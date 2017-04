Redaktionen tipsar – 8 fina weekendpärlor

Cykla i Amsterdam, gå i spanska inbördeskrigets fotspår i Barcelona, res jorden runt i Paris och vandra i Picassos och Evert Taubes fotspår i Antibes. Vi har samlat våra bästa tips för en givande helgresa.

Bästa tipsen till vårens weekendresor. Foto: Fotolia.

1. Palma de Mallorca, Spanien

Storslagen liten storstad

Palma känns som Barcelonas lillasyster. Lika vacker, men näpnare.

Mallorcas egen lilla storstad har den perfekta helgmixen av bra shopping, spännande matkultur, bubblande nattliv samt energigivande sol och motion. I förorten väntar dessutom vida stränder, pittoreska badvikar och strandklubbar för lyxigt dagfestande eller stilla ryggläge.

Till Palma kan du resa året runt. Du har gångavstånd till det mesta om du bor i stan, men distans är sällan ett problem eftersom taxiresor och hyra av cykel är billigt.

I Palma kan du stanna länge och fortfarande känna att du inte hunnit med allt, men tänker du komma tillbaka kan du gott lägga en dag på att utforska omgivningarna. Bästa sättet är på cykel. Strandpromenaden österut slingrar sig plant från strand till strand med gott om skuggande rastplatser och små restauranger längs vägen. Västerut, mot vackra byn Illetas och chartergettot Magaluf, är terrängen mer kuperad. Här badar man i små klippiga vikar som är väl värda några uppförsbackar och svettpärlor.

– Pernilla Sjöholm

Bästa tipsen i Palma

Resa hit

Direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn (från flygplatsen är det bara 15 minuter med buss eller taxi in till centrala Palma).

Kurvig terräng och charmiga badvikar väntar västerut från Palma.

Bo

Puro Hotel (purohotel.com). Boutiquehotell med kosmopolitisk och nomadisk anda i 1800-talspalats i gamla stan. En självklar knutpunkt med ständigt fullsatt bar, populär restaurang och loungegrupper på innergården. Dessutom takterrass, egen strand-klubb och spa. Hyr du sviten ingår elcykel, annars går de att hyra för en vettig peng.

På mallorcacyclinghotels.co.uk hittar du fler av Mallorcas cykelvänliga boendealternativ.

Med cykel trampar du snabbt och smidigt österut från city till playa.

Utflykt

Missa inte att ta det klassiska trätåget från Palma till hamnstaden Port de Sóller på andra sidan bergen. Tåget går flera gånger om dagen, tar en timme och på vägen får du njuta av Mallorcas vackra natur.

Äta och dricka

Cuba (hotelhostalcuba.com). I det vackra hörnhuset från 1904 ryms bar, kafé, restaurang, nattklubb och några exklusiva hotellrum. Dessutom en intim takbar med friska drinkar och utsikt över både stadskärna och hav. Här och på dansgolvet i källaren kan det bli riktigt trångt, speciellt på sommaren.

Santosha Eco-café (santoshapalma.com) är ett nyöppnat kafé för hela familjen, med lekrum och barnmeny. Här kan du hämta energi med goda, fräscha frukostar och luncher gjorda på lokala ekologiska ingredienser och mycket kärlek. Att leva livet för ett syfte, utan fokus på resultatet, är ägarnas motto.

Rivareno Gelato (rivareno.com) i gamla stan är en av Palmas många lyxglasställen med hemlagad glass som bjuder på italienska smak-sensationer och spännande kombinationer.

Motion på semestern

Börja dagen med en uppfriskande promenad eller löprunda längs havet, som dessutom bjuder på lyxbåtar att roa blicken med. Hyr sedan passande cykel i gamla stan. Sicksacka dig ner till samma strandpromenad och du når en gömd badvik, sandstrand eller strandklubb några tramptag bort. Hyr cykel hos nanobicycles.com.

2. Riga, Lettland

Världsarv vid Östersjön

Kullerstensgränderna i Rigas hjärta är världsarvsklassade.

Vacker och prisvärd. Modern och historisk. Dessutom sprängfylld med avslappnande och spännande spaupplevelser – på perfekt båtavstånd från Stockholm, vilket gör att du kan skippa flyget.

Lettlands huvudstad Riga fortsätter att stiga i popularitet som weekenddestination. Inte bara för oss nordbor utan för folk från hela världen. USA Today korade redan för ett par år sedan Riga som Europas mest attraktiva stad och vi är beredda att hålla med.

Dess skönhet med art nouveau-arkitektur, trevliga läge vid Daugavafloden och fördelaktiga prisbild är några ingredienser som lockar. De utsmyckade jugendkvarteren och kullerstensgränderna i Rigas hjärta Vecriga hör till Unesco:s världsarvslista.

En bra tid att resa hit är maj till september men många väljer också den stora julmarknaden i december. Rigas kommunikationer är mycket bra. Stan trafikeras av både spårvagn och bussar. I centrum ligger allting inom behändigt promenadavstånd men taxi kostar inte speciellt mycket.

– Pernilla Sjöholm

Bästa tipsen i Riga

Resa hit

Ta färjan (Tallink Silja Line) från Stockholm på kvällen och vakna upp i centrala Riga på morgonen. Eller flyg direkt från Stockholm eller Köpenhamn.

Bo

Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel (radissonblu.com/en/latvijahotel-riga). Här finns, förutom bekväma moderna rum, den gyllene kombinationen spa och takbar. Hotellets femstjärniga dagspa, Espa Riga (espariga.com) har interiör inspirerad av Rigas jugendkvarter, stor bassäng, poolbar i granit, bastu, avkopplingsrum och fitnesstudio. I hotellets Skyline bar (skylinebar.lv) på 26:e våningen kan du insupa såväl unika drinkar, aptitretare och desserter som Rigas panoramavy.

Neiburgs (neiburgs.com). Klassiskt men personligt boutiquehotell i gammalt hus bredvid Rigas katedral.

Gör en utflykt till Jurmala och Östersjöns riviera. Foto: IBL

Äta

Rigas centralmarknad (rct.lv). Vid Rigas centralstation finns fem enorma hallar som tidigare fungerade som hangarer åt zeppelinare. Nu samsas här istället ekologiska grönsaker, färskfångad fisk, produkter från lokala bönder och delikatesser från världens alla hörn. Den välbesökta Centralmarknaden är också ett hantverksmecka med stickade sjalar, bärnsten och babushkadockor.

Emils Gustavs (emilsgustavs.com) gör stans bästa choklad. Varmt drickbart eller exklusivt i pralinform. Favoriter är tryffel med smak av mascarpone, passionsfrukt och Riga black balsam.

Kafka Kafija (facebook.com/kafkaglobuss). Kvalitetskaffe och böcker i fin blandning. Serverar och säljer även lokalproducerat te, alkoholhaltigt och en buffé med goda kakor.

Spa

Dome Hotel & SPA – Relais & Chateaux (domehotel.lv). Litet och privat blir det på Dome spa, där du kan boka hela stället för dig och din resvän. De har ingen pool, däremot hamam (turkisk ångbastu).

Stenders (stenders-cosmetics.com). Här hittar du allt som behövs för att förvandla det egna badrummet till ett hemmaspa.

Utflykt

Kombinera Riga med kurorten Jurmala, som ligger en halvtimme bort med tåg. Här kan du njuta av den baltiska rivierans milslånga vita sanddyner, trähus och spahotell. För barnfamiljer lockar också det stora vattenlandet Livu Akvaparks (akvaparks.lv).

Shopping

Berga Bazars (bergabazars.lv). Är du ute efter lite mer exklusiv shopping bör du besöka Berga Bazars, Rigas lyxigaste shoppingstråk med märkes-butiker från världens alla hörn. Tempot är mindre hektiskt än på andra shoppings-tällen så man riskerar inte att behöva trängas.

Mer shopping: Fynda på shoppinggatorna Brivibas, Terbatas, Barona och Caka iela.

Lokal drinkkultur

Missa inte Rigas officiella cocktail som kallas Clavis Riga och är fylld med den lettiska nationalmedicinen Riga black balsam, rabarberlikör, vitchoklad-sirap, granatäppelsirap och äppeljuice.

3. Paris, Frankrike

Den mångfärgade multikultistaden

I Paris samsas miljoner människor med rötter i Afrika, Asien och Karibien. Därför är en resa hit samtidigt en multikulturell resa jorden runt. Promenera eller ta metron till judisk kultur i Marais, arabisk kultur i Barbés och Belleville, afrikansk kultur i Goutte d'Or och sydasiatisk i Bradypassagen och runt La Chapelle.

Och när längtan till Kina blir för svår löser man det med att ta metron till Porte d'Italie och traskar runt i 13:e distriktets kvarter, där det känns som man teleporterats till Singapore eller Shanghai.

Här i Lilla Asien är varenda butik, restaurang och skylt kinesisk, laotisk eller vietnamesisk. På ena sidan avenue d'Ivry ligger Hyper Asiatique Paris Store och på andra sidan gatan Tang Frères (bröderna Tangs) snabbköp, Europas två största kinesiska stormarknader där allt på hyllorna är kinesiskt eller tänkt för en kinesisk kund: mekongwhisky, röda gyllene buddastatyer, hundraårsägg, bambukorgar till sticky rice och grisfötter. På avenue de Choisy glänser nygrillade pekingankor bakom glasrutor med röda kinesiska tecken. I fruktmarknadsstånden ligger jättelika durian, frukten som ser ut att komma från en annan planet och doftar förruttnelse och terpentin.

– Per J Andersson

Fler spännande multikulti-kvarter i Paris

Asiatiskt i Belleville

På boulevard de Belleville är det livfull marknad på söndagsmorgnar. Korsande rue de Belleville, som klättrar uppför kullen, har flera bra sydostasiatiska restauranger och kurdiska kebabställen.

I stora gatukorsningen vid metrostationen och på smågatorna söderut vimlar det av stora kinesiska matställen och små vietnamesiska hål-i-väggen.

Afrikanskt i Goutte d'Or och Barbés

Ruffiga fasader, gatuförsäljare, mat- och klädaffärer, afrikanska kvinnor i färgsprakande klänningar, gyllene örhängen och elegant knutna tygklutar på huvudet och grupper av diskuterande väst- och nordafrikanska män. Många couscousställen.

I Belleville samsas nordafrikanska matställen med influenser från Frankrikes före detta kolonier i Sydostasien.

Indiskt på La Chapelle

På boulevard La Chapelle är det mångkulturell mat- och diversemarknaden flera dagar i veckan. Kvarteren söder om metro La Chapelle är Lilla Sri Lanka/Sydindien med affärer, restauranger och marknadsstånd med sydasiatiska varor. Rue Cail är navet.

Judiskt i Marais

En gång i tiden var delar av Marais judiskt och kallades för Pletzl (som betyder liten plats på jiddisch). Idag ser du resterna av det judiska Paris på rue des Rosiers, som delvis är en gågata. Koshermat, falafel (missa inte L'As du Fallafel) och judiska bokhandlare.

Miniguide för en weekendresa till Paris

Resa hit

Direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn.

Bo

Generator Hostel (generatorhostels.com/destinations/paris). Varför slösa bort reskassan på dyra hotell när de häftigaste upplevelserna finns ute på gatan? Här vid trendiga och mysiga Canal Saint Martin bor du för från 200 kr/natt i antingen sovsal eller privatrum. Takterrass med utsikt mot Montmartre. Multikultiinredning.

Äta

Rouammit & Huong Lan och Lao Lane Xang, 102 och 103 avenue d'Ivry, metro Corvisart eller Porte d'Italie. Laotiska krogar som drivs av samma ägare. Den asiatiska raviolin är fin. Beställ många smårätter och dela.

Chez Omar på 47 rue de Bretagne i Marais är en av stans mest välbesökta och trendigaste couscousrestauranger. Poppis bland modefolk under modeveckan. Ändå okej priser. Merguez-korven är gudomlig.

Kirane's (restaurant-indien-paris-kiranes.fr) ligger nära Porte Maillot och är Paris enda riktiga indier, alltså en krog ägd av indier och med indiska kockar (alla andra "indiska" restauranger är mer eller mindre pakistanska, bangladeshiska eller srilankesiska). Bästa indiska maten på europeiska kontinenten.

4. Antibes, Frankrike

Labyrintisk stad med strand

Antibes var både Picassos och Evert Taubes favorit på Rivieran.

Många stora konstnärer, som Pablo Picasso och Evert Taube, har sökt sig till sydöstra Frankrike och Antibes för att finna ljuset och avbilda de fantastiska vyerna. Har man varit här så förstår man precis – och återvänder gärna.

Stränder, bergsbyar, lavendelfält, shopping, konst, mat och historia i en perfekt fransk kompott. Antibes har anor från antiken och den gamla stadskärnan består av ett labyrintiskt nät av gator, gränder och torg. Bara ett stenkast bort ligger stranden Plage du Ponteil, som är långgrund, finkornig och gratis till skillnad från de flesta stenstränderna i Nice. Här ligger också lyxiga badorten Juan-les-Pins, halvön Cap d'Antibes exklusiva villor och Antibes hamn, Port Vauban, en av Europas största privatbåtshamnar som vaggar stora lyxjakter längst ut.

Antibes lite mer avlägsna omgivningar är också fullt möjliga att utforska under en helg. Vingårdar i Provence eller italienska Piemonte, Renoirmuseet i Cagnes sur Mer, en härlig golfrunda på någon av de närbelägna banorna, parfymtillverkning i bergsstaden Grasse, shopping i trendiga Cannes eller blomstermarknaden på Cours Saleya i storstaden Nice.

– Pernilla Sjöholm

Antibes och intilliggande Juan-les-Pins lockar ett lyxigt klientel.

Bästa helgtipsen för Antibes

Resa hit

Direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till flygplatsen i Nice, som ligger bara en och en halv mil från Antibes.

Bo

Petite Réserve (petitereserve.com).Evert Taube bodde här under långa perioder mellan 1951 och 1971. Ligger nära stranden söder om gamla Antibes. Där skrev han ett tiotal av sina böcker. Hotellet stängde portarna 2013, men ägarna bestämde sig för att driva verksamheten vidare i ny form. Nu förmedlar man lägenheter och hotell runtom i området, för besökare som stannar minst en vecka.

La Place (la-place-hotel.com). Mysigt boutiquehotell i hjärtat av gamla Antibes, tio minuters promenad från stranden. Frukost serveras på takterrassen vid fint väder.

Äta

La Tour Antique på rue de la Tourraque är en pålitlig familjär italienare med gudomlig risotto och fisk och prisvärda trerättersmenyer. Boka bord på tel +33-4-933 448 69.

Museum

Musée Picasso (antibesjuanlespins.com). Pablo Picasso verkade flera år i Antibes och om hans avtryck på Rivieran får man veta mer i slottet Chateau Grimaldi. Här arbetade också den svenska fotografen och författaren Marianne Greenwood som museets husfotograf. Hon bidrog till att bygga upp ett fotoarkiv med Pablo och hans familj och var en av Picassos nära vänner.

Utflykt: Lukta på Grasse

Denna lilla bergsstad ligger på en brant kulle och har haft rollen som världens parfymstad ända sedan 1500-talet. Här kan du besöka flera parfymerier, varav de största är Fragonard, Molinard och Galimard. Hos dem kan du inte bara köpa prisvärda parfymer, utan även komponera en alldeles egen parfym. På Musée Internationale de la Parfumerie får du veta hur parfym tillverkas samt se utställningsföremål från kända modehus som Chanel. Förutom parfym har Grasse gott om kullerstensgränder och små torg med kaféer och restauranger.

5. Barcelona, Spanien

I spanska inbördeskrigets fotspår

Efter att ha utforskat stan kopplar du av på någon av stränderna.

Det finns så många olika anledningar att åka till Barcelona. Vanligast är väl att planlöst strosa runt i den levande, vibrerande, historiska och matdoftande staden, ta ett dopp i Medelhavet från stadsstranden och gå på krog- och barrundor för att njuta av tapas och cava.

Men man kan också specialisera sig. Ett ämne som är ständigt aktuellt i Barcelona är spanska inbördeskriget som startade sommaren 1936 med en fascistisk kupp mot den demokratiskt valda liberala regeringen i Madrid. I Barcelona, Spaniens enda industrialiserade stad på den tiden, dominerade vänstersympatierna. Anarkister stal därför vapnen i hamnen, arbetarna strejkade i protest mot högerkuppen och hälften av stans poliser och militärer stödde vänstersidan.

Om du vill gå en runda i inbördeskrigets fotspår ska du börja på Plaça de Catalunya och blicka norrut på stora byggnaden som nu rymmer en Applebutik och klädaffären Desigual. Då låg här hotell Colon, vars fasad täcktes av stora porträtt av Stalin och Lenin. Fortsätt nerför La Rambla till nr 138 och Hotel Toledano och Hostal Capital. Här checkade brittiske författaren George Orwell in (fast på den tiden hette hotellet Continental) för att därefter ge sig ut på stan för att ta del av motståndskampen. Spårvagnarna var svart- och rödmålade (syndikalismens färger) och megafoner på lyktstolpar spelade revolutionsmusik.

I närheten ligger Plaça Sant Felip Neri där fascisterna 1938 släppte en bomb som dödade 42 människor, många av dem barnhemsbarn, som tagit skydd i kyrkan på torget.

– Per J Andersson

1938 bombade fascisterna Plaça Sant Felip Neri. 42 människor dog, många av dem barnhemsbarn som tagit skydd i kyrkan intill. Foto: IBL

Bästa helgtipsen för Barcelona

Resa hit

Direktflyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn. Från flygplatsen är det 30 min med pendeltåget in till Plaça de Catalunya.

Bo

Hotel Toledano (hoteltoledano.com) är inte så märkvärdigt i sig, men läget är perfekt på La Rambla – och så bodde ju George Orwell här när han samlade in fakta till Hyllning till Katalonien.

Äta och dricka

La Llibertária på Carrer dels Tallers 48 bjuder förutom på ett rikt utbud av tapas också på revolutionsromantik i futuristisk trettiotalsstil med kvinnor och män med gevär i händerna och katalanska och syndikalistiska rödsvarta fanor i bakgrunden. Sena kvällar vimlar det av bargäster vars mor- och farföräldrar garanterat inte gillade Franco. Väggarna är tapetserade med affischer från krigsåren.

Göra

Gå en guidad stadsvandring med de brittiska spanska inbördeskriget-experterna Catherine Howley eller Nick Lloyd. Boka på iberianature.com.

Läs

George Orwells själv-biografi Hyllning till Katalonien som skildrar det revolutionära samhälle som skapades efter fascisternas revolt 1936 i den ännu inte erövrade staden Barcelona.

6. Amsterdam, Nederländerna

Cykla och kanalvandra

Hyr en cykel och trampa dig fram på kajer och längs kanaler. Foto: Cris Toala Olivares

Den holländska huvudstaden har länge varit synonym med sina äldre kvarter, världsarvslistade kanaler, coffeeshops och red light district. Men nu tar besökarna ett steg bortom klyschorna. Lockas istället av den modernism som vibrerar med spännande arkitektur, trendkänslig shopping och ett öppet sinne för såväl kultur som mat och hållbara tankar.

Det kokar i stans grytor och Michelinstjärnorna haglar över stans stora och små restauranger. Holland har många spännande matinfluenser från sina tidigare kolonier, där framförallt Surinam och Indonesien sticker ut. Testa exempelvis rijsttafel, som består av flera smårätter från det indonesiska köket och är både gott och kul att äta tillsammans.

I hippa och trendiga shoppingdistriktet De Negen Straatjes finns gott om matställen, barer, gallerier och butiker att upptäcka. Fortsätt till Jordaan, som vimlar av krogar och kaféer som befolkas av lokalbor snarare än turister.

Till stadens mer traditionella attraktioner hör Anne Franks hus, Van Gogh-museet, Rijksmuseum, Stedelijk Museum och Canal Museum, alla i närheten av samlingstorget Museumplein. Bästa sättet att pendla mellan Amsterdams olika stadsdelar är antingen till fots – eller på cykel; lättparkerat, hälsosamt och miljövänligt.

– Pernilla Sjöholm

Amsterdam är en stad omgiven av vatten. En kanalbåtsfärd är ett måste. Foto: Emilio Brizzi.

Våra bästa tips till Amsterdam

Resa hit

Tåget från Köpenhamn via Hamburg tar cirka 13 timmar. Väljer du fågel-vägen finns direktflyg från såväl Stockholm, Göteborg och Köpenhamn som Linköping.

Bo

The Dylan Amsterdam (dylanamsterdam.com). En historisk vacker byggnad som rymmer ett smakfullt boutiquehotell med individuellt utformade rum och sviter i olika stilar och hand-målade i en mängd olika färger. Hotellets restaurang, Vinkeles, är en destination i sig med sin blandning av det klassiska och det samtida franska köket. En drink på den mysiga innergården är ett härligt tidsfördriv.

Vill du gå all in på Amsterdams kanaler finns även många härliga husbåtar att hyra via airbnb.se.

Äta

Rijksmuseum (rijksrestaurant.nl). Konst-museets restaurang fick nyligen en Michelin-stjärna och kan nu stoltsera med både mat och konst i världsklass. Priserna är dessutom humana, så det här är en bra möjlighet att få uppleva Michelinmat.

Omelegg (omelegg.com). Hollands första omeletteria. Ett kul ställe att bruncha på i trendiga området De Pijp.

Udda sevärdhet

A'dam Lookout (adamlookout.com/over-the-edge-swing). Från observationsdäcket har du panoramautsikt över stadens historiska centrum, dess pulserande hamn och de välkända kanalerna. Våghalsiga passar på att testa Europas högsta gunga. Dingla med benen, ut över kanten, med Amsterdam 100 meter nedanför fötterna. I tornet finns dessutom en bra restaurang och bar, som på kvällarna blir stadens högsta nattklubb.

Museum och shopping

I Amsterdam finns världens största samling handväskor. På Tassenmuseum (tassenmuseum.nl) visas både kända och okända exemplar, gamla som nya. Ett måste för alla som fascineras av denna betydelsefulla accessoar. De serverar dessutom te med scones och andra bakverk. Perfekt innan man ger sig ut på populära shoppinggatan Kalverstraat eller tar sig till De nio gatorna (de9straatjes.nl).

Tips på dagsutflykter: 6 dagsutflykter från Amsterdam

7. Neapel, Italien

Skaldjur, pizza och antika skatter

Livliga Neapel bjuder på god mat och historiska skatter.

Neapel är sprängfylld av rastlös energi. Vespor sicksackar fram på trånga kullerstensgator. Tvätt hänger mellan husen. Förföriska dofter från restaurangerna fyller gränderna.

Olivolja, citroner, skaldjur, tomatsås och basilika är klassiker i staden som också räknas som pizzans födelseort på jorden. Ät en klassisk margherita, som med sina ingredienser bildar Italiens flagga, på någon av pizzeriorna Da Michele, Mondo Pizza, Sorbillo eller Starita. Därefter kan du äta mer spännande saker som gnocchi alla sorrentina, potatispastakuddar med smält buffelmozzarella och söt sås gjord på sanmarzanotomater. Neapelborna har även en förkärlek till sötsaker som den frasiga smördegsbakelsen sfogliatella som är fylld med ricottaost.

Missa heller inte stans antika skatt. Ett besök på Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) är ett måste, liksom en guidad vandring i tunnlarna i Napoli Sotterranea, den underjordiska staden 40 meter under jord. Det känns nästan överflödigt att påpeka att den fantasieggande staden Pompeji som sovit i snart 2 000 år, frusen i tiden, ligger bara en halvtimmes pendeltågsresa bort. Och att båtar ständigt avgår från Molo Beverello och Calata Porta di Massa till de soliga semesteröarna Procida, Ischia och Capri.

– Julia Löfquist

Självklart gör du en utflykt till Pompeji.

Mini-guide Neapel

Resa hit

Premiär sommaren 2017 för direktflyg från Stockholm Skavsta. Flyg från Göteborg och Köpenhamn med byte i företrädesvis Amsterdam, Paris, Rom eller Milano.

Äta

Pescheria di Napoli på Via Vicinale San Donato 80/82 i förstaden Pianura (metro La Trencia) är värd en omväg för Neapels kanske färskaste och mest prisvärda fisk och skaldjur.

Bo

Pinto-Storey (pintostorey.it). Charmigt hotell i en elegant nyklassicistisk byggnad med jugenddetaljer och känslan av att vara på besök i ett högborgerligt syditalienskt hem från förra sekelskiftet. Ligger i Chiaia, ett lugnt område väster om centrum, nära parkerna Villa Floridiana och Villa Comunale.

8. Dublin, Irland

Öl, folkmusik och vänskap

Stilla flyter Liffeyfloden genom Dublin.

Ett veckoslut i Dublin är inte fulländat utan regntung himmel, nostalgiskt bläddrande bland vinylskivor och pubbesök med skummande mörk öl och improviserad folkmusik.

Dublin är en storstad med småstadskänsla. Gatorna är smala och stenlagda, husen gängliga. Melankolisk och munter på samma gång, med floden Liffey och musiken som ständiga följeslagare. Här finns klubbarna där drömmarna om en framtida musikkarriär sitter i väggarna. Många av dem blev också sanna. Från sextiotalets Dubliners som tog den irländska folkmusiken ut i världen, via The Pogues, till stans största söner och döttrar: U2, Sinéad O'Connor, Enya, The Corrs, Boyzone och Westlife.

I kvarteret Temple Bar finns de bästa skivaffärerna, gatumusikanterna och pubarna för mer eller mindre spontana spelningar. Dublin är också den mörka ölen Guinness hemstad, men Dublinborna är bra på att dricka alla sorters öl – och på att snabbt bli vänner med främlingar.

– Pernilla Sjöholm

Temple bar är både en pub och ett helt kvarter.

Bästa helgtipsen för Dublin

Resa hit

Direktflyg från Stockholm och Köpenhamn och med ett byte från Göteborg.

Bo

The Clarence (theclarence.ie).Klassiskt boutiquehotell, som ägs av U2-medlemmarna Bono och The Edge och ligger vid floden i stadsdelen Temple Bar. Öppnade 1852 och var redan då populärt bland musiker. När bandmedlemmarna tog över var det slitet men efter en stor renovering går nu rummen helt i stil med hur U2 vill spendera en natt i Dublin. Hotellets bäst bevarade hemlighet är sviten The Garden Terrace med sin imponerande 700 kvadrat stora takterrass, där U2 haft korta livekonserter.

Äta och dricka

Guinness Storehouse (guinness-storehouse.com). På Guinnessbryggeriet kan du lära dig allt om det irländska, mörka, skummande ölet. Arbeta dig uppåt i den sex våningar höga tegelbyggnaden, genom provningar och brasserier, till en inglasad bar som inte bara bjussar på en pint, utan också 360 graders vy över stan.

