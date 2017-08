Naoshima – Japans okända konst-ö

Den svårtillgängliga ön i Japanska innanhavet har förvandlats från ett sömnigt fiskesamhälle till ett av områdets mest uppskattade turistattraktioner. Allt tack vare fantasifulla konstverk och surrealistiska installationer som ligger utspridda runt om på ön.

Foto: Wikipedia/Creative Commons.

Arbetet med att förvandla ön till ett konstmuseum under öppen himmel började för över tre decennier sedan. Idag finns här ett flertal mindre installationer och tre större museer på ön.

Skulptur av Yayoi Kusama på Naoshima. Foto: Getty Images.

Vad kan man då vänta sig att få uppleva på ett besök på ön?

Chichu Art Museum har verk från den amerikanske skulptören Walter de Maria och Naoshima Fukutake Art Museum kännetecknas av en lekfull skulpturträdgård. Dessutom finns här ett James Bond-museum, som drar nytta av det faktum att delar av Bond-boken "The man with the red tattoo" utspelades här.

Seen/Unseen Known/Unknown av Walter de Maria. Foto: Wikimedia/Creative Commons.

Ett av de permanenta alstren på Naoshima. Foto: Wikimedia/Creative Commons.

Bland andra av de mest utmärkande verken återfinns två karaktäristiska prickiga pumpor av den japanska artisten Yayoi Kusama, som möter ankommande besökare i hamnen, och målningar av Claude Monet.

Hamnen i Naoshima. Foto: Wikimedia/Creative Commons.

Konstälskare som befinner sig i Japan kan dessutom se Kusamas installationer på fler platser än i Naoshima.

De som missade den hypade utställningen "I oändligheten", som tidigare visats på Moderna Museet i Stockholm, får en ny chans i Tokyo redan i höst.

Yayoi Kusama. Foto: Getty Images.

Då öppnar en stor utställning med konstnären som håller öppet till den 25 februari 2018.