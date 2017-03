6 myter om flygplan du måste sluta tro på

Nej gott folk, flygplan kan inte tömma sitt avfall under en flygning och du blir inte fullare i luften när du dricker. Men samtidigt är sanningen inte heller alltid svart eller vit.

Foto: Istock.

Flygplan flyger inte över Bermudatriangeln

Falskt. Bermudatriangeln omfattas av triangelformat område med hörn i Bermuda, Miami och Puerto Rico och har ett rykte om sig att sjuda av paranormal aktivitet där flygplan och båtar i hög grad kraschar eller förliser. Enligt myten undviks därför detta område av såväl redier som flygbolag. Men detta stämmer inte och ett flertal flygbolag inklusive American Airlines, Aeromexico, Caribbean Airlines och United Airlines, för att nämna några, trafikerar området.

Du blir fullare på planet när du dricker alkohol

Nja, inte direkt. Men man kan känna sig mer berusad när man befinner sig på höga höjder. I en studie utförd på University of Toronto kunde forskare slå fast att alkoholhalten i blodet inte förhöjs på höga höjder. Däremot kan den något tunnare luften ombord leda till dåsighet och huvudverk – symtom som går att mista för just berusning.

Man blir lättare sjuk ombord på grund av flygplanens ventilationssystem

Många tror kanske att luften som finns i kabinen är samma och bara cirkulerar runt i evighet. Vilket i sig så klart skulle kunna få en att tro bakterier och virus sprids i luften som björkpollen under en vacker vårdag. Men detta stämmer inte, moderna flygplanskabiner fylls med färsk luft utifrån cirka 20 gånger per timme. Luften tas in från motorernas kompressorer och passerar sedan filter innan den släpps ut i kabinen. Självklart kan du dock smittas om grannen bakom dig nyser dig i nacken, men risken att det händer är lika stor i luften som i en fullsmockad tunnelbanevagn eller landsortsbuss.

Man kan sugas fast i flygplanstoaletten om man spolar när man sitter ner

Föreställ er följande skräckscenario: Ni sitter kvar på flygplanstoaletten när ni spolar, sugs fast och får era inälvor utslitna från kroppen. Totalt blodbad. Döden.

Eller nej, inte riktigt. Detta är en seglivad myt som är 99 procent falsk. Det skapas förvisso ett vakuum i toaletten när man spolar så i teorin finns det en mikro-minimal risk för att detta skulle kunna ske om du är extremt överviktig och om din kropp skulle skapa ett 100-procent lufttätt lock mot stolen. Förutom att detta i princip är helt omöjligt är de flesta toalettsitsar ombord på flygplanen dessutom designade som en "hästsko" vilket gör risken ännu mindre.

Kan en flygplansdörr öppnas under flygningen?

Nej, även om man kan tro det efter att ha sett det i en massa filmer. På grund av tryckskillnaden utanför kabinen är detta omöjligt.

Flygplan kan tömma sina toaletter i luften

Nej, locken till sanitetstankarna på flygplan kan inte öppnas inifrån planet. De kan bara göras av markpersonal. Således kan alltså inte piloten eller någon annan från kabinbesättningen "trycka på en knapp" eller liknande för att tömma tankarna i luften. Men det finns ändå ett flertal incidenter där folk menar att de blivit bombaderade med otäckt avfall från himmelen, så hur kommer det sig egentligen?

Svaret är att vätskor från till exempel sanitetstanken eller ventilationssystemen ibland läcker från flygplanen. Vissa sanitetstankar har en blå kemikalie tillsatt till tanken. När detta läcker på höga höjder fryser vätskan och bildar så ett fenomen som är känt i branschen som kallad blå is. När planet sedan sjunker till lägre höjder kan ismassan tina och falla ner mot jorden. Men enligt FAA, den amerikanska luftfartsmyndigheten, smälter dessa isklumpar och bryts ner i små, obetydliga bitar, innan de når marken.

