12 magiska djurresor från hela världen

Från valhajar i januari till leguaner i december. Vi listar spektakulära möten med vilda djur. Året runt!

Valhaj – januari

Lockas du av en sann adrenalinkick? Att snorkla eller dyka med världens största fisk i dess naturliga miljö är en mäktig upplevelse. Januari är guldmånaden. Då har de storartade djuren anlänt till Mexikos västkust, vid Baja California och regelbundna expeditioner tar besökare ut på havet för att komma nära, ja, ibland riktigt nära de enorma valhajarna. Att simma med de vackra skapelserna, som kan bli upp till 18 meter långa, är dessutom riskfritt. Valhajarna är nämligen ofarliga för människor och ytterst långsamma, något som gör dem perfekta att skåda både från ytan och från havets djup.

Var: Mexikos västkust vid Californiaviken. Bra utgångsplatser är La Paz Bay och Cabo San Lucas på Baja California. När: Från oktober till mars.

Snöleopard – februari

Att svepa med kikaren genom Himalayas karga och dramatiska landskap är många kattentusiasters våta dröm. Dock krävs det en stor dos tålamod. Den mytomspunna snöleoparden är flyktig och ett besök vid den mäktiga bergskedjan är ingen garanti på att få bevittna det eleganta kattdjuret. Bäst chans har du dock under februari och mars. Då beger sig snöleoparden ner från högre höjder och följer spår av det blå fåret (bharal) som är deras främsta byte. Att få se något så ovanligt som en snöleopard i sin naturliga miljö är inte alla förunnat. Att lyckas är ren eufori.

Var: Regionen Ladakh, Himalaya i nordvästra Indien. När: Bästa tid februari–mars.

Quetzal – mars

I Costa Ricas tropiska regnskogar ryms 870 fågelarter, 1 250 fjärilssorter, 110 fladdermössarter och ja, listan fortsätter lång. Inte konstigt att landet kallas för lilla Amazonas. Vi fokuserar på Monteverdes regnskog. En nationalpark där en av världens vackraste fåglar lockar entusiastiska fågelskådare från hela världen. Quetzalen sticker ut. Med skarpa toner av grönt och rött får den regnskogens grönska att blekna. Fågeln är lättast att skåda i Costa Rica, men är både nationalfågel och valuta i Guatemala. Spana även efter den spektakulära tukanen. Den pepparätande, orangenäbbade fågeln är ytterligare en färgklick i regnskogen.

Var: Monteverde naturreservat, Costa Rica. När: Bästa tid slutet av februari till juli.

Bengalisk Tiger – april

Det känns i luften då det majestätiska kattdjuret kommer närmare. Djungelns atmosfär skiftar. Ljud blir till varningar. Nära hälften av världens tigrar lever i Indien och vill du maximera dina chanser att få syn på de randiga kattdjuren är ett besök under april perfekt. Med stigande temperaturer flyr tigrarna hettan och drar sig till naturreservatens svalkande vattendrag. Dessutom har regnsäsongens frodiga växtlighet börjat vissna, något som gör det lättare att få syn på tigern. Besök Bandhavgarh National Park för högsta densitet, Ranthambore National Park för natursköna miljöer och Kanha National Park där författaren till Djungelboken, Rudyard Kipling, samlat inspiration.

Var: Nationalparker som Bandhavgarh, Ranthambore och Kanha i Indien. När: Bästa tid april–maj.

Orangutang – maj

Visste du att orangutanger delar 97 % av sitt DNA med människan? Med ens blir det rätt naturligt att se en orange apa peta tänder med en sticka eller skratta hejd-löst av att bli kittlad på magen. I Borneos låglänta regn-skogar är aktiviteten bland de uppfinningsrika djuren i full gång. Fruktsäsongen är här och aporna svingar sig mellan träd-kronorna för att roffa åt sig så mycket som möjligt. Utforska djurlivet från en båt på Kinabatangan River eller besök Danum Valley för bästa utgångsläge i regnskogen.

Var: Kinabatangan River eller Danum Valley är två bra utgångspunkter i Borneo. När: Bästa tid april–maj.

Bergsgorilla – juni

Att guidas genom de dimhöljda bergen i jakt på Rwandas sällsynta bergsgorillor är inte billigt. Faktum är att tillståndet för att besöka gorillorna i Rwanda senast i år blivit dubbelt så dyrt. Men har man väl bestämt sig för att det är värt det (och det är det verkligen) kan du se fram emot en exkursion där du kommer riktigt nära de becksvarta gorillorna. I landet av tusen kullar möts du av tät djungel, skiftande natur och brant klättring uppför Virungabergen i sökandet efter flocken. Tålamod krävs. Men med lite tur väntar också belöningen. Som en skugga, vackert vild. Med glänsande, läderartad hud, utskjutande pannben och 160 kilo tung kropp. Förbered dig på en adrenalinkick.

Var: Virungabergen, Rwanda. När: Torrsäsongerna, juni–september samt december–mars.

Gnu och zebra – juli

De dramatiska och desperata flodkorsningarna i västra Serengeti är ett slagfält utan dess like. Hundratusentals gnuer har just påbörjat sitt gatlopp norrut genom Tanzania upp mot Masai Mara i Kenya och Den stora migrationen är på allas läppar. Det är inte alldeles lätt att pricka in var djuren befinner sig, men med lite koll på område och tidpunkt ökar chanserna. Efter kalvarnas födelse i södra Serengeti är det i maj månad dags för de första flodkorsningarna vid Grumeti River i västra Serengeti. Men den kanske mest kända flodkorsningen vid Mara River är precis i upptakt. Vänta dig en hejdlös show.

Var: Mara River, norra Serengeti Tanzania. När: Bästa tid juli–augusti.

Knölval – augusti

Hervey Bay i Queensland är Australiens valmecka. Åtminstone halvårsvis då de upp till 40 ton imponerande simmarna migrerar norrut från kyliga Antarktis till ett mer passande klimat vid Australiens östkust. Kom riktigt nära och bli nedstänkt av lekfulla knölvalars enorma kraft, lyssna till kurrande undervattenssång eller spana på bjässarna från utkiksplatser på torra land. Högsäsongen för bjässarna är i full blom. Ungefär fram till november då valarna tackar för säsongen i landet "down under" och simmar söderut till Antarktis svalare vattendrag.

Var: Hervey Bay, Australiens östkust. När: Bästa tid juli–november.

Isbjörn – september

I takt med att den arktiska havsisen smälter visar forskning att isbjörnsstammen växer. Dessutom är oktober äntligen här! Är du beredd på stelfrusna fingrar finns det få ställen som slår Churchill i Norra Kanada den här tiden på året. I de tusen isbjörnarnas stad kan man visserligen se björnar året runt, men i oktober tar den stora säljaktsäsongen vid och björnarna samlas synligt vid Hudson Bay. Blåfrusna läppar är ett milt pris man får betala för att komma nära de nyfikna isbjörnarna. De är nämligen inte särskilt rädda för människor. Spännande. Men bli inte för godtrogen.

Var: Churchill, arktiska Kanada. När: Bästa tid september–november.

Lemur – oktober

De sjunger likt valarna i Australien och dansar som balettdansöser i Svan-sjön. Utseendemässigt, tja, ett slags hybrid av ekorre och katt. Tack vare Madagaskars långa isolering från omvärlden har ett säreget eko-system utvecklats. Madagaskars världskända lemurer är inget undan-tag. Ranomafana National Park är hem till tolv olika lemurarter. Ett besök under september och du har chansen att se bebislemurerna klänga runt sin mors hals. Ta fram förstoringsglaset och spana också efter kameleonter. Somliga är nämligen inte större än en tumnagel.

Var: Ranomafana National Park och Andasibe-Mantadio National Park, Madagaskar.

När: Passa på att åka under september–oktober då lemurerna föder barn.

Pingvin – november

På de massiva isbergen travar de upp sig i skymningsljuset. De svarta smokingbärande charmörerna. Som gjort för att betraktaren ska glömma tid, rum och kyla. November kickar starkt igång den korta pingvinsäsongen på Antarktis. Kanske inte den månad då djurlivet är som mest intensivt, men helt klart den allra vackraste. Dessutom har solen äntligen börjat vägra se sig slagen. Isen bryter upp och skepp kan nu börja passera mellan de frostiga isblocken. Som om det inte vore nog har många pingviner börjat lägga ägg, vilket gör att man ofta ser dem på toppen av isbergen. Som gjort för sightseeing.

Var: Antarktis. När: Bästa tid november–mars.

Leguan – december

Galápagos är inte som något annat ställe på jorden. Öarna ses av somliga som ett slags utopi. Ett mecka, där den biologiska mångfalden inspirerade självaste Charles Darwin till boken Om arternas uppkomst. Öarnas klumpiga, bredögda och knottriga leguaner är inte vackra. Men vad de saknar i utseende tar de igen i egenskaper. Rakhyvelsskarpa tänder skrapar alger från stenar och speciella körtlar rengör deras blod från salt. Dessutom utvecklar de vackert röda och turkosa färger under fortplantningsperioden, som lyckligtvis infaller i just december.

Var: Punta Espinosa på ön Fernandina och ön Baltra Galapagos. När: Bästa tid november–mars.

