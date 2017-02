14 måsten i Hongkong

Otroliga vyer, höga skyskrapor och en mängd olika marknader gör att Hongkong ständigt lyckas fascinera besökare. Den forna fiskebyn som kom att bli en brittisk koloni är numera ett självständigt kinesiskt territorium som är världsledande inom internationell handel. Här är våra bästa tips för ett besök i staden.

Foto: Istock

1. Hongkong skyline by night

Bege er ner till någon av kajpromenaderna längs med Victoria Harbour för en vykortsliknande vy av stadens skyline. Varje kväll klockan åtta kan du se ljusshowen A symphony of lights som pågår i 13 minuter. Då börjar mer än 40 byggnader att blinka tillsammans med musik på båda sidor av hamnen. Men utsikten är fin även utan ljusshowen, med små båtar som kryssar fram och tillbaka i hamnen.

Foto: Erika Holmberg-Dahl

2. Chi Lin Nunnery och Nan Lian Garden

Två måsten i området Kowloon är Chi Lin Nunnery och Nan Lian Garden på Diamond Hill. Chi Lin Nunnery är ett tempel i stil med Tang-dynastins era. Det byggdes 1934 men har sedan dess blivit renoverat. Det är designat i elegant trä och har buddhistiska reliker och vackra lotusdammar. Nan Lian Garden är en trädgård som också designats i Tang-dynastistil och har bland annat en vacker gyllene paviljong med en anslutande röd bro, ett tehus och en vegetarisk restaurang.

Foto: Bigstockphoto

3. Besök jademarknaden

Jademarknaden i Kowloon och närliggande Jade street kommer få dig att häpna över hur mycket smycken och dekorationer det finns i jade. Marknaden har nämligen hundratals stånd där ädelstenen säljs i olika nyanser och färger. Var beredd på ihärdiga försäljare, men kom ihåg att det är helt okej att pruta, ofta så gör försäljaren det själv. Varför inte köpa ett turbringande berlockarmband med hela den kinesiska zodiaken?

Foto: Istock

4. Tin Hau Temple i Yau Ma Tei

För länge sedan var Hongkong inte mer än en fiskeby och kulturen lever fortfarande kvar. För att hedra den kinesiska havsgudinnan Tin Hau, vördad av fiskare och de vars liv är bundna till havet, kan man besöka Tin Hau templet i Kowloon. Det brukade ligga vid vattnet, men tack vare att staden utvecklats ligger det nu mitt i smeten i Yau Ma Tei. Templet byggdes 1864, det anses vara en historisk byggnad och ser exotiskt ut med övervuxna banyanträd på utsidan.

Foto: Bigstockphoto

5. Strosa längs Avenue of Stars i Tsim Sha Tsui

Avenue of Stars motsvarar Hollywoods Walk of Fame. Det är inte så konstigt eftersom Hongkong anses vara fjärran österns Hollywood. På avenyn, som går längs vattnet, finns en stor Bruce Lee staty och ett flertal stjärnor i marken med kända kinesiska artisters namn och handavtryck. The Garden of Stars och Starry Gallery har dessutom utställningar man kan besöka som är relaterade till Hongkongs filmvärld.

Foto: Erika Holmberg-Dahl

6. Gå till det 44 meter höga klocktornet

I södra delen av Tsim Sha Tsui vid Victoria Harbour finns klocktornet som restes 1915 som en del av Kowloon-Cantons järnvägsterminal. Terminalen finns inte längre kvar, men det gör det det här tornet i rött tegel och granit. Klocktornet har blivit ett monument och ett landmärke för kinesiska immiganter och är intressant att besöka om du ändå befinner dig i hamnen.

Foto: Istock

7. Gör en dagsutflykt till Macau

En timmes resa bort med färja ligger Macau, som fram till 1999 var en portugisisk koloni. Nu kallas Macau för Kinas Las Vegas och förknippas främst med stora kasinon. Skillnaden är stor mellan Macau, som har en blandad kinesisk och portugisisk kultur, och Hongkong. Att se de färgglada byggnaderna eller vägskyltarna som är skrivna på portugisiska får en att undra om man verkligen befinner sig Kina. Äventyraren bör veta att världens högsta bungy jump även finns här. Från det 233 meter höga Macau Tower kan man nå upp i hastigheter som 200 km/h, men kicken är inte långvarig – fallet tar bara 5 sekunder. Utsikten från tornet är förövrigt fantastisk vid fint väder. Glöm inte passet, det krävs för att åka mellan Macau och Hongkong.

Foto: Istock

8. Victoria Park

Beläget i Causeway Bay finns Victoria Park, en plats att hitta sitt inre lugn i. På morgnarna går det att se koreograferade Thai Chi sessioner här och vid Mid-Autumn festival som sker i antingen oktober eller september, smyckas parken med lysande lanternor och under det kinesiska nyåret med en färggrann blomstermarknad. Parken som är är 190 000 kvadratmeter stor, har även en hel del sportanläggningar, som exempel simbassänger, tennisbanor, fotbollsplaner. Perfekt plats att hänga på om Hongkongs stressiga stadsliv blivit för påtagligt.

Foto: Bigstockphoto

9. Noon Day Gun

Varje dag klockan 12 avfyras Noon Day Gun i Causeway Bay. Det hela sägs ha startat med en kunglig sjöofficer som var nyinflyttad i Hongkong. Han började bli irriterad på att de sköt med vapnet varje gång chefen för ett företag seglade in i hamnen, eftersom skotten endast skulle avse fältherrar. Som straff för det fick företaget skjuta med vapnet en gång om dagen i all evighet och traditionen lever kvar än idag. Kanske inte ett klockrent måste, men kan ändå vara kul.

Foto: Istock

10. Shoppa loss i Causeway Bay

Causeway Bay är det perfekta tillhållet för shopaholics, med köpcenter, varuhus, butiker och marknadsstånd på varenda del av den kompakta ytan. Time Square är områdets största köpcenter och har 230 butiker med allt möjligt inom kläder, accessoarer, leksaker och elektronik. Letar du efter något speciellt lär du hitta det i Causeway Bay.

Foto: Bigstockphoto

11. Gå på marknad

På nattmarknaden Temple Street Night i Yau Ma Tei, finns allt från kläder, smycken och antikviteter till klockor och typisk kinesisk mat. Är man ingen nattuggla och vill gå på marknad dagtid så finns Ladies Market i Mong Kok i Kowloon med över 100 säljstånd på en 1-kilometerssträcka. Trots namnet på marknaden är inte bara kvinnor som kan göra fynd där.

Foto: Istock

12. Få stadens bästa utsikt i Victoria Peak

"The Peak" är inte Hongkongs högsta berg, men utsikten därifrån är ändå fantastisk. Berget, som är 552 meter över havet, locker varje år miljontals av turister. Området är även en av de mer välbärgade i Hongkong och förr fick endast européer och regeringspersonal bosätta sig här. Det ansågs extra attraktivt med sin svala luft och vy över staden. För att ta sig till toppen kan man vandra eller åka spårvagn.

Foto: Bigstockphoto

13. Njut av en drink på takterassen

Cé La Vi finns i de två högsta våningarna i Lan Kwan Fongs California Tower och är restaurang, lounge och nattklubb i ett. Dess centrala läge får det att kännas som att man fortfarande är i stan, inte ovanför den. Menyn i restaurangen är i den dyrare prisklasser, det lite billigare alternativet är att njuta av en drink på taket och blicka ut över hela Hongkong. hk.celavi.com

Foto: Cé La Vi Hong Kong

14. Gatuinspirerat snabbkäk på Lee Lo Mei

Den trendiga restaurangen Lee Lo Mei i Central hyllar Hongkongs kultur genom att kombinera nyskapande matlagningtekniker med klassiska smaker. Restaurangen öppnade i december 2016 och har redan fått bra recensioner av diverse matsajter och bloggar. Inredningen i vitt kakel med röda lampor och fågelburar blandas med freskomålningar av gamla Hongkong. Ett gäng bartendrar gör kreativa drinkar som King Kong martini och Jade garden, och mixar även ihop specialdrinkar om man frågar. Perfekt ställe för en after-work med happy hour och en barmeny med Hongkong-typiska snacks. leelomei.hk

Foto: Lee Lo Mei

