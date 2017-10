Hit åker svenskarna igen för första gången på sju år. Foto: Fotolia

Därför reser vi mer i vinter än ifjol

Idag kom resebyrån Ticket med en rapport om var och svenskarna reser utomlands i vinter. Den bjuder på negativa och positiva trender ur hållbarhetssynpunkt. Dessutom innehåller den minst ett överraskande trendbrott.

Ända sedan andra världskrigets slut ökar resandet från år till år. Visst, vissa hack på den uppåtgående kurvan har det ju varit, framför allt i samband med lågkonjunkturer och ekonomiska kriser som räntechocken 1992 och finanskrisen 2008.

Men efter bara ett par år har reslusten återvänt och kurvan som visar svenskarnas – och övriga världens – utlandsresande har fortsatt uppåt.

Och reseboomen består. Idag kom resebyrån Ticket med en rapport som säger att svenskarnas utlandsresande kommer att öka med 13 procent i vinter jämfört med ifjol.

Rädslan för terrorattentat har lagt sig helt. Med undantag för terrorattacken på Drottninggatan i Stockholm har ju 2017 varit ett lugnt år i Europa.

– Terrorhotet märks inte alls i resandet längre. Att det hände också i Stockholm skapade en känsla av att det kan hända var som helst, att man är lika säker, eller osäker, var man än befinner sig, sa Katarina Daniels på Ticket när rapporten presenterades på onsdagsmorgonen.

Ett tecken på det är att resandet till Paris ökar starkt. Enligt Ticket såg man en minskning i resandet till den franska huvudstaden i ungefär två månader efter Charlie Hebdo- och Bataclán-attentaten. Men sedan var det business as usual, till och med all time high. Just nu märker man minskat intresse för resor till Barcelona, där hundratusentls människor senste veckorna demonstrerat för – och emot – självständighet för Katalonien. Lugnar det ner sig är resandet dit på väg upp igen om en eller två månader. Fortsätter oron och osäkerheten kan nedgången fortsätta.

Även svenskarnas resande till Hurghada i Egypten ökar nu för första gången på sju år. Den egyptiska turismen har gått kräftgång ända sedan arabiska våren 2010. Men nu är alltså Egypten tillbaka med besked: i vinter är bokningarna dit 70 procent fler än förra året. En förklaring kan vara att Hurghada vid Röda havet är ett lågprisalternativ för alla dem som tycker att Kanarieöarna blivit för dyrt.

Däremot är intresset för att resa till Turkiet, som dippade rejält efter terrorattentaten och kuppförsöket 2016, fortsatt minimalt, enligt Ticket.

Trump då, fortsätter han att vara ett rött skynke för svenska resenärer? Kanske, för resandet till USA minskar något i vinter, enligt Ticket. Men Katarina Daniels på Ticket tror egentligen inte att det är Trump som spökar, utan att det snarare handlar om hög prisnivå på boendet i New York och en fortsatt hyfsat stark dollar. Resandet till New York minskar mest, medan resandet till en del andra amerikanska städer ökar lite. Idag börjar exempelvis SAS flyga nonstop Arlanda–Miami, vilket märks i bokningsstatistiken. Allr fler svenskar vill resa till Florida.

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv finns det både negativa positiva saker med de senaste restrenderna. Exempelvis ökar intresset för Karibienkryssningar (snacka om alienerande massturism befriad från kulturmöten och djupare insikt i platserna man besöker), men å andra sidan minskar intresset för alltinkluderat-hotell, denna avart av turism som är så förödande för det lokala näringslivet. Så fort dessa hotell, där man äter, dricker och konsumerar det mesta inför höga stängsel, etablerat sig får mindre restauranger, butiker och kaféer runtomkring klappa igen. De stora vinsterna från turismen försvinner iväg till ägare i huvudstaden eller i ett annat land istället för att ge lokalt klirr i kassan.

Ticket märker samtidigt att allt fler resenärer efterfrågar skräddarsydda, individuella resor och tips på små lokala krogar. In med den genuina kulturen, de kulturella egenheterna under globaliseringens blanka fernissa. Ut med internationella servicekoncept uttänkta på någon resekoncerns huvudkontor i Frankfurt eller London.

Men även om de flesta av oss oroar sig för miljön och klimatet är vi inte beredda att resa mindre utomlands. Och det resandet går i 99 fall av 100 med flyg som bidrar till den globala uppvärmningen. Vi är alltså oroade men vill inte ändra semesterbeteende.

Men vart åker vi då allra mest? Där har nästan inget hänt sedan första flygchartern lyfte mot Mallorca 1955. Spanien är fortfarande i topp. Så även i Tickets statistik inför vintern, där Thailand är tvåa, tätt följt av USA och Storbritannien.