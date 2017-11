Guide: Nordkorea

Planerar du en resa till Nordkorea? Här är tipsen du inte vill missa innan du åker dit.

Foto: Björn Persson.

Snabbfakta Nordkorea

Huvudstad: Pyongyang.

Befolkning: knappt 25 miljoner invånare.

Ledare: Kim Jong Un, även kallad Den stora ledaren.

Tidsskillnad: + 8 timmar, sommartid + 7 timmar.

Visum: Visum söks hos Nordkoreas ambassad minst fem veckor före avresa. Dock kan man sannolikt inte få turist-visum om man inte bokat ett resepaket hos ett av få reseföretag som samarbetar med Nordkorea.

Språk: koreanska är officiellt språk, 60 års separation har gjort att språken skiljer sig en del mellan nord och syd. Förutom guiderna är det ingen som pratar engelska.

Kontakt med Sverige: då tillgång till internet inte finns går det inte att mejla. Det går heller inte att ringa från din vanliga mobiltelefon. Det går att ringa utomlands från hotellet men minutpriset är mycket högt.

Resa hit

Det enda sättet att åka in i Nordkorea är genom en organiserad gruppresa. Det går alltså inte att ta sig in i landet på egen hand. Det finns vissa resebyråer, både här hemma i Sverige och utomlands, som specialiserat sig på resor till just Nordkorea. Deras kunskap och erfarenhet av landet är därför också väldigt stor. De flesta paketresorna är snarlika, så det bästa är att googla sig fram till den resebyrå som man tycker passar ens önskemål bäst.

Det enklaste och mest bekväma sättet att ta sig till Nordkorea är med Air Koryo flyg till Pyongyang via Peking. Det går också att åka till Pyongyang med direkttåg från Peking. Resan tar cirka 12 timmar och är ett bra sätt att ta sig dit eftersom man får möjlighet att se mer av landet. Sovkupéerna är bekväma och det serveras både mat och dryck ombord.

Valuta

Utlänningar får inte betala någonstans med nordkoreansk won som är landets officiella valuta, så alla köp genomförs i euro, dollar eller kinesiska yuan. Euro föredras dock framför de andra valutorna. Vi rekommenderar därför att du tar med dig euro i små sedlar och mynt, då växel inte alltid finns att tillgå i affärerna. Bankkort accepteras inte som betalning, utan det är bara kontantbetalning som gäller. Det finns heller inga bankomater i landet.

Bäst tid att åka

Klimatet är tempererat och monsunens ljumma vindar förser landet med milda somrar, medan vintrarna kan innebära snö, kyla och sträng frost. Det regnar mycket på sommaren och högsommaren kan vara relativt varm och fuktig, om man inte befinner sig i bergen eller vid stranden. Våren är däremot vacker med blomstrande körsbärsträd, och september till oktober bjuder fortfarande på ljummet väder med blå

himmel och vackra höstfärger.

Mat

Kärnan i all nordkoreansk mat är kimchi – bestående av mjölksyrade (jästa) grönsaker som sedan smaksätts med röd chili, vitlök och ingefära. En annan populär rätt är hanjeongsilk, bestående av ett flertal mindre sidorätter som gurksallad, bulgogi, grillspett, sesamspjäll och tonfisk. Mest kända är de för sin bibimbap som görs på koreanskt ris tillsammans med stark chilisås, stekt ägg och kimchi.

Shopping

Även om det inte finns många affärer i Nordkorea så finns det en del souvenirer till försäljning vid turistattraktionerna. Vanligast är propagandaposters, nordkoreansk litteratur, ginseng (som anses komma från Nordkorea), frimärken och sidenklänningar. Det går bra att skicka vykort.

Säkerhet

Spänningarna i regionen är större än på mycket länge och man bör vara medveten om att läget snabbt kan förvärras och kanske innebära svårigheter att lämna landet. Följ de senaste reserekommandationerna från svenska UD. swedenabroad.com

Regler på resan – detta bör du tänka på

1. Vad får man fota och filma?

Även om reglerna kring foto och filmning har mjuknat något de senaste åren så finns det fortfarande vissa punkter som måste följas. Fotografering och filmning av det vardagliga livet från bussar och tåg är förbjudet, men fråga dina guider och låt dem avgöra. Var mycket försiktig med fotografering av militärer, och tänk på att alltid fråga om tillstånd när det gäller bilder av människor. Ett annat nej är byggarbetsplatser, arbetare, städare, tiggare och andra objekt som kan ge en negativ bild av landet. Ofta brukar gränspolisen gå genom din kamera när du lämnar landet, och om de ser något de inte tycker om raderar de filerna.

2. Vad kan man inte ta in i landet?

Numera är det inga problem att ta in mobiltelefoner, datorer och digitalkameror. Däremot är det tuffare krav vad det gäller innehållet. Se till att det inte finns regim-kritiskt innehåll på din dator. Även pornografi och vissa amerikanska spelfilmer som The Interview och Team America är förbjudna. Var också försiktig med biblar eller andra religiösa skrifter då missionärsarbete är olagligt i Nordkorea.

3. Hur ska man bete sig?

Visa gärna respekt för koreanska traditioner och levnads-sätt. Ge dig inte in i kritiska diskussioner av landet med lokalbefolkningen. Bär vårdad klädsel och passande skor då du besöker platser som enligt nordkoreansk tradition betraktas som heliga. Framför allt gäller det vid besök av Kumsusan Memorial Palace (mausoleet där landets evige president är begravd).