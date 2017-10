Här sover du på savannen – i ett fågelbo

På det nyöppnade boendet Nay Palad bor man mitt i naturen, omringad av Kenyas rika djurliv. Bygget som liknar ett gigantisk fågelbo ger besökare enastående vyer över savannen i Laikipia, ett populärt safariområde där elefanter, noshörningar och giraffer strövar.

Foto: Segera Retreat/Jimmy Nelson

Panoramavyer över vidderna, mysiga lyktor, ett badrum och en skön dubbelsäng. Vagabond har tidigare skrivit om unika och knasiga hotell. Och den här nya kojan i Kenya platsar definitivt på listan.

Kojan som tillhör lyxresorten Segera Retreat ligger precis vid floden och ger par, eller små familjer, en unik upplevelse på den afrikanska savannen.

Foto: Segera Retreat/Jimmy Nelson

Vad ingår då i en vistelse i boet?

Enligt Daily Mail, som också skrivit om den karaktäristiska kojan, tas gäster vanligtvis hit på kvällen, just i tid för att bevittna solen gå ner efter en dag på safari.

Foto: Segera Retreat/Jimmy Nelson

Väl på plats kan gäster njuta av champagne och en middag under öppen himmel. Om man sover under tak eller under stjärnhimlen väljer man själv.

Foto: Segera Retreat/Jimmy Nelson

Dagen efter väntar en picknick-frukost samtidigt som både savannen och djuren på den vaknar till liv igen.

Läs mer på: segera.com