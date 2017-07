Tanzania - Safari i världsklass

Några dagar av safari brukar räcka gott för att njuta av savannen – såvida du inte satsar på några olika naturområden under din resa. Varsågod, tre gånger Tanzania där naturen och djuren är som bäst!

Text: Tobias Larsson.

Foto: Istock.

Miniguide 3 x Tanzania Bästa tid att resa: Det går att resa året runt, men juni–oktober är torrperiod och det är då man ser flest djur. Ngorongorokratern har mindre folk och behagligt svalt väder i november.

Rekommenderat antal dagar på plats: 6–10.

Tänk på: Det kan bli kallt på natten i Afrika. Lodgerna vid kraterkanten till Ngorongoro ligger dessutom ofta på omkring 1 800 meter över havet. Ta med varma kläder.

Arrangörer: Det lokala företaget Soaring Flamingo (soaringflamingo.com) och LB Adventures (lb-adventures.se) har rundresor till Lake Manyara, Tarangire och Ngorongoro. En rad olika svenska arrangörer har rundresor i Tanzania i sina program, bland andra Jambo, Tour Africa, Trackers, Temaresor, Anderson’s African Adventures, Kilroy och Äventyrsresor.

Vi rullar genom ett grönt Arusha. Tunga regn­­droppar hänger i luften. Vår guide, som precis plockat upp oss vid Kilimanjaro International­­ Airport, heter Carl Strauss, en gammal Afrika­­­­räv som i många år har guidat turister i bushen. Tiden bland ormar, lejon och elefanter har inte varit riskfri, men den största faran är också den minsta. Malariamyggan.

– Jag har haft malaria över 20 gånger, berättar Carl.

Jag tittar ut på staden som rullar förbi utanför jeepens fönster. På kartan ligger Arusha beläget öster om Tanzanias välkända kronjuvel, det mäktiga Serengeti. I politiken och landet i stort är Arusha desto mera centralt. Det här är en av Tanzanias största och viktigaste städer.

För oss safariklädda turister och solfnasiga bergsvandrare är Arusha framförallt avstampet mot Kilimanjaro och Mount Meru, men också mot en rad mindre kända – men fantastiska – nationalparker. Det är också dit våra fyra hjul ska rulla. Till nationalparkerna Tarangire och Lake Manyara och sedan till den mer berömda grannen Ngorongoro Conservation Area, där Ngorongorokratern ligger. I safarikretsar kallas rutten ofta Northern Safari Circuit.

Carl pekar mot ett gigantiskt moln.

– Där har ni berget. Kilimanjaro. 6 000 meter högt. ­Det ligger nästan alltid insvept i dimma.

Mount Meru, 4 500 meter högt, tittar dock ut från molnen.

Vi kör förbi Central Market, en av Tanzanias största marknader. Frukter, bär, fisk, nötter, plastprylar … Här finns allt, det gäller bara att sicksacka fram till rätt stånd. Från de öppna fönstren doftar det blöt jord.

När vi svänger ut från stan släpper de tunga regn­dropparna sitt grepp om himlen och smattrar som kulspruteeld mot bilplåtens tak.

1. Tarangire National Park

Vägarna är bra. Faktiskt riktigt bra. Efter 2,5 timmar rullar vi in framför nationalparkskontoret vid huvud­gaten till Tarangire nationalpark. Himlen är ömsom ­klarblå, ömsom blygrå.

– 35 dollar var. Kom ihåg att efter klockan sex får ni inte vara ute på vägarna eller ute i terrängen, säger damen i luckan.

En regnbåge strålar ner från skyn, rakt ner någonstans ute på den vidsträckta savannen. Vi skumpar fram bredvid stora baobabträd, vars stammar ser ut som jättelika, övergödda lår.

Det dröjer inte länge förrän vi kan börja kryssa av många av djurhandbokens djur – finlemmade impalor, rödskimrande koantiloper, zebror, sjakaler och giraffer. På avstånd ser jag en grupp gulgråa prickar. Elandantiloper, Afrikas största antilop, med vikter på upp till ett ton.

Tarangires yta på 2 850 kvadratkilometer rymmer den största koncentrationen av djur bortom Serengetis ekosystem. När det är torrperiod söker sig djuren till Tarangirefloden som flyter genom nationalparken och som också gett parken dess namn. Floden och våtmarkerna kring den är de enda permanenta vattenkällorna i området.

Elefanter i Tarangire National Park. Foto: Istock.

På en torr plätt, mitt på savannen, ligger en grupp lejon. Vi stänger av motorn.

– I snitt så dör det en person var tredje dag i Tanzania till följd av lejonattacker. Flest attacker sker kring kusten nära Lindi, berättar Carl.

Värst, i modern tid, var det mellan år 2001 och 2004. 138 människor dödades i lejonattacker kring Lindi.

De lugna lejonen framför oss är också kända, men för helt andra saker. Tarangires lejon kan klättra i träd, något som lejon normalt sett inte behärskar. Nationalparkens största kändis, elefanten, behärskar inga större cirkuskonster, men imponerar istället med sitt stora antal. Inom nationalparksområdet beräknas det leva en bra bit över 2 000 elefanter och har man tur kan man få se hjordar på omkring 300 djur på en och samma gång. Sådan tur har inte vi. Vi får se fem stycken på en gång, ute på grässavannen. På avstånd ser vi också Tarangires ständigt gröna våtmark som rymmer över 500 arter av fåglar – vilket påstås vara flest antal arter på en och samma plats i världen.

Vi rullar vidare genom nationalparken, lite stressade av klockan som närmar sig halv sex. I framsätet förbereder Carl sundowners.

– Vi får tyvärr inte gå ur bilen inne i nationalparken.

Stående i takluckan på Land Rovern dricker jag min gin & tonic och ser hur den afrikanska dagen sakta påbörjar­ sin transformation mot stjärnbeströdd natt.

Boende i Tarangire National Park

Whistling Thorn Tented Camp

Klassisk tältssafaricamp i mellanklassegmentet, belägen utanför nationalparken. Mysiga tält med rätt safarikänsla. Totalt finns det sex tält med plats för 12 personer. På väg ut till campen passerar man en rad massajbyar.

moivaro.com/lodges/tanzania/whistling-thorn-tented-camp

Vi hade kommit ner till Riftdalen längs en sandig röd väg över en högplatå, så upp och ner över höjder med bärbuskage, runt en skogsslänt till dalväggens högsta punkt där vi hade utsikt över slätten, den täta skogen där bortom och mellan uttorkade stränder Manyarasjöns långa blanka spegel, vid ena änden rosafärgad av en halv miljon små prickar som var flamingos.

Afrikas gröna berg, Ernest Hemingway (1933)

Lake Manyaras flamingor är parkens kanske främsta kännetecken.

2. Lake Manyara nationalpark

330 kvadratkilometer stor, varav 200 kvadratkilometer är sjö. Lake Manyara är en av Tanzanias mindre nationalparker. Men allt handlar förstås inte om storlek, utan om kvalitet och där slår Lake Manyara nationalpark många andra nationalparker på fingrarna. Få, om någon, har ett lika varierande landskap och djurliv.

Vi börjar vår safari i en grönskande djungel. Albino­apor rusar upp och ner för trädstammarna längs vägen. Snart rullar vi ut i ett mer klassiskt savannlandskap, med betande zebror, gnuer, bufflar och impalor. Om man bara skulle få välja en plats att göra en safari på så kanske det skulle bli just här. Här tycks alla Tanzanias nationalparker finnas representerade på en och samma plats. Ett sammandrag av det bästa. Eller som Ernest Hemingway skrev "the loveliest I had seen in Africa". Jag kan bara hålla med.

En giraff lunkar över en slätt och stannar till för att beta på ett akacieträd. De bruna fläckarna är så mörka i färgen att de nästan ser svarta ut – ett typiskt kännetecken för Lake Manyaras högresta invånare.

Vi närmar oss sjön. Den bubblar av rosa. Överallt, bubbel­gumsrosa. Lake Manyaras flamingor är parkens kanske främsta kännetecken.

När vi rullar ut ur det livs levande zoot är det med en ny nationalparksfavorit i bagaget.

Boende Lake Manyara

Lake Manyara Serena Safari Lodge

Få lodger har så fin utsikt över nationalparken som Lake Manyara Serena Safari Lodge. Från poolen har du first row över savannen, regnskogen och Manyarasjön. Rummen är inte riktigt lika imponerande utan är av något enklare snitt, men rena och fina. Räkna med rumspriser från cirka 300 dollar natten. En mängd aktiviteter går att boka på hotellet, som kanotpaddling och mountainbiketurer.

serenahotels.com/serenalakemanyara

Fantastiska vyer i Ngorongoro Conservation Area.

3. Ngorongoro Conservation Area

Klockan ringer okristligt tidigt dagen efter. När jag kliver ut på min egen lilla terrass utanför safaritältet har solen precis kämpat sig över de omgivande kullarna. Natten har varit kall och dagens första rykande kopp kaffe värmer sakta upp mig inombords.

Energikicken kommer dock först senare, när vi som några av dagens första gäster passerar nationalparks­kontoret och börjar köra på slingriga, roströda vägar mot resans höjdpunkt, Ngorongorokratern, som är en del av det betydligt större naturskyddsområdet Ngorongoro Conservation Area.

Plötsligt hoppar en leopard över vägen.Vi kör nästan på den. Alla som har försökt se leoparder vet hur svårt det är. De är de skyggaste av de stora kattdjuren och fjärran från savannens posörer, lejonen.

Vi stannar till vid en utsiktspunkt. Vyn över kratern är slående. Som en gigantisk grön skål med lite skvalpande vatten i botten sträcker den sig så långt ögat kan nå. Skålen är världens största torra vulkankrater, med en diameter på 19,2 km och ett djup på omkring 600 meter.

Innehållet då? 25 000 djur, inklusive alla av The Big Five – leopard, elefant, buffel, noshörning och lejon.

En veritabel Disneyvärld. Ett livs levande Noaks ark. Gnuer, springbockar och vårtsvin går och betar till höger och vänster om oss. En stor elefanthane med imponerande betar vaggar fram över slätten. En hyena ligger vid en benhög och vilar. Med leoparden uppe vid vägen så har jag snart kryssat av hela The Big Five, inklusive den ovanliga svarta noshörningen som det bara finns 26 stycken av i kratern.

Efter en vecka på savannen rullar vi in i Arusha igen. Då har vi sett det mesta av det bästa som Tanzania har att erbjuda i naturväg. Det enda vi saknar är den riktiga giganten. Den ligger, som alltid, insvept i tung dimma 6 000 meter ovanför oss. Men den är ju å andra sidan värd en egen vecka.

Boende Ngorongoro Conservation Area

Crater Forest Tented Camp

Mycket fin och mysig tältcamp där du somnar till hyenornas rop i natten. Grillar och dricker vin

gör du såklart över öppen eld under stjärnorna. Campen, som består av 15 tält, ligger mitt i en kaffeplantage som ligger nära vulkankraterns kant. Priser från cirka 250 dollar per natt.

http://moivaro.com/lodges/tanzania/crater-forest-tented-camp/

Endoro Lodge

Smakfull lyxlodge inbäddad i grönskan inte långt från kraterkanten. Varje rum har eget badkar, öppen spis, utomhusdusch samt egen terrass med utsikt mot kaffe-plantager. Rum från 200 dollar och uppåt.

Endorolodge.com