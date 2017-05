11 vykortsvackra slott i Europa att skriva upp på din bucket-list

Lockas du till romantiska slottsträdgårdar och spirande torn? Här är några av Europas vackraste slott, det ena mer ståtligare än det andra.

Sagoslottet Neuschwanstein i Tyskland anses vara förebild till Törnrosas slott i Disneyfilmen med samma namn. Foto: Istock.

1. Château de Chambord, Frankrike

Slottet i Chambord omringas av vingårdar och fruktträd i den gröna Loiredalen, en region som är känd som "Frankrikes trädgård". I området finns över 300 slott och flertalet pampiga hus men av alla dessa är Château de Chambord, som är känd för sin renässansarkitektur, ett av de absolut vackraste. Enligt envisa rykten ska självaste Leonardo da Vinci ha haft ett finger med i slottets utformning.

Slottet byggdes som en jaktresidens på uppdrag av kung Frans I och stod klart 1547. Av slottets 440 rum är 100 öppna för allmänheten att besöka.

2. Dunnottar Castle, Skottland

Det återstår inte mycket av det medeltida slottet i Aberdeenshire, östra Skottland, men det som finns kvar är väl värt en omväg. Ruinerna, varav vissa dateras till tidigt 1300-tal ligger dramatiskt beläget längst ut på en klippavsats som stupar 50 meter ner i havet. Dunnottar går att besöka men vid hårt väder stängs ruinerna för besökare.

3. Alcázar de Segovia, Spanien

Fort, militärakademi och fängelse. Slottet och Unesco-världsarvet i staden Segovia har ett rikt och spretigt förflutet. Nu fungerar slottet som är byggt på en klippavsats mellan två floder mer som ett museum. Själva staden ligger cirka 7 mil nordväst om Madrid och härbärgerar flera viktiga historiska sevärdheter, som en urgammal akvedukt, gamla judiska kvarter och en gotisk katedral från 1500-talet.

4. Château de Chillon, Schweiz

Château de Chillon ligger vackert belägen vid Genévesjöns östra ände i en kuliss av snötäckta alptoppar. Idag fungerar slottet, som har anor från tidigt 1100-tal, som ett museum och är ett av Schweiz mest besökta historiska monument. Château de Chillon inspirerade dikten The Prisoner of Chillon av Lord Byron och tros även ha varit förebild för prins Eriks slott i Disneyfilmen Lilla Sjöjungfrun från 1989.

5. Castelul Bran, Rumänien

Slottet Bran i Transsylvanien är som tagen ur en skräckfilm om vampyrer och blodtörstiga grevar.

Och enligt en populär myt ska självaste Bram Stoker, författare till skräckromanen Dracula, ha inspirerats av slottet. Även om detta förmodligen inte är sant, (Stoker besökte aldrig landet) så är slottet, som bland annat rymmer en rustkammare och andra historiska föremål, ett intressant besöksmål i Rumänien.

6. Castelul Peleș, Rumänien

En dryg timmes bilväg bort från slottet Bran, också i Transylvanien, ligger ytterligare ett av Europas mest fascinerande slott. Peles-slottet uppfördes av kung Carol I av Rumänien på sent 1800-tal och är fyllt av europeisk konst och historiska artefakter. Förutom en magnifik slottsträdgård fylld med skulpturer finns här även en vapensamling med drygt 4 000 föremål.

7. Bodiam Castle, England

1300-talsslottet i East Sussex byggdes av riddaren Edward Dalyngrigge och har använts som filminspelningsplats för bland annat Monty Pythons galna värld. Slottet förvaltas av kultur- och naturorganisationen National Trust och olika event arrangeras regelbundet på ägorna.

8. Bojnice slott, Slovakien

Det sagolika slottet Bojnice är ett av Slovakiens mest besökta sevärdheter. Det grundades redan på 1100-talet men har sedan restaurerats och byggts om ett flertal gånger och har som ett resultat av detta både romantiska och gotiska influenser. Slottet och dess omgivningar har mycket att erbjuda besökare. Här finns bland annat ett zoo, en stor slottspark och ett museum. Under året hålls här även ett antal festivaler, som "The International Festival of Ghosts and Phantoms".

9. Schloss Neuschwanstein, Tyskland

Slottet Neuschwanstein byggdes på uppdrag av den galna och excentriska kungen Ludwig II och ligger i det sydtyska förbundslandskapet Bayren. Slottet är förmodligen så nära man kan komma ett Disney-slott i verkligheten och sägs ha inspirerat Törnrosas slott i barnfilmen från 1959.

10. Bled slott, Slovenien

Slottet Bled, Blejski Grad på slovenska ligger, upphöjt på ett berg med en oslagbar utsikt över sjön med samma namn och de Juliska alperna.

11. Château de Chenonceau, Frankrike

Château de Chenonceau och dess fantastiska slottsträdgård utsmyckad med buxboms-buskar och väldoftande lavendel är en av Loiredalens vackraste slott. Slottet som har huserat en rad nobiliteter de senaste århundrandena och byggdes på 1500-talet tvärs över floden Cher. Här finns flera konstsamlingar, ett vaxmuseum och flera restauranger.

Inspiration: Travelandleisure.com

