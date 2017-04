8 drömbröllop för romantiska vagabonder

I en saltgruva i Polen, under vattenytan på Bali, i ett mayatempel i Belize eller på en glaciär i Alaska. Vi har listat åtta bröllopsdestinationer för er som inte nöjer er med traditionellt svenskt sommarbröllop.

Foto: BIDP Bali diving

Fotnot: Samtliga prisexempel i den här texten är exklusive resa från Sverige till bröllopsdestinationen.

1. Toscana, Italien

Vingården – en romantisk dröm

Böljande gröna kullar, små pittoreska byar, cypresser, olivträd och vinrankor i rader så långt ögat kan nå. Att gifta sig på en vingård i Toscana innebär långt mer än förstklassig dryck till bröllops-middagen. Inte minst har festen alla förutsättningar att bli till en romantisk dröm i de känslosvallande vackra omgivningarna. Italienarnas kärlek till lokala råvaror bäddar också för kulinariska och genuina upplevelser att minnas i en livstid för både bröllopspar och gäster. Det toskanska köket är ju som bekant vida känt över hela världen.

Det finns flera svenska festarrangörer som skräddarsyr bröllop i Toscana. Då ordnar de med allt från meny och boende till vigselförrättare och fotograf. Men givetvis kan man kontakta den tilltänkta vingården direkt och styra upp allting runtomkring själv. Värt att tänka på är att det är mycket populärt att gifta sig i Toscana – så var ute i god tid.

Gifta sig i Toscana? Inga problem. Det vimlar av svenska bröllopsarrangörer som fixar ditt romantiska italienska bröllop. Foto: Fotolia.

Resa hit: direktflyg från Stockholm och Köpenhamn till Pisa.

Bästa tid: maj–juni eller sept–okt.

Prisexempel: en bröllopsfest för ca 30 gäster på vingården Fattoria Montagliari med 5-rätters middag och dryck, 3 nätters boende för samtliga gäster, vinprovning med mera kostar ca 165 000 kr (5 500 kr/person). Mer info: italienskavingardar.se

2. Las Vegas, USA

Bortom jantelagen

Neonglans, tjutande kasinomaskiner och odödlig underhållning. Ett bröllop i Vegas är kanske främst något man sett i amerikanska filmer. Vigsel i staden som aldrig sover kan vara allt från billigt och enkelt till pampigt och storslaget. Det svåraste beslutet är vilket av alla hundratals kapell vigseln ska ske på. Och hur än ditt drömbröllop ser ut i fantasin – Vegas kan ordna det. Två förslag:

1. Little White Chapel. Föreviga er kärlek på samma plats som Frank Sinatra, Bruce Willis och Demi Moore och gift er i ett av de mest kända kapellen i världen. Gasa genom ceremonin i kapellets drive-through-tunnel i en rosa Cadillac och låt Elvis serenera er djupa kärlek, eller låt er vigas i en helikopter svävade över Las Vegas. A Litte White Chapel har många paket att välja mellan i olika prisklasser för ett roligare bröllop.

2. Bellagio. Det eleganta hotellet ligger centralt i Vegas och erbjuder att ordna allt från bröllopskoordinator till storslagna tårtor – det enda ni behöver göra är att välja vad ni vill ha. På den vackra terrassen Terrazza di Sogno växer träden långt över räcket med utsikt över vattnet och Vegas Eiffeltorn. Vigseln kan även ske vid hotellets storslagna fontän för ett intimare bröllop med bara bröllops-paret och de närmaste. Bellagio kan även live-sända er stora dag via Skype.

En populärkulturell kultvigsel med Elvisvibbar och vulgoestetik fixar du förstås i Las Vegas. Foto: IBL

Resa hit: flyg från Stockholm till Las Vegas via exempelvis London eller New York.

Bästa tid: mars–maj eller sept–nov.

Prisexempel: en drive through-vigsel i en rosa Cadillac i Little White Chapel (alittlewhitechapel.com) till tonerna av Elvis stämma går på ca 5 500 kr. Då ingår själva ceremonin, en bröllopsbukett, 18 digitala foton av kärleksparet och att ceremonin sänds live på internet. Bellagios (bellagio.com) billigaste paket kostar ca 18 300 kr.

3. Wieliczka, Polen

Sagobröllop i underlandet

Under staden Wieliczka, strax utanför Kraków, ligger en av de äldsta gruvorna i världen. Du går nerför den långa trappan som vrider sig motsols i gångar som är breda och i en atmosfär av mystik med bergstaket som speglas i de underjordiska sjöarna. 101 meter under jord vilar det majestätiska Heliga Kingas kapell med bergsväggar av salt. Det är svalt, men inte kallt. Det gula ljuset från de stora saltkristallkronorna i taket studsar mot det välpolerade golvet, och de imponerande skulpturerna av gruvarbetare skapar den magiska stämningen som hämtad ur en Tim Burton-film. Saltgruvan är den perfekta platsen för ett sagolikt bröllop.

Gift dig i en polsk saltgruva där det känns som om …

Kapellet tar emot upp till 400 gäster och för farsgubben som har svårt att gå finns moderna hissar. Gruvans personal kan anordna med bröllopsplanerare och det finns även olika paketpris att välja mellan. Det finns professionella kockar att hyra och maten tillagas på plats i gruvans underjordiska kök, och vad vore inte en fotosession för de lyckliga tu i det förtrollande bergslandskapet av salt. När ceremonin är över kan festen fortsätta i en av gruvans alla kamrar, till exempel i den imponerande kammaren Drozdowice III.

… du befinner dig såväl i en gotisk katedral som i en Tim Burton-film.

Resa hit: direktflyg från Stockholm och Köpenhamn till Kraków och därifrån 20 minuters tågresa från stationen Dworzec Główny i Kraków till Rynek Kopalnia i Wieliczka.

Bästa tid: maj–sept.

Prisexempel: en bröllopsfest i saltgruvan för 40 gäster kostar ca 28 200 kr inklusive lokal för bröllopsmottagning och service, full meny med alkoholhaltiga drycker samt transport av musikutrustningen ner i gruvan. En extra avgift för en fotosession tillkommer. Mer info: wieliczka-saltmine.com.

4. Belize

Förenas i magiskt mayatempel

För er som drömmer om mystik och antik historia på er stora dag finns nog knappast en bättre vigselplats än ett mayatempel i centralamerikanska Belize. Låt ruinerna viska om mayarikets forna högkultur och säg ja till sorlet av djungelns rika djurliv. Bli inte för-vånad om en vrålapas mäktiga stämma försöker över-rösta vigselförrättaren. För par som inte räds lite svett under akten rekommenderas att ceremonin hålls på toppen av ruinerna – utsikten får i de flesta fall de mest luttrade att tappa andan. Men givetvis går det precis lika bra att hålla ceremonin vid templets fot. Kanske också att föredra om gästlistan är lång.

Det går att gifta sig vid flera olika mayatempel i Belize och hotellen som arrangerar tempelvigslar med efterföljande bröllopsfest är många, så vårt tips är att läsa på noga och att ta in många offerter så att er stora dag blir precis så som ni vill ha den.

Gift dig i ett mayatempel, där man en gång i tiden såg till att gudarna var på gott humör med offerriter.

Resa hit: flyg till Belize City via Miami, Houston eller Los Angeles.

Bästa tid: eftersom det är tropiskt klimat passar det att åka hit året runt. Undvik möjligen orkansäsongen juli–sept.

Prisexempel: räkna med att en vigsel vid ett mayatempel inklusive 5 nätter för bröllopsparet på lyxigt hotell kostar ca 35 000 kr. Mer info: en av flera bröllopsarrangörer är chaacreek.com.

5. Capri, Italien

Klassisk vigsel på Medelhavsö

Att gifta sig i något av Capris rådhus är minst sagt en romantisk klassiker. Och det finns förstås en rad anledningar till varför. Den italienska ön i Neapelbukten fullkomligt doftar av just romantik. Det spelar ingen roll om man strosar runt i Anacapris labyrintiska gränder, upplever den hisnande 360-graders vyn från toppen av Monte Solaro 589 meter över havet eller insuper solnedgångens mystik från en av öns restauranger – den kärleksfulla stämningen är konstant på Medelhavsön.

För många är Capri också själva sinnebilden för lyx och flärd vilket inte minst märks på de många societetsbröllop som ägt rum här genom åren. Men det finns en annan sida av den italienska ön och de som mäktar med att planera det mesta av bröllopet själva kan komma relativt billigt undan. Vill man istället ha hjälp finns en rad bröllopsarrangörer att välja emellan.

Soliga Capri. Sinnebilden för en romantisk plats med klassisk stil och flärd. Här kan du gifta dig i öns rådhus. Foto: Fotolia

Resa hit: direktflyg från Stockholm och Köpenhamn till Neapel. Sedan vidare med färja till Capris hamn Marina Grande.

Bästa tid: maj–juni eller sept–okt.

Prisexempel: vill man ha allt fixat ordnar exempelvis Capri Top Selection färdiga bröllopspaket i olika prisklasser. Billigast är deras minipaket där vigsel i Anacapris rådhus, enkel blombukett, prosecco till bröllopsskål, transport till restaurang, bröllopslunch eller middag samt 3 nätter på enklare hotell för bröllopsparet ingår. Pris ca 18 000 kr. Mer info: capritopselection.com

6. Alaska, USA

Trolovning för iskalla par

För brudpar som drömmer om ett annorlunda och extraordinärt bröllop är Alaskas vildmark definitivt ett spännande alternativ. Och önskas extra allt ska själva ceremonin förstås äga rum på toppen av en glaciär. Juneau Alaska Adventure & Tours ordnar spektakulära vigslar på glaciärerna Herbert och Mendenhall i sydöstra Alaska. Så på med broddarna och hoppa in i helikoptern tillsammans med din blivande make eller maka. Och njut av vad som med all säkerhet kommer bli ert gemensamma livs mest minnesvärda flygtur. Över tempererad grön regnskog och skimrande blå is tills ni når den vackraste vigselplats ni någonsin skådat – helt skapad av naturen själv.

Tänk dock på att ceremonin är svår att genomföra med många gäster. Arrangören är specialiserad på max 20 personer.

Glaciärromantik i Alaska.

Resa hit: flyg till Juneau via Seattle.

Bästa tid: juni–sept.

Prisexempel: en glaciärvigsel kostar ca 40 000 kr inklusive bröllopskoordinator, 25 minuters flygtid med helikopter, glaciärutrustning, fotograf och lokal för bröllopsmottagning med mera (men ingen logi). Dessutom tillkommer en avgift för varje bröllopsgäst. Mer info: alaskaadventuresjuneau.com

7. Maldiverna

Klyschig perfektion i paradiset

Havet och vågornas rogivande ljud, vit sand, vajande palmer och en färgsprakande solnedgång som kuliss. Är det klyschigt att säga ja på någon av Maldivernas stränder? Klart att det är. Men vad gör det? Det är ju också underbart. Och en bättre plats för själva smekmånaden går knappast att finna. Maldiverna består av 26 atoller och nära 1 200 öar med paradisstränder, kristallklart vatten, turkosblå laguner och inte minst: totalt lugn. Och behöver du vila blicken på något annat än din nyblivna make/maka en stund finns ett av Indiska oceanens rikaste undervattensliv aldrig längre än några simtag bort.

Hotellen är exklusiva och servicen hög på de omkring 100 öar som erbjuder boende för turister. Bröllopspaket, där bland annat utflykter och spabehandlingar ingår, är mer regel än undantag.

Tänk dock på att det bara är möjligt att gifta sig symboliskt på Maldiverna. Och att vigseln måste kompletteras på hemmaplan.

Att säga ja på en korallatoll på Maldiverna blir dyrt, men vill man ha det paradisiskt perfekt så kostar det. Foto: Fotolia.

Resa hit: flyg till huvudön Malé. Sedan vidare med sjöflyg eller färja beroende på slutdestination.

Bästa tid: jan–apr.

Prisexempel: Sheraton Maldives Full Moon Resort & Spa har paketpris där det ingår en natts hotellvistelse för bröllopsparet, vigselförrättare, fotograf, dekorationer, trerättersmiddag och champagnefrukost för 16 000 kr. Mer info: sheratonmaldives.com

8. Bali, Indonesien

Dyk ner i bröllopsdrömmen

Du och din älskade kan också säga ja till varandra bland korallrev och clownfiskar på Indiska oceanens botten. Eller nja, "säga ja" kanske är fel uttryck, eftersom ett luftmunstycke kommer att täcka munnen. Istället kommer ni få använda handsignaler och skyltar under ceremonin. För att gifta sig på havsbotten måste både brud och brudgum ha dykcertifikat, så se till att skaffa det före bröllopet. På Bali finns det gott om dykkurser att välja mellan, kolla in Bali International Diving Professionals som också arrangerar bröllop.

Gäster som inte kan dyka får vänta i en båt, medan en filmare fångar ceremonin under ytan.

Under ytan i Indonesien. Blubb-blubb och tummen upp. Foto: BIDP Bali diving

Resa hit: flyg via exempelvis Bangkok, Singapore eller Hongkong.

Bästa tid: juni–sept.

Prisexempel: ett undervattens-bröllop kostar drygt 28 600 kr och då ingår bland annat dykutrustning, bröllopslunch, en dykande vigsel-förrättare och att bröllopsceremonin filmas under vattnet. Introduktionskurs i dykning ingår dock inte, det måste bokas separat. Mer info: bidp-balidiving.com

