Det här hotellet i Maldiverna har en butler – för dina Instagrambilder

Ja, ni läste rätt. Ett hotell på Maldiverna har börjat erbjuda en butlertjänst för gäster som vill kunna ta ultimata semesterbilder.

På Conrad Hilton kan du få hjälp med att ta läckra semesterbilder. Foto: Conrad Hilton.

Det kan tyckas överflödigt. För visst borde Maldiverna i sig själv, med dess vita sandstränder, svajande palmer och turkost vatten, vara tillräckligt för att få till i alla fall en hyfsad semesterbild?

Nu har i alla fall ett hotell på en av landets paradis-atoller börjat erbjuda en tjänst som för gäster som vill ge sina fotografier de där extra drömmiga intrycken som gör att likesen – åtminstone i teorin – bara ramlar in.

Insta-butlern kan tipsa gäster om vinklar, motiv och bäst ljussättning. Foto: Conrad Hilton

Det är den femstjärniga resorten Conrad Hilton på ön Rangali som lanserar så kallade Insta-butlers.

Istället för att passa upp på gästerna genom traditionella tjänster som att till exempel leverera roomservice och hälla upp paraplydrinkar, är det meningen att personalen ska guida gästerna till öns mest fotogeniska platser, mest Instagram-värdiga aktiviteter och fördelaktiga platser att fånga solnedgången ifrån. Enligt The Telegraph kommer butlern även att tipsa om bäst ljus och optimala kameravinklar.

Bland annat ingår fototillfällen vid resortens strandgunga, en matlagningslektion och en stjärnskådningssession.

Conrad Hilton är dock inte det första hotellet att erbjuda annorlunda extra-service. På The Benjamin Hotel i New York kan du susa sött med hotellets sov-concierge, på The Shelbourne hotel i Dublin kan din butler hjälpa dig att släktforska och på fyrstjärniga The Rubens i London kan även dina fyrbenta vänner bli riktigt ompysslade av hotellets djurconcierge. Där möts de nämligen av egna välkomstkorgar, mjuka sängar, godsaker och till och med egna morgonrockar.

Hotellet som även har en undervattensrestaurang erbjuder till exempel yogalektioner, snorklingsutflykter och seglingsturer. Foto: Conrad Hilton.

Här kan du läsa mer om hotellet:

conradhotels3.hilton.com/en/hotels/maldives

