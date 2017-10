Granskning: Vi nystar i långresenärernas försäkringsskydd

Reseskydd ingår i hemförsäkringen. Men ska du vara ute en längre tid måste du köpa tillägg eller teckna separat reseförsäkring. Och det kan bli dyrt. Och ju äldre du blir, desto mer kostar det. Vagabond har tittat närmare på långresenärernas försäkringsskydd.

Skadas du så illa att du måste fraktas hem i ambulansflyg är reseförsäkring ett måste – såvida du inte är miljonär. Illustration: Angelica Zander

Var inte snål när du köper reseförsäkring

Teckna försäkringen innan du reser utomlands. Vet du inte hur länge du ska vara borta är det bättre att ta i och teckna en försäkring för en längre period hellre än en kortare. Kommer du hem innan försäkringen löpt ut får du oftast tillbaka mellanskillnaden. Det viktigaste är att kolla upp precis vad som gäller med ditt eget hemförsäkringsbolag och vilket reseskydd som ingår i just din försäkring.

I hemförsäkringar ingår reseskydd i 45 dagar eller, som i vissa fall, 60 dagar. Men är du borta längre måste du köpa en extra reseförsäkring via försäkringsbolaget där du har din hemförsäkring eller via reseförsäkringbolag som Europeiska ERV och Gouda. Men det duger inte att förlänga reseskyddet i hemförsäkringen när de första 45 dagarna passerat. Förläng försäkringen redan innan du reser iväg. Är du sent ute, är det bara hos försäkringsbolaget If som du kan förlänga, och då med sju dagars karenstid.

Om du förlänger reseskyddet hos försäkringsbolaget där du har hemförsäkring får du samma villkor på förlängningen som gällde under de första 45 dagarna.

Vad kostar det då?

För att ta reda på det gör de flesta försäkringsbolag en individuell premiesättning där flera faktorer spelar in, framför allt din ålder. Om du är över 70 år kräver exempelvis If en medicinsk förhandsbedömning innan reseskyddet kan förlängas.

Vagabond bad försäkringsbolagen ta fram exempelpriser baserade på hur gammal resenären är. Men de priser vi redovisar i tabellerna i den här granskningen är alltså inte definitiva, utan kan ändras sedan försäkringsbolaget gjort en individuell bedömning av just dig som resenär. Faktorer som spelar in i den bedömningen är förutom ålder din personliga sjukdomshistoria och vilken typ av hemförsäkring du har.

Dyrt om du är över 65

Vår jämförelse av exempelpriser på försäkringarna visar att det inte blir så stora prisskillnader om du ska vara borta max ett halvår och hålla dig kvar i Europa. Men är du över 65 år och planerar att resa runt i andra världsdelar i ett halvår, ja, då kan det bli väldigt dyrt.

Håkan Franzén, hemförsäkringsexpert på Trygg-Hansa, säger att det på sistone blivit ökat fokus på reseförsäkringar, eftersom många reser iväg fast de lider av kroniska sjukdomar eller blivit akut sjuka strax före avresan. Det kan innebära att resenären blir ännu sämre vid ankomst till resmålet – och då gäller inte reseförsäkringen. Därför måste man konsultera läkare och sitt försäkringsbolag om man är sjuk för att ta reda på om den tecknade försäkringen gäller.

– Sjukvård är väldigt dyrt utomlands, fortsätter han, även om man reser inom EU. Våra kunder blir ofta intagna på privatkliniker och det kostar stora belopp. Speciellt om man måste transporteras via ambulansflyg, en sådan kostnad kan enkelt komma upp i en miljon kronor, säger Håkan Franzén.

Försäkringsskydd för långresenärer ökar alltså i pris i takt med åldern på försäkringstagarna, medan unga kan försäkra sig relativt billigt. Är du drygt 20 år och ska backpacka i Asien i ett helt år kostar försäkringsskyddet från 5 130 upp till 12 200 kr, beroende på vilket försäkringsbolag du väljer och om du ska resa runt eller om du också ska arbeta eller studera utomlands.

Tänk också på att om du reser i USA blir det hos nästan alla försäkringbolag dyrare.

– USA är speciellt i många avseenden. Läkarvården där är klart dyrare än i övriga världen (sedan kan det även skilja mycket mellan delstaterna). I USA har man inte fasta priser utan allt handlar om förhandling. När ett amerikanskt sjukhus ser svenska försäkringsvillkor och vi har "no limit" och ersätter "necessary and reasonable costs", så betyder det att de kan sätta vilken prislapp som helst på utförd vård och sedan startar en förhandling via våra larmcentraler.

-Även om du som privatperson betalar själv, kan man även där se att man förhandlar om priset vid dyrare läkarvård, berättar Hélène Mood, skadespecialist på Folksam."

Dessutom skiljer det mellan olika bolag vad som ingår i försäkringen. Så kolla inte bara prislappen, läs också det finstilta och ta reda på vad du får för pengarna du betalar i premie.

I Goudas ungdomsreseförsäkring kan du lyfta bort skyddet för egendom/stöld och få ett lägre pris på din försäkring. På deras ungdoms- och reseförsäkring sparar du därmed cirka 30 procent på ursprungspriset. Men väljer du bort stöldskyddet på deras seniorförsäkring sparar du bara 10 procent.

För äldre långresenärer blir reseförsäkringen nästan alltid riktigt dyr. Resenärer över 70 år som ska vara borta ett år utanför Europa kan få betala 25 000 kronor för sin försäkring.

Risken är att de höga beloppen gör att äldre långresenärer väljer att åka iväg utan försäkringsskydd.

Europeiska ERV Smart och Gouda Komplett – en jämförelse*

Istället för att förlänga reseskyddet hos det bolag där du har din hemförsäkring kan du köpa en separat reseförsäkring. Vi har därför jämfört Europeiska ERV med Gouda. Obs! Åker du till USA blir försäkringen i båda fallen dyrare.

* Endast prisexempel. Exakt pris får du om du kontaktar försäkringsbolaget som därefter gör en individuell bedömning av dig.

Exempel på vad som ingår i Europeiska ERV:s Smart och Goudas reseförsäkringar:

• Skada/förlust av ägodelar

• Akut sjukvård

• Sjuk-/hemtransport

• Ansvars-, överfalls- och rättsskydd

• Kristerapi till brottsoffer

• Ersättning vid reseavbrott så att man kan göra en ny resa

• Evakuering vid katastrofer och andra krissituationer

Ju äldre desto dyrare

Att teckna försäkring för långresan kan bli en dyr historia. Det skiljer nämligen många tusenlappar mellan ungdomar och pensionärer om man tryggt vill bege sig ut i världen. I tabellerna nedan listar vi skillnaderna. Samtliga priser är endast exempel.

23-årig resenär*

*Länsförsäkringar ville inte ge prisexempel och därmed vara med i den här jämförelsen.

Vuxen resenär*

*Trygg-Hansa och Länsförsäkringar ville inte ge prisexempel och därmed vara med i den här jämförelsen.

65-årig resenär*

*Trygg-Hansa och Länsförsäkringar ville inte ge prisexempel och därmed vara med i den här jämförelsen.

Lexikon för utlandsdrabbade

Vad heter huvudvärk på kroatiska? Och förstår de vad jag menar när jag förklarar för apotekspersonalen i Palermo att " … il mio stomaco è molto preoccupato"? Apoksbesök i utlandet kan lätt sluta i språkförvirring. Som tur är finns nu ett lexikon som översätter vad du behöver veta för att lindra allt ifrån magproblem, värk och förkylning till solsveda, sår och insketsbett. Upp-slagsvärk, som lexikonet heter, är gratis och kan fås gratis på Apoteket Hjärtats filialer runt om i Sverige.

Beställ Försäkringskassans EU-kort

Som EU-medborgare får du billig, i vissa fall nästan gratis, sjukvård i utlandet även helt utan reseförsäkring. Försäkringskassans EU-kort ger dig rätt till nödvändig sjuk- och tandvård när du är i något av de totalt 31 EU/EES-länderna plus Schweiz. Kortet gäller även i Australien, Algeriet, Quebec, Israel, Turkiet och på de brittiska öarna Jersey, Guernsey och Isle of Man, eftersom Sverige skrivit sjukvårdsavtal med dem.

I alla de här länderna betalar du lika mycket för sjukvården som de som bor i landet. Tänk på att du måste gå till en mottagning som tar emot EU-kortet, eller Europeiska försäkringskortet som det också kallas. Men EU:s försäkringssamarbete täcker aldrig ambulansflyg för hemtransport, för det måste du ha privat försäkring, om du inte vill bli ruinerad.

Europeiska försäkringskortet är hur som helst gratis och du beställer det på Försäkringskassans hemsida där du även kan läsa mer om vad som gäller.