Så undviker du som turist att väcka lokalbefolkningens vrede

Weekendresor och kryssningsturism gör att en del turisthotspots runt Medelhavet korkar igen av horder av besökare. Lokalbefolkningen tycker att det är nog och protesterar. Vagabond ger tips på hur du undviker deras vrede och själv får en bättre semesterupplevelse.

I sommar har det varit protester mot den ständigt ökande turismen i Barcelona, Palma de Mallorca, Dubrovnik och på Hvar. Lokalbefolkningen är trötta på turister som beter sig illa, alltför stora grupper av kryssningsturister som korkar igen gatorna, men också på turister som köper semesterlägenheter i de gamla stadskärnorna, trissar upp priserna och gör det svårt för de infödda att skaffa sig en bostad.

Att det förekommit så många protester på turisthotspots i Sydeuropa just i sommar handlar om en samverkan av flera faktorer. Dels har Turkiet mer eller mindre fallit bort som turistland, på grund av den politiska utvecklingen i landet, dels pågår en mer långsiktig ökning av turismen som beror på en global välfärdsökning: hundratals miljoner medelklassindier och – kineser har idag råd att semestra utomlands och vill också se lutande tornet i Pisa, Markusplatsen i Venedig och Ramblas och Parc Güell i Barcelona.

I TV4 Nyhetsmorgon idag torsdag 10 augusti pratade Vagabonds Per J Andersson vad man kan göra för att själv undvika turisthorderna och lätta på turisttrycket för lokalbefolkningen.

– Jag tror att praktiskt ingen är emot turism i sig, inte nånstans i världen. Turism ger jobb, inkomster och en fläkt av världen. Men när alltför många samlas på ett ställe uppstår negativa effekter, säger han.

I Nyhetsmorgon ger Per förslag på vart man kan resa för att få en upplevelse som liknar den du får i Barcelona, Dubrovnik, Rom, Venedig, Florens och på Mallorca.

– Kryssningsturismen är ett gissel. Visst, den innebär stora stålar för en del, men att besöka platser bara en dag och minglas runt i grupp skapar bara anonymitet, alienation och irritation. Bättre att besöka varje plats för sig, hyra in sig på ett mindre pensionat, stanna lite längre, bli stammis på nåt kafé och etablera åtminstone nån sorts relation med delar av lokalbefolkningen.

