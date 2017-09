Krönika: "Män som hatar turister"

Stämningen blir bättre om vi sprider ut oss.

Tourists go home! You are not welcome!

I somras fick lokalbefolkningen nog. I Barce­­lona, Palma, Rom, Dubrovnik och på Hvar protesterade de med elaka slagord och fysiska handgripligheter. Jag förstår dem. Har du bökat dig fram i gränden mot Rialtobron eller nerför La Rambla vet du vad det handlar om. Det är inte bara trångt. Det är också overkligt och ovärdigt. Av ren självbevarelsedrift har lokalbefolkningen flytt fältet, förutom de som säljer saker och pekar på sevärdheter. Kvar blir en tillrättalagd värld av billiga kopior och utslitna klichéer.

En del klottrar hotfulla slagord. Andra knyter näven i fickan åt de som är för fulla, för avklädda, för skrikiga och för svinaktiga. Vissa fräser och morrar åt de som är i vägen i största allmänhet. Andra är passivt aggressiva för att penningstarka livsnjutare från fjärran länder köper semesterlägenheter, vilket gör det omöjligt för den del av lokalbefolkningen som inte är miljonärer att skaffa sig en vettig bostad.

Samtidigt vill ingen helt bli av med turisterna. De är ju födkroken. Utan dem färre jobb, mindre välstånd och i vissa fall – som på flera grekiska öar – nedläggning och avfolkning.

Turismen kan inte stoppas. I år reser 1,2 miljarder människor på utlandssemester. Nästan vart tionde jobb på jorden är relaterat till turism, som i många fall är ett mer miljövänligt och hållbart sätt att tjäna sitt levebröd på än alternativen (fabriker, råvaruexploatering, industriellt jordbruk).

Men turismen måste kuvas, snyggas till och styras om.

Därför är det bra om fler länder inför flygskatt, så att rese­närerna lite oftare väljer tåg än flyg. Därför är det bra med lokal turistskatt, så att kommunen och inte bara hotellägare och souvenirförsäljare tjänar en slant på turisterna.

Turismen såg till att snabbt lyfta Island upp ur århundradets ekonomiska kris. Se där, vilken kraft vi turister sitter på!

Å andra sidan tycker islänningarna, precis som Mallorca- och Barcelonaborna, att det blivit lite för mycket av det goda och har agerat därefter. Fler borde göra som Islands turistbyrå som startat kampanjen The Icelandic Pledge med målet att få besökarna att agera mer ansvarsfullt.

Fler turister borde också ändra sina resplaner, välja bort ikoniska platser som vi ändå sett på bild tusen gånger (Eiffel­tornet, Lutande tornet, Markusplatsen, Ramblas …) och istället sprida ut oss lite mer i världen.

För om vi fortsätter envisas med att åka dit alla andra åker blir det inte bara dålig stämning på semesterdestinationen, då hotar också vår närvaro att bli kontraproduktiv och försämra livsvillkoren för lokalbefolkningen.

Istället för Barcelona, åk till Valencia. Istället för Dubrovnik, styr norrut mot Rovinj på Istrienhalvön. Istället för Mallorca, välj vilken annan medelhavsö som helst.

Då sprider vi inte bara våra semesterpengar till fler. Dessutom slipper vi de konstgjorda turistvärldarna, medan upplevelserna blir genuinare, mustigare, livfullare och mindre förutsägbara.

För visst är det roligare att möta de som bor på destinationen än de som kommit dit med samma flygplan som oss. Dessutom ökar chansen att lokalbefolkningen omformulerar sina paroller – och istället skanderar: Welcome tourists!