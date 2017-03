17 härliga platser i Irland att skriva upp på din bucket-list

Okej, så ni är färdiga med Dublin och vill veta vad ni ska göra härnäst. Vilda och gröna Éire rymmer många skatter att upptäcka: Slott, mysiga fiskebyar och dramatiska kuster.

Ta en mini-roadtrip längs med Ring of Kerry. Foto: Istock.

1. Skellig Michael

De höga klipporna på den världsarvskyddade ön Skellig Micheal utanför grevskapet Kerry är både dramatiska och respektingivande. För att ta sig upp till det urgamla klostret som vilar på en av öns toppar måste besökare vandra upp för en läskigt brant stentrappa som vid vissa ställen ser ut att leda rakt ner i Atlanten. Förutom klostret har ön, som bland annat synts i Star Warsfilmerna "The Force Awakens" och "The Last Jedi" även kolonier av lunnefåglar och nordstormssvalar.

2. Galway

Student- och hamnstaden Galway ligger drygt 3 timmar med bil rakt väster om Dublin och är en gemytlig historia med kullerstensgränder, färgglada hus och pubar som spelar traditionell musik. Regionen är även känd för sin stora andel irisktalande befolkning. Galway är absolut värt ett stopp på din Irlandsresa och en bra startpunkt att utforska några av de närliggande attraktionerna:

3. Connemara nationalpark

Inte långt utanför staden Galway, i samma grevskap, ligger naturområdet Connemara – ett 2 957 hektar stort område smyckat med berg, hedar, historiska lämningar och sjöar. I närområdet finns även mysiga bed & breakfasts som Rosleague Manor, ridklubbar och golfbanor.

4. Kylemore Abbey

Och den tillhörande gotiska kyrkan ligger vid längs sjön Lough Pollacapuls stränder i Connemara. Gör ett besök för att besöka nunnorna och lär er om ägornas historiska förflutna.

5. Dunguaire Castle

Är ytterligare ett intressant besöksmål i grevskapet Galway. 1500-talsslottet ligger vackert beläget längs med idylliska Galway Bay och på sommaren annordnas det historiska aftnar på slottet med mat, traditionell musik, lyrik och berättelser.

6. Ring of Kerry

Ring of Kery är en scenisk rutt som går längs med Iveragh-halvön i sydväst. Här finns slingrande vägar, karga kuster och vackra vikar fyllda med nästan vit sand.

7. Derrynane Bay

Som stranden vid den lilla byn Derrynane till exempel. Derrynane ligger längs med Ring of Kerry och är ett givet stopp för den som vill sträcka på benen bland fantastiska omgivningar. Bli inte överraskad om du ser sälar titta upp över vattenytan i viken.

8. Dunquin och Blasket Islands

Blasket-öarna en obebodd ögrupp utanför halvön Dingle. Från Dunquin längst ut på halvön (syns på bilden) har man en fin utsikt över öarna. Om man vill kan man ta dagsturer till Great Blasket som bland annat har fina sandstränder.

9. Howth

Den söta fiskebyn Howth ligger bara en dryg halvtimme med tåg utanför Dublin. En rolig utflykt om man man bara vill komma iväg från storstaden för en stund. På söndagar hålls här en "farmers market" där man kan köpa allt från ostar till kitschiga cupcakes.

10. Cliffs of Moher

En turistfälla? Kanske. Men det fråntar inte klipporna deras faktiska dignitet. Känslan av att blicka ned mot Atlanten från 200 meters höga vertikala klippor är mäktig, även om det står tre asiatiska turister med knallgula regnponchos bredvid.

11. Kilkenny

Slottet, ölen, den charmiga medeltida stadskärnan som kantar floden Nore, är tre anledningar till att staden som ligger i sydöstra Irland. St Canice's katedral, vattenfallet i Kilfane Glen och Michelinkrogen Campagne är tre till.

12. Achill Island

Achill Island utanför Irlands västkust har ibland beskrivits som "Irlands Island". Och när man ser de karga och branta kuststräckorna förstår man varför. Missa inte ett stopp vid vita Keem Beach där du bland annat kan surfa.

13. Cobh

Är en synnerligt charmig hamnstad med färgglada hus som klättrar uppför stadens upphöjda gator strax utanför Cork. Staden är även känd som Titanics sista stopp innan det förliste den 14 april 1912. Här finns en härlig promenad längs med vattnet, museum och ett zoo.

14. Kilkee

Kuststaden Kilkee är relativt anonym, men det är även det som gör byn i grevskapen Clare så speciell. Här blir du lätt tjenis med invånarna och kan både surfa eller vandra längs med den vilda vackra kusten. Dagen avslutas förslagsvis med en pint på Fitzpatricks bar.

15. Newgrange

Newgrange är en av Irlands viktigaste historiska lämningar. Konstruktionen som är förhistorisk grav kan härledas ända tillbaka 3 200 år före Kristus – alltså har världsarvet funnits i över 1 000 år längre än Stonehenge.

16. Enniskerry

Enniskerry ligger bara en dryg timme söder om Dublin och är en charmig by belägen längs med Wicklow-bergens sluttningar. De pittoreska omgivningarna har sett i ett flertal filmer som "P.S. I Love You". Vill man uppleva riktig lantromantik bokar man givetvis in ett besök på den ståtliga 1700-talsherrgården Powerscourt Estate.

17. Donegal

Bara ordet Donegal kan ge en Irlandsfantast mysrysningar längs med hela ryggraden. Som med många platser på listan är Donegal en förskroppsling av vad som är så underbart med Irland. Den pittoreska byn ligger belägen i en by som ramas in av andaktsfullt vackra och spektakulära naturomgivningar. Två givna stopp i Donegal är fyren Fanad Head och den bildsköna stranden Ballymastocker Bay.

