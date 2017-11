Jakten på den ultimata GT:n – 6 måsten för ginälskare i London

Det var ett hårt jobb – men någon måste ju göra det. Vagabonds webbredaktör Johanna Jackson tog flyget över Nordsjön för att sammanställa den ultimata guiden för ginfantaster i London. Här är hennes bästa tips.

Alessandro Palazzi, barchef på den anrika hotellbaren på Dukes. Foto: Pressbild.

London och gin, och Storbritannien i stort, har en lång historia tillsammans. Allt började på slutet av 1600-talet då kung Vilhelm III av England tog med sig den destillerade drycken genever från sitt hemland Nederländerna. Vilhelm lättade på lagarna som kontrollerade tillverkningen och beskattade samtidigt importerade spritsorter kraftigt.

Därefter tog det fart. Rejält. En epidemi av fylleri bröt ut bland fattigfolk och andra plepejer. Ginhak och hemmabryggerier växte upp bland Londons sunkiga bakgator och torg som flugsvampar i skogen under en septembermånad.

Men det var inte bara underklassen som fattade tycke för det enbärskryddade brännvinet, som var betydligt billigare än konjak och vin. Allt från kvinnor och barn till präster, knegare och handelsmän drogs ned i ginträsket, som gav en tillflykt från hungersmärtor och elände.

Gin Lane. Propaganda för införandet av lagen 1751 Gin Act av William Hogarth.

På grund av den utbredda fattigdom som rådde, började en billigare kopia av genever växa fram – gin – som i vissa fall spetsades med både det ena och det andra. Terpentin och svavelsyra var inte helt ovanliga ingredienser.

Antalet skumma hemmabryggerier sköt dessutom i höjden när myndigheter började införa dyra licenser för försäljning i ett desperat försök att hejda massalkoholismen.

Folk dog knall och fall, kvinnor blev sterila och män impotenta. Dödligheten övergick nativiteten. Vid mitten av 1700-talet producerades det sex gånger så mycket gin som öl i London och enligt historiska uppskattningar destillerades det ungefär 45 miljoner liter gin om året i staden.

Så småningom infördes stränga lagar som kontrollerade spriten och epidemin dalade av. Länge var rätten att framställa gin förbehållet stora producenter men för några år sedan hände något. I ett uppmärksammat rättsfall från 2009 gavs små destillerier tillstånd att producera och sälja sina egna drycker i mindre partier.

Ett beslut som banade väg för en ny generation av ginmakare. 2009 fanns det fem gin-destillerier i Storbritannien, i dag cirka 131.

Ett fenomen som har kommit att kallas för "den brittiska gin-ässansen". Här är fem platser där frukterna av pånyttfödelsen smakar bäst.

1. 58 Gin – gör din egen sprit i Hackney

I en anonym liten lagerlokal i trendiga Hackney i stadsdelen East London kan du leka att du är en galen alkemist i färd med att skapa en egen häxbrygd. Du får dofta, smaka och pilla på olika botaniska essenser och tillsatser samtidigt som Mark Mamornt, grundaren av 58 Gin (som finns med i boken 101 ginsorter du måste prova innan du dör, av Ian Buxton) passionerat delar med sig av sin bakgrund och kärlek för drycken.

Under den två timmar långa sessionen får du även lättare tilltugg och förfriskningar i form av gigantiska cocktails. Det bästa är att du dessutom får med dig två flaskor av din egenproducerade gin.

Foto: Johanna Jackson.

2. The Distillery – hotell och museum i Notting Hill

Det fyra våningar höga hotellet öppnade förra december och är passande nog placerat i en gammal pub i den charmiga stadsdelen Notting Hill, känd för sina loppmarknader och den romantiska komedin med samma namn med skådespelarna Hugh Grant och Julia Roberts.

Här kan gäster bland annat kunna prova sig igenom en uppsjö av toalt 100 olika ginsorter från hela världen i baren The Resting Room, dricka gin och tonics smaksatta med allt från lavendel till kakao i restaurangen Gintonica eller göra sina egna personligt smaksatta varianter på drycken i hotellets laboratorie: The Ginstitut. Får man hemlängtan rekommenderar vi att beställa in en cocktail med Hallands Fläder som serveras med en soda gjord på gurka och vattenmelon – otroligt uppfriskande!

Foto: The Distillery.

3. Beefeater Distillery – Londons äldsta destilleri

Beefeater grundades redan 1829 och har kokat sprit på samma plats sedan 1958, men det var inte förrän nyligen – 2014 – som destillieriet i Kennington öppnade upp för besökare. Här kan man gå på en guidad rundtur och lära sig om historien bakom ett av Storbritanniens mest exporterade spritmärken. Rundturen pågår under en timme och är dessutom förhållandevis billig. Självklart avslutas besöket med en rekorderlig GT.

4. The London Gin Club – ginprovning i Soho

Är en trevlig pub av ordinär brittisk karaktär som ligger på en hörna av en bakgata i Soho. Deras underhållande ginprovnings-event passar såväl nördar som nybörjare. Totalt erbjuds tre olika varianter som pågår under en och en halv timme vardera: The History of Gin, Gin Coctkail Journey och The Gin Flavour Sptectrum and Botanicals. Varje provning inkluderar fem olika ginsorter varav en serveras som en klassisk GT.

Perfekta gin och tonics på London Gin Club. Foto: London Gin Club.

5. The Dukes – välrörda drinkar i Mayfair

Dukes är urtypen för en brittisk gentlemannapub, och det sägs att det var här som James Bond-författaren Ian Fleming kom på den legendariska frasen "Shaken, not stirred". Jag får turen att bli serverad av den smått legendariska barchefen Alessandro Palazzi som rekommenderar en extra torr Martini med en vermouth i exklusivt upplaga från Sacred.

Iklädd sin sedvanliga äggskalsvita kavaj rullar han in ingredienserna som står uppradade på en elegant drinkvagn i trä och mässing. Gin och vermouth från olika mikrobryggerier i London. Citroner impor­terade från Amalfi, saftiga oliver från Sicilien. Egent­ligen hade jag bråttom och behövde skynda vidare. Men jag tog mig tid. En drink som självaste Alessandro Palazzi blandat skyndar man inte ner. Kom ihåg att boka bord, och lämna de trasiga jeansen hemma.

En välrenommerad pärla i Londons lyxigaste kvarter. Foto: The Dukes.

6. Mr Fogg's Gin Parlour – excentrisk pärla i West End

Mr Foggs's Gin Parlour ligger på övervåningen av en taverna med samma namn som är dedikerad den fiktive upptäcktsresenären Phileas Fogg ur Jules Vernes roman Jorden runt på 80 dagar. Här finns cirka 300 ginsorter och mjuka mysiga plyschfåtöljer i omaka färger. Om du har tid bokar du in ett besök för "Afternoon G and Tea", där cocktails i tekannor paras ihop med söta bakelser och små mackor i viktoriansk stil.