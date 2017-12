Knepet: Så får du resväskan snabbare efter flyget

Långa köer och annan dötid kan ju vara något av det värsta med att flyga. Särskilt om man har bråttom eller dåligt tålamod. Här kommer några tips som i alla fall kan göra att din resväska hittar fram snabbare till bagagebandet.

Foto: Istock.

Ett av de sista momenten innan man kommer ut i fria luften på sin nya destination är ju just att vänta på bagaget, i alla fall om man reser med incheckade väskor. Ibland känns det som evighet och minuterna verkar lika snabbflytande som sirap. Men finns det något sätt att snabba på processen?

Ja, enligt Travel + Leisure, som dock påpekar att rutinerna kan skilja på sig mycket beroende på flygbolag och till vilken flygplats man reser till.

Ett av knepen är att be personalen sätta på en "fragile-" eller "ömtåligt"-klisterlapp på väskan. Dessa bagage brukar nämligen lastas på sist på planen, vilket kan göra att de således lassas av först. Ett annat knep är att checka in sent, med samma resultat i åtanke.

Ett sista knep är självfallet att resa i första eller business klass, då väskorna i regel kommer tidigare, än om man skulle rest i ekonomi.