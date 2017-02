Här bor världens mest sociala invånare – två svenska städer i topp

Göteborg är den mest sällskapliga staden i världen. I alla fall om man litar till en färsk undersökning som analyserat socialt beteende och attityd hos invånare i 39 olika städer.

Foto: Istock

Undersökningen kommer från företaget Hostelworld och baseras på intervjuer med 12 188 personer. I kategorin "mest sociala " låg Göteborg, Stockholm och Köpenhamn bäst till. Städerna rankades också bland de mest liberala när det kommer till inställning till andra människors livsstil och sexualitet.

Göteborgarna hamnade även trea på topplistan över invånare som höll med om påståendet "jag kommer att använda vilken ursäkt som helst för att festa".

På frågan om hur ofta invånarna äter ute tog New York-bor hem förstaplatsen med ett snitt på 89 gånger per år, skriver The Guardian.

Paris, London och Berlin var förvånande nog inte med i toppen. Förklaringar som angavs till detta var bland annat höga kostnader för att äta ute och festa, transportproblem såväl som brist på fritid.

Här är topplistan:

1. Göteborg

2. Stockholm

3. Chicago

4. Boston

5. New York

6. Köpenhamn

7. Madrid

8. Rom

9. Hamburg

10. Dublin