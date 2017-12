Här bor du i lyxvillor på vatten – för under 1000 kronor natten

Lyxbungalows på pålar är ju inte direkt förknippat med budgetresande. Men det finns hopp även för den som har en skral reskassa. I Malaysia kan man nämligen checka in i en villa på vattnet för 97 dollar per natt, eller cirka 815 kronor.

Foto: Avani Sepang Goldcoast Resort

Säg Maldiverna eller Bora Bora och de flestas tankar går nog till drömlika villor på pålar ovanför turkost vatten. Det är kanske inte så konstigt eftersom de flesta av världens lyxhotell av detta slag finns just i dessa länder. Och smakar det så kostar det, brukar det ju heta. Enligt jämförelsesajten Price of Travels ligger snittpriset för en natt i en vattenbungalow på drygt 5 000 kronor. Men en drömsemester med vattnet direkt framför tröskeln behöver inte vara en ouppnåelig dröm enbart förbehållen de rika.

I sin årliga prisjämförelse för just hotellbungalows på vattnet har Price of Travels listat några av de billigaste resorterna för just denna typ av boenden. Allra billigast är Avani Sepang Goldcoast Resort i Malaysia. Där kostar en natt för två personer från 97 dollar, eller drygt 815 kronor, oavsett om det är låg- eller högsäsong.

Insidan på en av villorna på Avani Sepang Goldcoast Resort.

Avani Sepang Goldcoast Resort ligger vid Malackasundet, drygt en och en halv timme söder om Kuala Lumpur. Här finns ett spa, en infintypool, sex stycken restauranger och har plats för 315 gäster.

Lexis Hibiscus Port Dickson ligger också i närheten av Kuala Lumpur.

Även den näst billigaste resorten – Lexis Hibiscus Port Dickson ligger i Malaysia, men där kostar en natt 1 585 kronor, skriver Omni som var först med att berätta om jämförelsen.

Billigaste alternativet i Maldiverna – Reethi Beach Resort – är något dyrare, och kostar från 2 250 kronor per natt.

Mer info och bilder från hotellen:

Avani Sepang Goldcoast Resort

Lexis Hibiscus Port Dickson

Reethi Beach Resort