Anthony Bourdains 5 favoritkrogar i New York

När den amerikanske stjärnkocken Anthony Bourdain listar sina favoritrestauranger i New York står allt från burgare till pasta till bords.

Snabbmatskedjan Shake Shack imponerar även på mästerkocken Anthony Bourdain. Foto: Istock.

Anthony Bourdain är bland annat känd för sina reseprogram där han reser runt i världen i jakt på matupplevelser. Foto: Getty Images.

Innan tv-profilen Anthony Bourdain började resa runt världen för att göra foodie-programmen "A Cook's Tour"och "No Reservation" jobbade han bland annat som kökschef på New York-klassikern Breasserie Les Halles. Det är också i Big Apple som han listat några av sina favoritrestaruanger i en intervju med The Daily Beast.

1. Russ & Daughters

Café/delikatessbutik på nedre Manhattan som specialiserar sig på gourmetmat som rökt lax, kaviar och bagels. Enligt Bourdain är detta det första stället han besöker för att frossa efter en lång utlandsresa.

179 East Houston, russanddaughters.com

Foto: Russ & Daughters/Kelli Anderson

2. Mission Chinese Food

En kinarestaurang med smaker från Sichuan som även finns i San Francisco. Bourdain kallar den för "den roligaste restaurangen i New York" som inte tar sig själv på för stort allvar. Missa inte deras "dödliga drinkar."

171 East Broadway, mcfny.com

Foto: Roland Tanglao via flickr/Creative Commons.

3. Osteria Morini

Osteria Morini i Soho serverar rätter med rötter i den italienska regionen Emilia-Romagna och är enligt Bourdain ett perfekt ställe att komma till när man vill ladda upp på kolhydrater. Osteria Morini finns även i Washington D.C och i New Jersey.

218 Lafayette Street, osteriamorini.com

Foto: Getty Images/Washington Post.

4. Marea

Marea ligger precis i utkanten av Central Park och är en dyrare och mer uppklädd variant jämfört med systerkrogen Osteria Morini. Fisken är enligt Bordain utsökt men själv brukar han komma för pastan.

240 Central Park South, marea-nyc.com

Foto: Marea.

5. Shake Shack

Shake Shack är ju nästan legendariskt när det kommer till handburgarfans världen över och snabbmatskedjan går även hem hos Anthony Bourdain. Till The Daily Beast berättar han hur sin standardbeställning brukar se ut:

"En dubbel cheeseburgare, naken, tack. Ingen sallad. Ingen tomat. Inget ingenting. Bara ost och två burgare på ett potatisbröd. Jag tar två av dem och är lycklig."

shakeshack.com

Shake Shacks berömda cheeseburgare. Foto: Istock.

