaurang Le Grand'Vigne.

2. Simma i Sake – Japan, Niigata

Sake-bad på anläggningen Kowakien Yunessun. John S Lander / Getty Images.

I Japan kan du inte bara fukta strupen med den traditionella risvinsdrycken. Du kan dessutom simma i den. Sake, och biprodukter från tillverkningen, har länge använts i skönhetsbehandlingar eftersom aminosyrorna tros vara bra för att återfukta och mjuka upp huden, enligt Lonely Planet.

I prefekturen Niigata finns ett gäng onsens – japanska bad – som den 26:e varje månad (på badets dag) erbjuder behandlingar där gäster kan simma i vatten som berikats med drycken.

2. Tequilamassage i Punta Mita, Mexiko

Four Seasons Punta Mita på Mexikos västkust.

På Four Seasons i Punta Mita kan du berusa dina sinnen med en massage med salvia och tequila. Behandlingen kombinerar klassiska massagetekniker med urgamla metoder hämtade från mexikansk läkekonst. Fördelarna med att just använda tequila sägs komma från spritdryckens huvudingrediens agave, som anses svalka och återfukta huden.

4. Öl-spa i Prag, Tjeckien

Gå på ölspa i Prag. Foto: Spa Beerland.

Att det finns spa som erbjuder ölbehandlingar i Prag är kanske inte så konstigt då öl och Tjeckien går hand i hand. En av de mest kända anläggningarnaSpa Beerland som ligger centralt i närheten av torget Karlovo náměstí. Här kan besökare bada i vatten som blandats ut med humle, jäst och korn samtidigt som de svalkar törsten med hur mycket Krusovice-öl som de önskar.

5. Vodka-skrubb – Le Bristol, Frankrike

Poolen på femstjärniga Le Bristol. Foto: Le Bristol.

På det lyxiga hotellet Le Bristol i Paris kan du njuta av en rad skönhetskurer som hämtat sin inspiration från Ryssland. Förutom ansiktsbehandlingen med kaviar kan gäster även boka in vodka-skrubben eller den ryska massagen – där kroppen först sveps in med vodkaindränkta handdukar för att sedan växelvis bearbetas med krossad is och varma handdukar som preparerats med aromatiska oljor.