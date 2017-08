Amsterdams bästa hotell – i alla prisklasser

Ta en weekend i Amsterdam, och besök något av stadens alla museer, promenera längs med de vackra kanalerna och njut av god mat och shopping. Vi listar de bästa boendena i kategorierna lyx, budget och mittemellan.

Foto: Istock.

Prisklass lyx – topp 3 hotell

Seven one Seven – checka in på "Tolkien"

Det här unika boendet ligger i ett hus som ursprungligen byggdes för att vara bostad åt en sockerhandlare på 1600-talet. Detta privata kanalhus är nu ett hotell som erbjuder en fin helhetsupplevelse. Frukost serveras på uteterassen på sommaren, och rummen är uppkallade efter författare och kompositörer. Vad sägs om att checka in på "Shakespeare", "Tolkien" eller "Picasso"?

Pris: Från ca 3800 kr/natt, http://717hotel.nl/en

The Grand Amsterdam – trädgårdsoas

Hotellet, som ligger i hjärtat av Amsterdam, är byggt 1678 och har utsikt över den näst äldsta kanalen i staden. Här bor du bekvämt, och mitt i stan med shopping och mat runt hörnet. Hotellet är känt för sin trädgård, som är en liten oas mitt i stan. Här finns också spa, gym och en fin restaurang.

Pris: Från ca 4000 kr/natt, https://www.grandluxuryhotels.com/hotel/sofitel-legend-the-grand-amsterdam?cur=EUR

The Dylan Amsterdam – tidigare konserthall

Hotellet var tidigare en konserthall, och har nu förvandlats till ett fint boutique-hotell. Hotellets restaurang Vinkeles är ett måste att äta på, då den har en stjärna i Michelinguiden. Restaurangen flyter också på vatten. Det finns bara 40 rum och sviter på hotellet, och du kan verkligen säga att du bor exklusivt. Du får också en trevlig välkomstdrink när du checkar in.

Pris: Från ca 3200 kr/natt, https://www.grandluxuryhotels.com/hotel/the-dylan-amsterdam#factsheet

Prisklass budget – topp 3 vandrarhem/hostels

Chic & Basic – prisvärt budgetalternativ

Ett budgetalternativ för dig som vill bo billigt och centralt. Detta kanalhus har renoverats och har nu en stilren inredning, som har beskrivits ha en viss "Ikea-känsla". Rummen har inget lyxmöblemang, men dess läge och pris gör detta till ett bra alternativ för dig som reser på budget. Det finns också gemensamma utrymmen där du kan dricka kaffe, lära känna andra resenärer och slappa.

Pris: Dubbelrum från ca 900 kr/natt, http://www.chicandbasic.com/hotel-amsterdam/en/

Parkzidje Bed & Breakfast – med utsikt över park

Detta mysiga lilla B&B ligger i Oosterpark och drivs av ett par som startade detta boende 2006. Det går tåg in till centrala Amsterdam och på mindre än tio minuter så är du inne i city. Det finns flera affärer och restauranger i närheten, och några minuters promenad därifrån ligger "Dappermarket" som är en populär marknad. Det finns också en väderkvarn och ett lokalt bryggeri i närheten. Du kan välja på rum med utsikt över parken eller trädgården.

Pris: Rum från cirka 600 kr/natt, https://www.parkzijde.nl

Volkshotel – hippa tidningskvarter

Detta coola boende ligger en kort promenad från det hippa De Pijp-kvarteret. Tidigare har det varit en tidningsredaktion i fastigheten, och det märks på hotellets stil och design. Unik design med tidningspapper som tapet, och gamla fotografier på väggarna pryder rummen. Atmosfären på det här hotellet beskrivs som hippt och kreativt. Rummen är generösa i storlek med tanke på priset.

Pris: Från cirka 700 kronor/natt, https://www.volkshotel.nl/en/

Topp tre – prisklass mellan

Hotel Estheréa – vid äldsta kanalen

Detta boutique-hotell ligger vid Amsterdams äldsta och största kanal. Dam-square, centralstationen, shopping och museum ligger inom promenadavstånd från Hotel Estheréa. Lyxiga material återfinns i detta hotell med tjocka tapeter, dyra mattor och extravaganta tapeter med mönster som blommor och fiskar. Här finns 93 rum att checka in i – och två stora sviter.

Pris: Från ca 2000 kr/natt, https://www.estherea.nl/en/about-us.html

Hotel The Exchange – inredd av modestudenter

Sugen på ett lite annorlunda boende? Då kan du checka in på Hotel The Exchange, mitt i centrala Amsterdam. Rummen är inredda av unga modestudenter som pluggar på Amsterdam Fashion Institute (AMFI) och har en minst sagt unik look. Rummen varierar i betyg från en tll fem stjärnor, och du väljer själv hur mycket ditt boende ska kosta.

Pris: Från cirka 2000 kr/natt, http://www.hoteltheexchange.com

The Hoxton – snyggt designhotell

Detta snygga designhotell ligger mitt i kvarteret De 9 Straatjes. I närheten finns flera caféer och barer som lockar ut dig från de snygga rummen. Missa inte fotoautomaten som ligger i entrén och föreviga ditt besök.