Möt kvinnan som vandrade 428 mil till fots genom USA

Linda Åkerberg gjorde det många drömt om sedan filmen Wild gick upp på biograferna. Hon vandrade hela Pacific Crest Trail, från mexikanska gränsen i söder till Kanada i norr. Ett 428 mil långt äventyr, genom västra USA.

– Jag hade egentligen inte alls hållit på med vandring innan jag kom på att jag skulle göra det här. När jag var liten gjorde vi en liten familjetur någon gång, men sedan dess hade jag inte gjort några riktiga vandringar. Däremot har jag alltid varit intresserad av alternativa levnadssätt, säger Linda Åkerberg när vi trä as på ett kafé i Stock­holm ett par veckor efter att hon kommit hem.

Southern Terminus 3 april 2016. Södra startpunkten på Pacific Crest Trail badade i solsken när Linda Åkerberg skrev in sig i loggboken och krängde på sig den tunga ryggsäcken. I ett år hade hon visualiserat, planerat och drömt om den här dagen – och alla de andra dagar som nu låg framför henne. Hon började gå, med gränsen mot Mexiko i ryggen och gränsen mot Kanada som mål – 428 mil bort. Det är ungefär som att gå mellan Treriksröset och Smygehuk två gånger, och ytterligare en gång nästan halvvägs.

Hon har knapp t hunnit landa i vardagen igen. Hela våren, sommaren och en bit in på hösten har hennes liv handlat om att steg för steg genomföra det äventyr som många andra bara drömmer om.

– Att snöra upp skorna blev min första läxa. Jag gjorde av med tre skor under vandringen och snittet ligger på att nöta ut ungefär tre till fem par om man ska gå hela leden. Dessutom behöver man anpassa utrustningen efter hur miljön skiftar längs vägen, säger hon.

– Jag insåg då att den verkliga utmaningen vore att göra något annat än det jag gjort så länge nu. Jag visste hur det var att vandra på egen hand. Så jag väntade in gänget.

En kväll när Linda läste i boken Into the wild av Jon Krakauer fastnade hon för huvudpersonen Christopher McCandless defnition av vad ett äventyr är. Han menade att en viktig ingrediens är att göra något utanför sin egen bekvämlighetszon.

Det fungerade , ganska länge. Ju längre de gick, desto mer gick de ändå på egen hand eller två och två under själva vandringen, och satsade på gemensam lunch och övernattning.

– När man tältar har man allt med sig och det nns inga andra möjligheter. Så är man plötsligt i ett helt annat sammanhang och ska välja var man ska äta, vad man ska äta, vad man ska ha på sig. Att ha wifi i mobilen påverkade också. Alla blev upptagna av att göra saker på nätet. Det var som att sugas in i ett svart hål, säger Linda Åkerberg.

Efter Las Vegas väntade nya utmaningar i Sierra Nevada. Gruppen hade börjat splittras. Som est hade de varit nio personer, innan folk började droppa av. Några väntade in bättre väder vid ett tillfälle och alla hann inte ikapp efter det, någon valde att hoppa av och åka hem.

Vid sidan av det sociala samspelet var förstås naturen en följeslagare som ständigt fascinerade. Från torr öken till mäktiga berg, via porösa vulkanstenar som kunde få vilka vandrarfötter som helst att sladda i gruset.

När hon drygt fem och en halv månad efter starten nådde sitt mål på gränsen mot Kanada, var känslorna många.

– Samtidigt som jag var glad och exalterad kände jag mig tom och nedstämd. Lyckan över att vara klar blandades med sorgen över att vara tvungen att lämna leden. Men hela sista dagen kände jag mig lugn. Även om vi hade långt att gå var det ingen stress, det var bara att njuta av omgivningarna. En sista gång.

Ålder: 31 år.

Bor: i Stockholm när hon inte reser.

Gör: jobbar som frilans­fotograf. Kommer under våren 2017 att anordna en utställning med bilderna från vandringen längs Pacific Crest Trail, åtminstone i Stockholm och Göteborg men eventuellt även på andra platser.

Drömmer om: att klättra i Yosemite, vandra i Pata­gonien och Nya Zeeland, och att bestiga "the seven summits".