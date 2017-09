Ett kungadöme på en camping – och andra mikronationer du förmodligen inte visste fanns

Fascinationen för skenstater och hittepå-nationer blev så småningom till en bok. "Mikronationer – på besök i hemgjorda länder" släpps i september och är författaren Johan Joelssons debutbok. "Det finns någon slags punkighet i det som jag gillar," säger han.

Michael Bates fick ärva en mikronation av sin far. Sealands historia inkluderar både rebellkupper och gisslandraman. Foto: Jonatan Jacobsson

Vagabond tog ett snack med Johan Joelsson, författare till boken. Tillsammans med fotografen Jonatan Jacobsson har han besökt några av världens uppskattningsvis 400 mikronationer.

Vad är det som fascinerar med just mikronationer?

– Jag tror att det ligger i att jorden och världen är så pass upptäckt och kartlagd som den är i dag. Det gör att mitt intresse för de här säregna och lite hemliga platserna triggas, säger Johan Joelsson och fortsätter:

– Det finns någon slags punkighet i det som jag gillar. En "do it yourself"-tanke med att man går in och ifrågasätter och dekonstruerar idén av nationalstaten som ett begrepp.

Idén till boken såddes efter att Johan och Jonatan besökt Sweutschland 2009, en tillfälligt utropad nation som sammanföll med en årligt återkommande technofestival i Bohuslän, för att skriva ett reportage till en kulturtidskrift. Några år senare besökte de sin andra mikronation – Sealand, en gammal militär utpost i Nordsjön med ett våldsamt förflutet.

– Och någonstans där väcktes tanken att det skulle vara fantastiskt roligt att göra fler reportage och sammanställa det till en bok.

Men vad är då en mikronation?

– Begreppet är lite luddigt. Det finns ju mikrostater som Andorra till exempel. Det är riktigt små stater som är erkända. Sedan finns det utbrytarstater som Transnistrien. Och sedan så finns det den här kategorin som på engelska kallas för "micronations" som på svenska har fått namnet mikronationer. Och vad som menas med mikronationer är just enkelt ett slags länder som utropas av privatpersoner. Det kan vara som ett konstprojekt, ett PR-jippo, en ram för socialt umgänge eller en politiskt protest, säger Johan Joelsson.

Johan Joelsson och Jonatan Jacobsson.

En del av mikronationerna är svårtillgängliga och inte superenkla att ta sig till (Sealand ligger till exempel 12 kilometer utanför kusten och tar för tillfället inte emot besökare). Men vart ska man åka ifall man själv vill besöka en mikronation? Till Skåne och Ladonien som utropades som självständig stat av konstnären Lars Viks 1996, föreslår Johan Joelsson.

– Jag skulle rekommendera turister att besöka Ladonien. Det är en skulpturpark som ligger på Kullahalvön med fantastiskt natur där man kan vandra. Eller till Seborga, en liten by som ligger i de liguriska alperna och har utsikt över Medelhavet där man kan äta och dricka gott.

Här är mikronationerna som besöks i boken

Utdrag från boken "Mikronationer – på besök i hemgjorda länder"

Sealand. Foto: Jonatan Jacobsson

1. Sealand

I 50 år har familjen Bates styrt sitt anarkofurstendöme Sealand med järnhand. Den saltstänkta skenstaten, vars territorium består av ett ockuperat havsfort från andra världskriget, har med tiden utvecklats till en symbol för fri kultur och kommunikation.

Namn: Furstendömet Sealand

Antal invånare: Alltid minst 1 person

Antal medborgare: Ej offentligt

Språk: Engelska

Yta: Cirka 550 kvadratmeter

Grundat: 2 september 1967

Grundare: Prins Roy (Paddy Roy Bates)

Statschef: Prins Michael (Michael Bates)

Statsskick: Absolut Monarki

Valuta: Sealand-dollar (Bunden till USD)

Motto: E mare libertas (Från havet, frihet)

Hemsida: www.sealandgov.org

Ladonien. Foto: Jonatan Jacobsson

2. Ladonien Gyllene äpplen, jihadistblondiner (referenser till den mytologiska draken Ladon som vaktar de hesperiska trädgårdarnas gyllene frukter och Colleen LaRose, som greps 2009 och dömdes efter en jihadistisk mordkomplott mot Vilks) och svavelosande skrivelser på knastertorr kanslisvenska. Och en snickarglad statssekreterare som under dödshot tvingas se sin svartbyggda skenstat sakta ätas upp av havet. Välkommen till Ladonien! Namn: Ladonien

Antal medborgare: Drygt 19 000 (Nomader utspridda över drygt 100 länder)

Språk: Latin (officiellt) engelska, svenska, norska, finska, franska, tyska, danska (accepteras)

Yta: Cirka 1 kvadradkilometer

Grundat: 2 juni 1996

Grundare: Lars Vilks

Statschef: Drottning Carolyn (Carolyn Shelby)

Statsskick: Remoni (Republikansk monarki)

Valuta: Örtug (1 örtug = 10 svenska kronor)

Huvudstad: Wotan City

Motto: Suum cuique (Åt var och en sitt)

Tidszon: GMT +1 (minus 3 minuter)

Hemsida: www.ladonia.org

Elleore. Kungadöme/camping. Foto: Jonatan Jacobsson.

3. Elleore Elleores mytologi är en intrikat väv av snedseglande munkar och skärgårds-slaktade lejon. Mycket vatten har runnit genom Roskildefjorden sedan en grupp radikala lärare köpte en ö och grundade Nordens fjärde kungarike. Namn: Kungariket Elleore

Antal medborgare: 274

Språk: Alla språk (mestadels danska interlingua)

Grundat: Den 27 augusti 1944 (cirka klockan 11:17)

Grundare: "De odödliga"

Statschef: Kung Leo III

Statskick: Konstitutionell monarki med folkvalt kabinett

Valuta: Leo d'ore (1 leo d'ore = 17 DKK)

Motto: Con leone e populo pro regno (Med lejon och folk för riket)

Tidszon: GMT +1 (Minus 11 minuter och 44 sekunder)

Hemsida: www.elleore.dk

Seborga. Foto: Jonatan Jacobsson

4. Seborga I lilleputtfurstendömet Seborga jäser misstron mot den italienska överheten i de pastorala olivlundarna. Nu plågas även den självständighetssträvande skenstaten av interna slitningar sedan en kuppmakare vid namn Nicolas Mutte försökt störta den folkvalde prinsen. Namn: Furstendömet Seborga

Antal medborgare: 320 bofasta invånare

Språk: Italienska

Yta: 14 kvadratkilometer (Hela Seborga kommun inräknad)

Grundat: 14 maj 1963 (Men enligt Seborgas riksråd förklarat självständigt redan 1079)

Grundare: Prins Giorgio I (Giorgio Carbone)

Statschef: Prins Marcello I (Marcello Menegatto)

Statsskick: Valmonarki

Valuta: Luigino (1 luigino = 1 euro)

Huvudstad: Seborga

Motto: Sub umbra sede (sitt i skuggan)

Tidszon: GMT +1

Hemsida: www.principatodiseborga.com

Sweutschland. Foto: Jonatan Jacobsson

5. Sweutschland Under nio somrar invaderade tusentals besökare den obebodda skärgårdsön Ulsholmen i Bohuslän. Där utropade de – under ledning av en technoälskande före detta riskkapitalist – den temporära experimentnationen Sweutschland.



Namn: Sweutschland (Secret Island Nation)

Antal medborgare: Cirka 4 000

Språk: Alla språk

Yta: Den obebodda öns Ulsholmen i Bohuslän

Grundat: 2007 (2005 och 2006 arrangerades en föregångare till Sweutschland på ön Knippeholmen)

Upphörde: 2015

Grundare: Björn Wurmbach

Statschef: Björn Vurmbach

Hemsida: www.secret-island.eu

Molossia. Foto: Jonatan Jacobsson

6. Molossia Han befinner sig i krig med Östtyskland, älskar Disneyland och har snott Sierra Leones flagga och vänt den upp och ned. I 40 år har Kevin Baugh snickrat på sin satiriska skenstat Molossia som nästan lockar lika många turister som den ogästvänliga ö-nationen Nauru. Namn: Republiken Molossia

Antal medborgare: 35

Språk: Engelska, esperanto

Yta: Cirka 5 300 kvadratmeter

Grundat: 26 maj 1977 (Som republiken Vuldstein, blev efter flera namnbytet kungariket Molossia 1988 och republiken Molossia 1999)

Grundare: Kevin Baugh och James Spielman

Statschef: Kevin Baugh

Statsskick: Militärdiktatur

Valuta: Valora (1 valora = värdet av en tub Pillsbury-kakdeg)

Huvudstad: Baughston

Motto: Nothing ventured, nothing gained (Inget vågat inget vunnet)

Tidszon: UTC (minus 7 timmar och 41 minuter)

Hemsida: www.molossia.org

Carl Michael von Hausswolff invigningstalar tillsammans med ambassadör Kim Foss och Leif Elggren. Foto: Jonatan Jacobsson