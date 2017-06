Därför måste fönsterluckorna i planet vara uppe när man landar och lyfter

Har du alltid undrat? Här är svaret.

Foto: Istock.

Vagabond har tidigare skrivit om varför ljuset släcks i kabinerna innan planet landar. Men vad är egentligen förklaringen till rutinerna med de öppna fönsterluckorna under start och landning?

Orsakerna bakom är logiska och har med säkerhet att göra. I en tråd på internetforumet Quora förklarar Saran Udayakumar, som arbetar med luftfartssäkerhet, att fönsterluckorna hålls öppna för att underlätta arbetet för eventuell räddnings- och kabinpersonal, i fall något skulle gå fel.

Eftersom luckorna hålls öppna kan nämligen kabinpersonalen enklare utvärdera situationen utanför planet vid en eventuell evakuering. På samma sätt blir det enklare för personal på marken att förstå vad som pågår inne i flygplanet.

Flyg är statistiskt sett ett väldigt säkert transportmedel och det blir allt tryggare att flyga. Däremot är det just under start och landning som de flesta flygolyckor sker.

Enligt statistik för åren 2006–2015 sammanställd av flygplanstillverkaren Boeing skedde till exempel 49 procent av alla dödliga flygplansolyckor med kommersiella passagerarplan under den sista sträckan inför landningen (på engelska; final approach) eller under landningen och 12 procent av alla dödliga flygplansolyckor under take-off eller den inledande stigningen.

Om planet måste evakueras är varje sekund betydelsefull. Det tar ungefär 90 sekunder för en eld att sprida sig i flygplanskabinen. Det är också därför som passagerare ombeds att skjuta undan sitt bagage under stolsraden framför och fälla upp sina stolsryggar och brickbord innan landning och start.

I Quora-tråden ger piloten Kare Lohse ytterligare en fördel med att fönsterluckor hålls öppna under start och landning. Eftersom många passagerare oftast är uppmärksamma och nyfikna på omgivningen innebär det att fler ögon kan uppmärksamma eventuella fel.

"Det har funnits fall där passagerare har noterat tekniska problem genom att titta ut på vingen eller motorerna till exempel. Men självklart händer det väldigt sällan", skriver han i tråden.

H/t: independent.co.uk