Världens bästa vandringar – 15 enastående leder att vandra innan du dör

Vandring ligger Vagabonds redaktion extra varmt om hjärtat, och genom årens lopp har vi kämpat, svettats och njutit i berg och vildmarksområden över hela världen. Här är 15 vandringsresor som alla borde göra någon gång i livet!

1. Tour du Mont Blanc, Frankrike

Tre länder på en vecka

Med start i Les Houches strax utanför Chamonix börjar du traska söderut, svänger vänster in i Italien, går norrut och kommer till Schweiz, gör en ny vänstersväng och är tillbaka i Frankrike. Då har du vandrat runt Alpernas högsta bergsmassiv som förutom Mont Blanc bjuder på 400 alptoppar och ett 40-tal glaciärer.

Går du hela varvet har du gått 17 mil och avverkat 10 000 höjdmeter. Det här är vildmark på centraleuropeiskt vis, vilket betyder att det är tätt mellan bergsstugorna (250–550 kronor per natt och person med halvpension). Du slipper med andra ord att släpa med dig livsförnödenheter och kan vandra med lätt packning (ta med max 10 kilo, helst mindre).

Livsnjutaren som gillar att kombinera tuff vandring med bekväma övernattningar kan också bo på hotell i några av byarna.

• Antal dagar: 7–12. Resa dit: Flyg till Genève och därifrån buss till Chamonix eller Les Houches.

Bästa tid: Juni–september. Mer info: autourdumontblanc.com

I sagolandets hjärta

2. Milford Track, Nya Zeeland

Porlande bäckar, dånande vattenfall, snötäckta bergstoppar och övernaturligt mättad grönska. Nya Zeeland är sagornas land och sydöns Fiordland National Park är onekligen dess hjärta. När det gäller vackra vandringsleder är det inte mycket som slår Milford Track – inte på den här planeten i alla fall.

Vandra i sagolik natur på Milford Track, Nya Zeeland. Foto: Getty Images.

Antingen lyxar du till det med guide och logi i bekväma lodger, ett paket som kallas Ultimate Hikes och kostar från 10 000 kr per person för fem dagar inklusive måltider, transport och kryssning på Milford Sound. Eller vandra på egen hand och bo i förbokade stugor med våningssängar och köksutrustning. Även den vandringen, som tar fyra dagar, måste bokas långt i förväg. Ta med mat och tänk på att såväl hundar som tält är förbjudna.

• Antal dagar: 4–5. Resa dit: Flyg till Auckland, sedan buss till Queenstown och vidare med buss och båt till ledens startpunkt i Glade Wharf. Bästa tid: November–april. Mer info: doc.govt.nz/milfordtrack (där du också bokar och betalar din vandring)

Balkan när det är som bäst

3. Thethi, Albanien

Balkan består av många dramatiska berg, men kanske är naturen som allra vildast kring albanska Thethi. Under fyra vintermånader spärrar snöklädda berg av trakten från omvärlden. På sommaren är den däremot öppen och inbjudande med vidunderliga vandringar.

Albanien, en av Europas oupptäckta juveler. Foto: Fotolia.

Traska längs floddalens borgliknande stenhus och torn där folk förskansat sig för att undgå blodsfejder. Klättra mot vattenfall, grottor och herdarnas alpina sommarbeten. Eller påbörja den 19 mil långa vandringen Peaks of the Balkans Trail som följer bergen in i grannländerna Montenegro och Kosovo. I Thethi är det gott om familjer som hyr ut gästrum och serverar traktens mat som lagats över vedspis.

• Antal dagar: 1–13. Resa dit: Flyg till Tirana. Buss från Shkodra till Thethi. Bästa tid: Juni–augusti. Mer info: balkanspeacepark.org och thethi-guide.com

Europas sista vildmark

4. Sarek nationalpark, Sverige

En lista med världens bästa vandringar måste ha med Europas sista (riktiga) vildmark och Sveriges näst största nationalpark (efter Padjelanta). Sarek var ett av områdena som 1909 var först ut i landet med att få nationalparksstatus. Här vandrar du i björnarnas, lodjurens och järvarnas rike, även om de brukar se till att inte bli sedda.

Kungsleden med sin trängsel av vandrare går genom nationalparken, men lämna gärna den och vandra till dalgångar som Pastavagge, Pielaslätten (Sareks hjärta) och Rapadalen. Ta med mat och tält. Sarek har flera samebyar med renskötsel som kräver hänsyn. Hundar är därför inte tillåtna.

• Antal dagar: 7–10. Resa dit: Tåg till Gällivare och buss därifrån till Saltoluokta, Suorva eller Ritsem. Eller tåg till Murjek och buss därifrån till Jokkmokk och vidare Kvikkjokk. Du kan också flyga från Kvikkjokk eller Ritsem till Salloluokta i Padjelanta och därifrån vandra in i Sarek. Bästa tid: Juli–augusti. Mer info: svenskaturistforeningen.se/leder/sarek

Klippig färgsensation

5. Gran Canaria, Spanien

Den välkända kanarieön, vars sydkust är totalt sönderexploaterad, har ett överraskande vilt och bergigt inre som är som en dröm för dig som vill vandra i behagligt ljummet atlantklimat mitt i vintern. En bra utgångspunkt för vandringar är bergshotellet Parador de Cruz de Tejeda i vägskälet med samma namn. Här börjar sex olika camino reales, kungliga vandringsleder, som tar dig ut i det dramatiska bergslandskapet.

Så här kan Kanarieöarna också se ut! Foto: Fotolia.

Vandringsleden som tar dig till byarna Culata och Degollada de Becerra och sedan tillbaka igen är på en mil, bjuder på 655 höjdmeter och går genom en explosion i färger: gul ginst, grå berg och gröna terrasser där man odlar kaktusar med cochinill-löss, som producerar ett rött färgämne som används i läppstift. I blickfånget har du praktiskt taget hela tiden öns största rauk, vilda västernklippan Roque Nublo (Molniga klippan). En annan populär rutt är på två mil och tar dig till kratern av den sedan länge slocknade Tejedavulkanen.

• Antal dagar: 1–4. Resa dit: Flyg till Las Palmas, sedan buss till Cruz de Tejeda. Bästa tid: Året runt. Mer info: grancanaria.com, walkingrancanaria.com och rockyadventure.com

Indisk hemlighet

6. Malana, Himachal Pradesh

Kängorna leder mig framåt, medan stegen går tillbaka i tiden. Trekken till Malanas dolda Himalayadalgång är fylld av hemligheter. Språket har fött myter om släktskap med Alexander den stores trupper. Byn påstås dessutom leva i världens äldsta demokrati och fattar beslut tillsammans med guden Jamlu. Vandringen passerar dimhöljda pass och stigar där schakaler strosar om nätterna. Även om omvärlden tryckt på genom vägbyggen, hukar Malana fortfarande i sin egen, unika värld.

Vandring på höga höjder i Indien, Foto: IBL

Vandra gärna i sällskap av guide – för att öka säkerheten och för att hitta i en vild trakt, men också för att undvika kulturella klavertramp.

• Antal dagar: 3–5. Resa dit: Flyg till Delhi och därifrån tåg eller flyg till Chandigarh och vidare med buss till Manali. Bästa tid: Maj–juni och september–oktober. Mer info: myriadtrails.com (sök där på Malana) och kullutourism.com

Regnskogsvandring ovanför molnen

7. Mount Kinabalu, Malaysia

Mount Kinabalu är 4 096 meter över havet och därmed högst i Sydostasien. Bara namnet skriker äventyr. Men det är faktiskt hyfsat lätt att genomföra den två dagar långa vandringen från parkhögkvarteret upp till toppen här i den malaysiska delstaten Sabah på ön Borneo.

Lunchpaus ovan molnen på Laban Rata Resthouse, Mount Kinabalu. Foto: Getty Images.

Från nationalparksentrén tar trappsteg sats genom gåtfull bergsdjungel. Molnskogens drypande grönska följs av köttätande växter och rhododendron. På 3 272 meters höjd erbjuder vandrarhemmet i Laban Rata paus och vila. Mitt i natten ringer väckarklockor för toppförsök. Sista stegen andas du tunn luft. Rep ger dig stöd över branta klipphällar. Innan dimslöjor sveper rymden i vitt väntar storslagen gryning över Borneo.

• Antal dagar: 2. Resa dit: Flyg via Kuala Lumpur eller Singapore till Kota Kinabalu, och ta bussen därifrån till nationalparken. Bästa tid: Februari–april. Mer info: mountkinabalu.com

Vandringar i Draculaland

8. Piatra Craiului, Rumänien

Tänk på både Sound of Music och huggtänder och du vandrar bland spetsiga toppar i Europas vildaste hörn. Rumänska Karpaterna bjuder på alpina blomsterängar, djupa dalgångar och fuktiga gammelskogar.

Foto: IBL.

I nationalparken Piatra Craiului i det rumänska landskapet Transsylvanien leder markerade stigar genom dramatiska raviner, för att därefter klättra mot herdarnas fäbodar, frodiga sommarbeten och kalfjäll. Tassavtryck följer ofta färden. Björn, varg och lo har Europas tätaste bestånd i Transsylvanien. Ålderdomliga bondbyar, befästa kyrkor och skönt värdshusboende tillhör också höjdpunkterna. Glömde vi Dracula? Slottet i Bran finns nästgårds.

• Antal dagar: 1–7. Resa dit: Flyg till Bukarest följt av tåg till Zarnesti via Brasov. Bästa tid: Maj–oktober. Mer info: transylvanianwolf.ro, pcrai.ro (klicka på engelska flaggan om du inte läser georgiska) och summitpost.org (sök där efter Piatra Craiului)

Ett berg. En myt. En vandring

9. Kilimanjaro, Tanzania

Knappast något annat berg dominerar sin omgivning så eftertryckligt som Kilimanjaro. Från städer och savann pockar vulkanens hjässa på uppmärksamhet. Mäktigaste upplevelsen är nog ändå själva vandringen.

Kilimanjaro, Afrikas högsta berg. Foto: Fotolia.

Veckolånga whiskyrutten från Machame avverkar en av jordklotets häftigaste biologiska trappor. Colobusapornas frodiga bergsregnskog följs av Shiraplatån och Barranco Valley med utomjordiska jättekorsörter. Glaciärer, lavafält och kärvt månlandskap leder färden vidare mot den 5 895 meter höga toppen. Uhuru betyder frihet på swahili. Just så känns det när gryningen släpper fram savannen från Afrikas tak.

• Antal dagar: 7. Resa dit: Flyg via Nairobi, Dar es-Salaam, Addis Abeba eller Doha till Kilimanjaro Airport. Buss till Moshi, nära vandringens startpunkt. Bästa tid: januari–februari och juli–oktober. Mer info: machame.com och climbmountkilimanjaro.com

Hälsosamt timjanslufsande

10. Ikaria, Grekland

Stegen gör gott för både kropp och själ. Slutet smakar dessutom väldigt bra. Ikaria tillhör världens blå zoner. Ön lär ha fler pigga 90- och 100-åringar än någon annan plats i världen.

Varva vandring med sköna bad på grekiska Ikaria. Foto: Fotolia.

Den 25 kilometer långa vandringsleden Round Rahes bjuder på flera av hemligheterna bakom långa, friska liv. Timjanslufsande getstigar leder mot stunder för både samtal, bad och vila. Börja med en pratstund på något av bergsbyn Christos Rahes dåsiga kaféer. Fortsätt med bad i Halariravinens små, naturliga pooler. Därefter väntar simtur i egeiska bränningar innan vandringen avslutas med hemkört vin och grönsaksröran soufiko hos Theas i Nas.

• Antal dagar: 1–2. Resa dit: Flyg till Aten. Färja till Ikaria. Buss eller taxi till Nas. Bästa tid: April–juni och September-oktober. Mer info: island-ikaria.com

Kaukasisk sagovärld

11. Kazbegi, Georgien

Om du korsar Games of Thrones med Himalaya ser det ut ungefär som här i Georgien. Vindlande vandringsstigar leder från djupa floddalar mot den smaragdgröna vulkanen Kazbegis hjässa. På sluttningarna betar hästar bland alpina blomsterängar och spetstornade medeltidskyrkor. Ännu höge upp väntar Gergetiglaciären.

Kaukasisk sagovärld. Foto: Getty Images

Om höjd och is känns okej, fortsätt uppför med guide till Meteo Station där du övernattar på 3 650 meters höjd. Längs färden till Kazbegis drygt 5 000 meter höga topp ligger också Betlehemsgrottan där en eremit påstås ha gömt undan Jesu krubba och Abrahams tält. Startpunkt för vandringen är byn Kazbegi med rumsuthyrare och vidunderlig georgisk husmanskost.

• Antal dagar: 1–5. Resa dit: Flyg till Tbilisi. Minibuss till Kazbegi 3 timmar. Bästa tid: Juni–september. Mer info: caucasus-trekking.com

Kalksten, pasta och knödel

12. Dolomiterna, Italien

För 280 miljoner år sedan var Dolomiterna havs-botten. Men så krockade två kontinental-plattor och upp reste sig väldiga kalkstoder och bildade Salzburgs kalkalper i norr och Dolomiterna i söder. Resultatet: berg som är som kaxiga tonåringar: taggiga, upproriska och dramatiska.

Val Gardena. Alphedar möter Dolomiternas taggiga bergstoppar. Foto: Fotolia

Men det betyder inte att vandringen är svår. Tvärtom. Från Gardenadalens huvudby, Selva, eller de något mindre Sankt Ulrich och Santa Cristina, går liftar upp mot högplatåerna, där du väljer mellan vandringsstigar i olika svårighetsgrader. Du traskar med de taggiga kalk-stensmassiven Sassolungo, Sella eller Stevia i blickfånget och stannar då och då i bergsstugorna och laddar batterierna med pasta eller knödel på den soliga uteserveringen. Flera av stugorna har också övernattningsrum, exempelvis spektakulärt belägna Pordoi och Rifugio Toni Demetz. Vill du ha mer variation tar du bussen till Canazei i Fassadalen, som också erbjuder många fina leder.

• Antal dagar: 1–7. Resa dit: Flyg till Innsbruck, Venedig eller Bergamo och buss därifrån till Selva. Eller tåg till Bolzano och vidare därifrån med buss. Bästa tid: Juni–september. Mer info: valgardena.it

Bad och berg

13. Lykiska leden, Turkiet

Yogaretreaten Kabaks pinjedoftande stränder, gömda Butterfly Valley och spökstaden Kaya Köyü. Det är inte svårt att förstå varför brittiska Sunday Times listat lykiska leden bland världens tio främsta vandringar. Den 54 mil långa leden smyger mellan sydturkisk medelhavskust och Taurusbergens utlöpare.

Turkiet. Foto: Fotolia

Undangömda badbukter tillhör höjdpunkterna, liksom solnedgång från fyren Yedi Burun. Vandra hela sträckan i ett svep, vilket tar fyra veckor, eller gå bara en eller ett par dagar. Flera av kustens charterorter fungerar bra som startpunkt. Lokala värdshus erbjuder säng över natten och turkisk husmanskost.

• Antal dagar: 1–29. Resa dit: Flyg till Antalya eller Dalaman. Buss till Fethiye, Patara eller Olympos, där du börjar gå. Bästa tid: Fungerar året runt, men bäst april–juni och september–oktober. Mer info: cultureroutesinturkey.com

Genom öken och raviner

14. Zion National Park, USA

Delstaten Utah är ett paradis för naturälskare, med många nationalparker av världsklass att välja mellan. Zion National Park har några av de mest kända och spektakulära dagsturerna i landet. Mest känd är Angels Trail, kanske främst för att den är så brant. Så värst farlig är den inte, om man har normalhyfsad kondis och fysik. Däremot kan det vara en utmaning för den som tycker det är läskigt med höga höjder. Temperaturerna kan dessutom stiga till 40 grader vissa delar av året så att komma iväg tidigt på morgonen är A och O.

Hisnande vandring längs Angel's Trail. i amerikanska nationalparken Zion. Foto: Fotolia

En annan lika spektakulär vandring fast utan höjdskräck går genom den vackra Virgin Canyon. The Narrows kallas denna dagstur, och innefattar en hel del vadande i kallt flodvatten. När du väl klarat av dessa två kan du välja fritt bland en stor mängd vand-ringar, på både en och flera dagar. Zion är en stor och väldigt varierande nationalpark och så fort man kommer ut från Zion Canyon så tunnas turistmassorna ut och du är ensam med naturen.

• Antal dagar: 3–7. Resa dit: Flyg till Las Vegas, bil till Springdale, Utah, ca 3 timmar. Bästa tid: April–maj, september–november. Mer info: nps.gov/zion

Vinodlingar och kustbyar

15. Cinque Terre, Italien

En av Europas mest ikoniska vandringsleder går mellan de fem dramatiskt belägna kustbyarna i Ligurien: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola och Riomaggiore. Smala grusiga stigar slingrar sig fram mellan terrasserade vinodlingar och buskage av ginst. Stentrappor leder dig genom de brantaste passagen. Nedanför glittrar Tyrrenska havet. Självklara rastplatserna är byarna, där du slår dig ner på en uteservering och avnjuter en spagetti vongole och tar ett svalkande havsdopp från en badstege. Glöm inte att köpa vandringskort – det säljs vid järnvägsstationerna. Ett rejält oväder förstörde tyvärr de två sydligaste lederna för några år sedan och nu återstår det att se när de kan tas i bruk igen.

Ta en svalkande aperol spritz och ett dopp i Manarola. Foto: Fotolia.

Om du är sugen på mindre "trafikerade" leder i området väljer du den längre sträckan på 5–6 timmar som tar dig söderut från Monterosso till supersöta Portovenere. Eller gå från Corniglia till Manarola via byn Volastra. Norrut från Monterosso tar du dig till Levanto på knappt två timmar.

• Antal dagar: 1–3. Resa dit: Flyg till Pisa eller Milano och tåg därifrån. Bästa tid: Mars–oktober. Mer info: parconazionale5terre.it

