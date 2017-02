Redaktionens favoriter – 12 praktiska prylar för vandringen

Vandring behöver inte vara värsta prylsporten – men självklart blir din tur trevligare med rätt grejer. Här är ett axplock av våra egna favoriter.

1. Nära kroppen

Det klassiska merino-understället är fortfarande det bästa plagget närmast kroppen. Norska Devold producerar förstklassiga underställ, som deras nya serie Devold Camo.

Finns på Loparshop.se 956 kr

2. Kikare

Ska du upptäcka djuren på turen så är en kikare ett måste. Bland de bästa – och dyraste – i klassen är Swarovskis CL Companion. Knivskarp optik, men ändå behändigt format.

9 695 kr

3. Klockrent

Multisportklockan Suunto Spartan Ultra har upp till 26 timmars batteritid, pekskärm, gps-navigering och höjdmätare. För äventyrare som inte kan leva utan den senaste tekniken.

8 400 kr

4. Sko dig

Anrika Lundhags har skapat kängan Bjänn av överbliven nubuckläder från hyllorna i skomakeriet i Järpen. Resultat är en lika snygg som stabil 3-lagerskänga.

Finns på Naturkompaniet 5 000 kr

5. Skönt ligg

Thermarest Trail Pro är det amerikanska företagets mest isolerande och bekväma självuppblåsande liggunderlag –en given favorit efter en tung dag på fjället!

Finns bland annat på outdoorexperten.se Från 900 kr

6. Regnjacka

Fjällrävens nya tekniska skaljackor, som Keb Eco-Shell, är inte bara vattenavvisande utan produceras också med mindre miljöpåverkan än traditionella skaljackor.

5 000 kr

7. Snygg rygga

Fjällräven Abisko 65 W är en lätt och avskalad vandrings-ryggsäck anpassad för kvinnor. Kompressionsremmar i sidorna stabiliserar säcken när den inte är fullpackad.

2 600 kr

8. Allt i ett

I varje seriös vandrares packning bör ett multiverktyg finnas. Smarta Leatherman Signal

har klassisk flasköppnare, nödvisselpipa – och 17 andra oumbärliga verktyg.

Finns bland annat på xxl.se, från 1 000 kr

9. Toffelhjälte

Efter avslutad vandring är det skönt att kunna "slip into something more comfortable". Tofflan Tent Mule från North Face har vattenavstötande ovandel och gummi-sula.

Finns bland annat på addnature.com och stadium.se, från 299 kr

10. Idiotsäkert

Svenska uppfinningen Add-a-Twist är en säker förvaring för t ex mat och andra saker som är känsliga för fukt och luft. Lätt att stuva ner i packningen och skruva isär.

279 kr

11. Knivskarp

Klassiska Moraknivs nya modell Eldris har snabbt blivit en ny favorit. Den kompakt designade kniven och det tillhörande tändstålet gör den till en helgjuten kompanjon på vandringsresan.

Finns på Naturkompaniet och outdoorexperten.se, från 245 kr

12. Varm & skön

Det nya materialet Quadfusion Mimic, som finns i Haglöfs förstärkningsplagg Essens Mimic Hood, imiterar gåsdunets egenskaper men behåller värmeförmågan bättre vid fukt.

Finns på haglofs.com, men oftast billigare på andra sajter som eventyrsport.se och xxl.se, från 1 300 kr