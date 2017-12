1 400 kronor extra för manuell incheckning, trots att onlinetjänsten inte fungerade

Hon ville checka in online. Men hur hon än klickade i mobilen fungerade det inte. Det gjorde hennes och sonens weekendresa 1 400 kronor dyrare. Vagabonds krönikör ilsknar till och börjar undra om felet kanske var en medveten strategi från flygbolaget för att tjäna lite extra pengar i en annars extremt prispressad bransch.

Lågprisflyget bokades på Bravoflys sajt.

Mitt liv som konsument: Kostsamma tilläggstjänster och extraavgifter om du vill ha manuell service.

Det är så lågprisflyget och internetresebyråerna ska överleva i en bransch som är så prispressad som det bara går.

Det är helt okej för mig att man kan köpa en billig flygbiljett där inget ingår, förutom själva transporten, och att allt annat kostar extra.

Men för oss resande konsumenter måste det vara tydligt vad som är vad. Det måste tydligt framgå att extratjänsterna är frivilliga. Och man ska inte tvingas betala mer bara för att de digitala tjänsterna plötsligt inte fungerar.

Det sistnämnda drabbade nyligen en vän till mig.

Vännen heter Gunilla och har en 16-årig son. Hon är ensamstående, konstnär och försörjer sig på ett deltidsjobb i vården. Hennes lilla familjs ekonomi är kort sagt ganska ansträngd. Därför var det förstås en lycka för henne att hitta en billig flygbiljett från Malmö, där hon och sonen bor, till Warszawa, där hon skulle hälsa på en vän, gå på museer, uppleva den polska huvudstaden och få några trevliga avkopplande dagar.

Flygbiljetterna med Wizz Air bokade hon via nätresebyrån Bravofly. Allt frid och fröjd, tills hon i sedvanlig ordning skulle checka in via mobilen. Det är nämligen ett krav hos Wizz Air, Ryanair och flera andra lågprisflygbolag, såvida du inte vill betala 350 kronor extra för att checka in vid disken på flygplatsen.

Gunilla ville förstås inte betala extra, så hon tryckte och tryckte på länken hon fått av Bravofly. Men utan resultat. Jo, hon kom vidare, men aldrig till slutdestinationen, det vill säga sidan där man skulle checka in. Hon hamnade istället i en digital evighetsloop. Hon tog hjälp av en granne, men även hon misslyckades. Till slut gav hon upp och for till flygplatsen.

Där fick hon betala 700 kronor så att hon och sonen skulle kunna checka in manuellt och komma iväg.

Efter några regniga och soliga dagar i Warszawa var det dags att resa hem till Malmö. Ännu en gång försökte hon checka in på Wizz Air via länken från Bravofly. Ännu en gång hamnade hon i en evighetsloop utan slutdestination, det vill säga möjlighet att checka in online. Ännu en gång fick hon bege sig till flygplatsen oincheckad och ännu en gång fick hon betala 700 kronor för att personalen skulle tryck på en knapp och räcka över ett boardingkort.

700 plus 700 – det blir 1 400 kronor. Bara för att få boardingkort.

Jag tycker som sagt att det är helt okej med extraavgifter på flyget. Till och med straffavgifter för manuell incheckning är rimligt, eftersom flygbiljetterna är så billiga, men då måste de digitala systemen fungera så att vi resenärer kan välja det billiga alternativet med självbetjäning.

Annars vaknar konspirationsteoretikern till liv i mig, i dig, i oss och vi börjar fantisera om att flygbolagen och internetresebyråerna har gjort så att det inte fungerar bara för att tjäna lite extra pengar i en av världens mest konkurrensutsatta och prispresspressade branscher.

Det vill jag inte tro, men det är frestande.