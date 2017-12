Guide: Sydafrika med barn

Vagabonds bästa tips för en familjeresa till Sydafrika.

Muizenberg, en lokal strandfavorit. Foto: Pernilla Sjöholm.

Resa hit

Lämna Sverige på eftermiddagen/kvällen och ta nattflyget till Johannesburg eller Kapstaden via Zürich, München eller Addis Abeba med Swiss, Lufthansa eller Ethiopian Airlines. 17 000–27 000 kr för en familj med två vuxna och två barn. Tips! Om du reser med små barn kan du på de flesta flygbolag förboka en vagga.

Missa inte att nya regler gäller för inresande med barn till Sydafrika. Ett ökat problem med barnsmuggling har lett till att man måste uppvisa ett födelsebevis, som enkelt beställs från Skatteverket, vid inresan.

Äta

Braai (grillat) och picknick är sydafrikanernas favoritmatvanor. Varenda matbutik säljer grillkit och fyndiga portionsförpackningar. Bäst på filtmat är Woolworths. Utbudet på restaurangerna är brett, högkvalitativt och prisvärt. Även vingårdarnas prislistor passar gemene plånbok, vilket gör dem oväntat tillgängliga.

The Comany's Garden Restaurant (thecompanysgarden.com).Frukostmeny och fantastisk service som får den mest morgon-buttra på rätt köl. Dessutom i stilfull miljö och med gigantiska fågelbon för barnen att krypa in i.

Deer Café (deerparkcafe.co.za), Vredehoek. Smarriga varma mackor, ekologisk glass och öl samt bästa sikten över en äventyrlig och färg-sprakande lekpark, dramatiskt intill Taffelbergets fot. Dessutom granne med Kapstadens bästa pizza.

Frasigt friterat på Craft Wheat & Hops i Stellenbosch.

Moyo (moyo.co.za). Sydafrikanska rätter mitt i den botaniska pärlan Kirstenbosch. Picknickkit på menyn som kan intas under svalkande trädkronor på Taffelbergets sydöstra sluttningar. 560 hektar spännande ytor för barnspring, ger himmelskt lugn för de stora.

The Neighbourgoods Market (neighbourgoodsmarket.co.za). Stående inslag varje lördag i den före detta kexfabriken Old Biscuit Mill i trendiga stadsdelen Woodstock.

Craft Wheat & Hops (craftstellenbosch.co.za). Bryggeri och deli centralt i Stellen-bosch. Beställ en rejäl burgare eller många rätter och dela med varandra. Fyndigt friterat som serveras rustikt på plankor.

Guidade turer

Bike & Saddle (bikeandsaddle.com). Ekoaktivt reseföretag som erbjuder skräddarsydda cykel-, vandrings- och kajakresor. Allt från kulturturer i stadsmiljö till cykelsafari i naturreservaten.

Coffeebeans Routes (coffeebeansroutes.com) har guidade teman för alla smaker. Från jazz till konst och teater samt flera Mandelarelaterade turer. Bland annat en matlagningssafari baserad på frihetskämparnas favoritmåltider och promenader genom de muslimska Bo-Kaapkvarteren ledda av lokalbefolkning som kom i kontakt med Mandela.

Dope on a rope (abseilafrica.co.za). Fyndigt namn på ett adrenalin-stint sätt att uppleva Taffel-berget. Känner du dig äventyrslysten så varför inte hoppa på en kompakt klättrings-kurs. Släpp taget 1 000 meter över havet med endast en sele och rep som hindrar dig från att falla fritt.

Sevärdheter

Waterfront är sprängfyllt med sevärdheter men ändå lagom turistigt. Hit går även lokalbefolkningen för att roa sig i pariserhjulet Cape Wheel, tävla på rugbymuseet Springbok Experience och se på fiskar i Two Oceans Aquarium. Tips! Lekparken The Blue Train Park, på andra sidan Cape Town Stadium, har både blått rullande minitåg och lekpark med utsikt över Taffelberget och havet.

Från Waterfront går båtar till Robben Island där bland andra Nelson Mandela satt fängslad. Ta chansen att följa med en före detta fånge och höra personliga ord om vistelsen på fängelseön. På museet District Six inne i Kapstaden finns ännu fler självupplevda historier om apartheidtiden.

Missa inte!

Undvik rusningstrafiken i linbanan genom att åka upp på toppen efter klockan sex. Dessutom halva priset och under högsäsong kan du stanna ända till nio. Passa på att fånga solnedgången från Kapstadens högst belägna uteservering. 80 kr för vuxen och 40 kr för barn t/r. Se tablemountain.net för tider och väderprognoser.

Film och böcker

Cape Town Cops, med Orlando Bloom och Forest Whitaker. Om det råa våldet i Kapstaden. Inte helt förskönande, men ger en bra hint om hur viktigt det är att vara street smart i Kapstaden.

Invictus – De oövervinneliga. Rugby-drama med mycket historia insprängt mellan raderna. Filmen är regisserad av Clint Eastwood och med Matt Damon och Morgan Freeman som Mandela.

Den långa vägen till frihet. En av de mest imponerande och inspirerande berättelserna om kamp för demokratiska rättigheter och människovärde. Den enda bok Mandela någonsin kom att skriva själv och som inspirerade regissören Justin Chadwicks filmdrama Vägen till frihet om Mandelas liv och gärning.

Sydafrika med barn? Tänk på detta

1. Åldersgräns

De flesta safarilodger har femårsgräns, men några har valt en mer barnvänlig linje. De erbjuder barnpassning och aktiviteter på lodgen såsom pyssel, minisafari och stjärnskådning. Vissa tillåter också små barn i safarijeepen, men ofta på inhägnad mark som stänger ute "the big five".

2. Malariafritt

Det kan vara en god idé att söka efter lodger i malariafria områden för att undvika vaccin. Mygg gillar inte höga altituder så de parker som ligger högt över havet är att rekommendera. Krugerparken har tyvärr malaria, men är annars ett barnvänligt safarialternativ eftersom man kör mellan de statliga lodgerna i stängda bilar på egen hand. Det finns däremot alternativ utanför Kapstaden, Port Elizabeth på östkusten samt norr om Johannesburg.

3. Vingårdar

Det är inte nödvändigt att stryka vingårdarna från önskelistan bara för att du reser med barn. Många är både prisvärda och har genomtänkta lekplatser. Barnvänliga gårdar, som uppskattas av såväl under- som överåriga, hittar du på thestellenboschmom.co.za. Weltevreden, Babylonstoren och Tokara Delicatessen är tre förstklassiga tips för en win–win-utflykt!

4. Boka själv eller ta hjälp?

Ordet gruppresa får många vagabonder att skygga, men det finns gråzoner mellan att resa på egen hand och i en ofrivilligt sammansatt flock. Även om du väljer att ta hjälp av en researrangör, som till exempel Destination Sydafrika eller Sydafrikaspecialisten kan du fortfarande resa enskilt. Likaväl som du kan beställa en färdig produkt kan du få hjälp med en resrutt efter dina önskemål. Smidigt med färdplan, kartor, bokade hotellnätter och ett grundpris att förhålla sig till. Särskilt under högsäsong då det krävs lång framförhållning, erfarenhet och kontakter.

På det inhägnade reservatet finns inga rovdjur, men däremot finns det gott om andra fyrbenta varelser.

Stränder

Kapstaden och Kaphalvön har två glittrande kuster med stränder som passar varje stämning och ögonblick. Oavsett om du är ute efter livliga strandbarer, avskilda vikar, säkra badstränder eller en romantisk plats för en solnedgångspicknick.

Camps Bay. Familjekul, beach volleyboll, solnedgång och drinkar.

Clifton. Mindre vikar, bäst för att se och bli sedd, picknick i solnedgången.

Llandudno. Gömd lokal favorit, bäst för strandpicknick, surfare och body boarding.

Hout Bay. Vita sanddyner, sälar, fiskebåtar och skaldjursfrossa.

Muizenberg. Bildsköna färgsprakande badhytter, badglad lokalbefolkning, närheten till pittoreska St James och Kalk Bay.

Boulders Beach, Simon's Town. Pingvinskådning, snorkling, säker och varm simning. Familjevänligt.

Bloubergstrand. Bäst för vind- och kitesurfing och solnedgång med Taffelberget i horisonten.

Barnvänliga hotell i Sydafrika

Alta Bay, Kapstaden. Stiligt men också lummigt och mysigt med hammockar, vilstolar och liten pool. Utsikt över Table Bay, City och Signal Hill. Tre lägenheter som alla har självhushåll och egen terrass. Barnvänlig atmosfär och spjälsäng finns. Från 1 400 kr för ett dubbelrum (altabay.com).

Rozendal Farm, Stellenbosch. Höns, kor, hästar, alpackor och en fet tryffelgris. Kryddträdgård och blommande gångar. Gården producerar egen balsamico-vinäger och gör världens godaste äggröra. Eget hus med milsvid utsikt ända bort till Taffelberget. 1 500 kr/familjerum med två sovrum, kylskåp och frukost.(rozendal.co.za)

Kololo Game Reserve, drygt 3 timmar norr om Johannesburg. (kololo.co.za/nl/) Barnvänlig, malariafri, poolprydd och Fair Trade-certifierad lodge. Hem till en stor variation vilt och det är fritt fram att vandra eller cykla inom Kololos 3 000 hektar stora mark. Här finns inga rovdjur men chansen är god att du stöter ihop med zebror, vårtsvin och giraffer. Från restaurangen ses ofta elefanter på andra sidan staketet hos Welgevonden Game Reserve. 2 500 kr per person/dygn inkl gigantiskt hus, halvpension och en Kololo game drive. 1 500 kr för barn 5–12 år och 250 kr för barn under 5 år. 300 kr per person för en tretimmarstur bland de fem stora hos grannen.

Läs även: Kapstadens bästa kvarter