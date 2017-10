Världens 50 bästa barer utsedda – svensk med på listan

Världens 50 bästa barer har utsetts. Med på listan är svenska Linje 10, och barer i New York och London toppar listan. Se hela listan här.

The American Bar i New York – världens bästa bar enligt ny lista. Till höger: En bild från Linje 10 i Stockholm.

Magasinet Drinks International korar världens 50 bästa barer, och brukar alltid toppas av barer i New York och London. I år är barer från 24 städer i 19 länder med, och sju helt nya barer tar sig in på listan.

I år är det baren The American Bar i New York som kammar hem förstaplatsen. Baren Linje 10 i Stockholm är också med på årets lista, och kniper en 44:e plats.

Här är hela listan:

1. The American Bar, New York

2. Dandelyan, London

3. The NoMad, New York

4. Connaught Bar, London

5. The Dead Rabbit Grocery and Grog, New York

6. The Clumsies, Aten

7. Manhattan, Singapore

8. Attaboy, New York

9. Bar Termini, London

10. Speak Low, Shanghai

11. Little Red Door, Paris

12. Happiness Forgets, London

13. High Five, Tokyo

14. Licorería Limantour, Mexico City

15. Atlas, Singapore

16. Dante, New York

17. Oriole, London

18. Broken Shaker, Miami

19. Candelaria, Paris

20. Himkok, Oslo

21. The Gibson, London

22. Black Pearl, Melbourne

23. Floreria Atlántico, Buenos Aires

24. Operation Dagger, Singapore

25. 28 HongKong Street, Singapore

26. Trick Dog, San Francisco

27. Sweet Liberty, Miami

28. Indulge Experimental, Taiwan

29. Lost & Found, Nicosia

30. Baba Au Rum, Aten

31. Tippling Club, Singapore

32. BlackTail, New York

33. Jerry Thomas Speakeasy, Rom

34. Le Syndicat, Paris

35. Tales & Spirits, Amsterdam

36. Bar Benfiddich, Tokyo

37. Employees Only, New York

38. Schumann´s, Munchen

39. La FactoríaOld, San Juan

40. Quinary, Hong Kong

41. Aviary, Chicago

42. Mace, New York

43. Nightjar, London

44. Linje Tio, Stockholm

45. The Baxter, Sydney

46. ABV, San Francisco

47. Native, Singapore

48. Tommy's, San Francisco

49. Lobster Bar, Hong Kong

50. Imperial Craft, Tel Aviv