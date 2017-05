7 av världens bästa flytande hotell

Låt dig vaggas till söms av vågornas stillsamma kluckande. Här är sju unika hotell som ger en ny innebörd till ordet "havsutsikt".

Foto: Pressbilder.

1. Off Paris Seine, Frankrike

Chica Off är Paris första flytande hotell. Det fyrstjärniga hotellet som öppnade 2016 har 54 modernt inredda rum, en tapasbar och en liten pool.

Pris: Från 449 euro för två personer i dubbelrum, offparisseine.com

2. River Kwai Jungle Rafts, Thailand

Checka in på en flytande stuga i västra Thailand. Lyssna på djungelns surrande ljud. Vila i en av hängmattorna och simma i den svala floden. Resorten ligger drygt tre timmar nordväst om Bangkok med bil och i närheten av sevärdheter som Lawa-grottan och nationalparken Sai Yoke Yai.

Pris: från 1 200 kr riverkwaijunglerafts.com

3. Salt och sill, Sverige

Salt och Sill ligger, eller ja, flyter, cirka 35 minuter från Göteborg utanför den idylliska ön Klädesholmen. Hotellet är byggt på två flytpontoner och har 22 rum och en svit. Det bästa? Många av rummen på nedervåningen har badstegar precis framför ytterdörren. Känner man sig lite kylig värmer man förslagsvis upp sig i hotellets bastukatamaran.

Från 2 290 kr per natt för två personer i dubbelrum. saltosill.se

4. The Manta Resort, Tanzania

I det här flytande hotellet sover du omsluten av den Indiska oceanen utanför ögruppen Zanzibar i Tanzania. Sovrummet ligger under vattenytan, mittenvåningen består av en lounge och en våning upp finns en takterras där man kan sola på dagarna och spana in stjärnhimlen på nätterna.

Från 13 000 kr/natt, hotellet har plats för två personer, themantaresort.com

5. Good Hotel London, Storbritannien

Good Hotel London öppnade upp vid Victoria Docks så sent som 2016. Hotellet har 148 rum och en takterass med utiskt över Temsen. Checkar du in här kan du sova med ett extra gott samvete, hotellet satsar nämligen på lokalproducerad mat och dryck och har även ett arbetsträningsprogram med syfte att få in långtidsarbetslösa in i yrkeslivet på nytt.

Från 880 kr per natt för två personer, goodhotellondon.com

6. Huis Ten Bosch, Japan

Temaparken Huis Ten Bosch är en säregen anrättning utanför Sasebo i den japanska prefekturen Nagasaki. Den stora nöjesparken, som till en viss del drivs med hjälp av robotar, är upprättad i holländsk arkitektur med väderkvarnar, tulpanodlingar och kanaler. Och nu planerar parken att locka besökare med ytterligare en attraktion – flytande runda hotell. Sfärerna är tänkt att ta emot fyra gäster åt gången och planeras att sjösättas i slutet av 2017.

Uppskattat pris från 2 260 kr/natt, english.huistenbosch.co.jp

7. 4 rivers floating lodge, Kambodja

4 rivers lodge ligger belägen vid foten av bergskedjan Chuŏr Phnum Krâvanh, eller Kardemummabergen, i ekoturismparadiset Koh Kong. Här har man ett rikt djur- och naturliv runt husknuten, i de orörda skogarna som omsluter den miljövänliga resorten finns allt från sällsynta orkidéer till solbjörnar, uttrar och gibbonapor.

Från 1 900 kr för två personer i dubbelrum, ecolodges.asia

Gilla Vagabond på Facebook för mer reseinspiration i ditt flöde!