10 mardrömsscenarier på resan – och hur du löser dem

Vi tänker oss en två veckors semesterresa i Israel där det mesta som kan gå snett gör just det. Flyget är försenat, hotellet är en besvikelse, mobilen blir stulen, sängen kryllar av vägglöss och en nära anhörig där hemma dör. Nu är goda råd dyra. Vagabond reder ut vad du bör göra för att minimera skadorna.

Illustration: Angelica Zander

1. Passet går ut snart

Problemet: Du kommer till flygplatsen och upptäcker att passet går ut om två månader. Och Israel, dit du ska resa, kräver liksom Australien, Brasilien, Indien, Kina och många andra länder att ditt pass är giltigt minst sex månader efter att du har kommit hem.

Lösningen: Lugn, resans första strul löser du lätt, förutsatt att du befinner dig på Arlanda, Skavsta, Landvetter eller Sturup. Här finns pass-expeditioner som snabbt kan fixa ett provisoriskt rosa pass. Även i Karlskrona, Karlstad, Luleå, Västerås och Umeå kan polisen utfärda provisoriska snabb-pass, men här måste du ta dig in till polishuset i centrum, vilket förutsätter att dit plan inte lyfter alltför snart. Kostnad 980 kronor.

2. Flyget är försenat

Problemet: Flygplanet som ska ta dig till Tel Aviv blir sex timmar försenat på grund av att en av planets motorer måste lagas. Flygbolaget bjuder på en kopp kaffe och en smörgås medan du väntar. Men kan du inte få lite mer i kompensation? Kvinnan bakom flygbolagsdisken skakar bestämt på huvudet.

Lösningen: Sedan 2004 har du enligt EU-förordningen 261 rätt till ekonomisk kompensation från flygbolaget. Enligt ny praxis räknas inte tekniskt fel på planet som en oförutsedd händelse, vilket skulle innebär att flygbolaget slipper betala. I det här fallet har du rätt till 400 euro, motsvarande cirka 4 000 kr, oavsett vad du betalade för biljetten. EU:s reklamationsblankett hittar du antingen på flygbolagets hemsida eller på konsumenteuropa.se. Fyll i blanketten själv och skicka in – eller anlita ett bolag specialiserat på konsumenträtt för flygpassagerare, som mot provision sätter press på trilskande flygbolag. TRS Travelright (trstravelright.com/sv), Flightright (flightright.se) och Airhelp (airhelp.com) heter tre av de största.

Förutom att flygbolaget måste kompensera dig för förseningen kan du få ersättning från din reseförsäkring (läs mer om olika typer av reseförsäkringar i längre ner).

3. Bagaget är försvunnet

Problemet: När du landat i Tel Aviv kommer inte din väska åkande på bagagebandet. Du pratar med informationsdisken och får beskedet att den förmodligen kommer dagen därpå. I väskan fanns din necessär och förstås alla kläder. Och du som längtat efter en dusch och att få byta om till sommarkläder.

Lösningen: Innan du lämnar flygplatsen går du till disken för förlorat bagage och fyller i en blankett som heter Property Irregularity Report (PIR). Därefter tar du dig in till stan och köper det saknar, som tandborste och några klädesplagg. Tänk på att bara handla det mest nödvändiga. Senast 21 dagar efter att bagaget kommit bort måste du kontakta flygbolaget, berätta vad som hänt och bifoga PIR-anmälan, biljett, boardingkort och kvitton på dina utlägg. Vägrar flygbolaget att betala kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller Konsument Europa för hjälp.

Förutom ersättning från flygbolaget kan du få ersättning från reseskyddet i din hemförsäkring eller via en separat reseförsäkring. Om du har betalt resan med bank-/kreditkort finns en försenat bagageförsäkring även där. Lärdom inför nästa resa: lägg de mest nödvändiga sakerna som mediciner och mobilladdare i handbagaget.

4. Du är besviken på hotellstandarden

Problemet: På hotellet i Tel Aviv, som du bokat via Booking.com, är takpoolen tömd på vatten, trots löfte om motsatsen. Dessutom får du ett rum med utsikt mot en skitig bakgård och inte mot stranden som det stod i beskrivningen på bokningssajten.

Lösningen: Svälj inte din besvikelse, klaga på en gång. Men kontakta inte Booking utan gå till hotellreceptionen. Bokningssajten har bara ansvar för problem som hänger samman med själva boknings-proceduren. Tillkortakommanden på hotellet är hotellet ansvarigt för. Ett nytt rum ska du kräva omedelbart. Poolen hinner de förmodligen inte få ordning på, så begär avdrag på priset, gratis middagar etc. Om du bokat hotellet hos en svensk researrangör som del av en paketresa hade du kunnat kräva kompensation från resebolaget – och klaga hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN) om de vägrat kompensera dig. Hade hotellet legat i Europa hade Konsument Europa kunnat hjälpa dig med krav på ersättning. Men eftersom du nu befinner dig utanför EU måste du lita till hotellets välvilja – eller klaga med hjälp av landets konsumentmyndighet (men det är överkurs).

5. Din mobil blir stulen på stranden

Problemet: Du tar ett dopp i Medelhavet, men när du kommer tillbaka till din handduk på stranden upptäcker du att din mobiltelefon är stulen. Några andra badgäster säger att de såg en man rota bland dina saker, men allt gick så snabbt att de inte hann stoppa honom.

Lösningen: Har du bara haft det grundläggande reseskyddet som ingår i hemförsäkringen får du inte någon ersättning alls, eftersom mobiltelefon omfattas av de stränga reglerna för stöldbegärlig egendom. Hade du däremot blivit rånad, väskryckt och i vissa fall ficktjuvad hade försäkringsbolaget betalat ut ersättning, förutsatt att du gör en polisanmälan och skickar in den till försäkringsbolaget. Men att lämna mobilen på handduken medan du badar … där går gränsen. Eller? Nej, det finns en försäkring även för den här situationen. Har du en drulle- eller allriskförsäkring kan du få ersättning.

6. Du behöver vård, men vem betalar?

Problemet: Bussen som du reser med mellan Tel Aviv och Eilat krockar, du skadas och måste uppsöka sjukhus. Medan du blir omplåstrad på akuten förgås du av oro eftersom du hela tiden tänker: vem betalar för det här?

Lösningen: Hade du skadats i ett annat EU/ESS-land eller Schweiz hade du mot uppvisande av Europeiska sjukförsäkringskortet – som du beställer kostnadsfritt från Försäkringskassan – fått sjukvård på samma ekonomiska villkor som landets egna medborgare. Sverige har dessutom sjukvårdsavtal med Australien, Algeriet, Quebec och Israel vilket innebär att du kan få nästan fri sjukvård även där. Men i just Israel gäller det bara förlossningsvård och täcker alltså inte dina trafikskador. I alla andra länder utanför Europa får du betala vården själv om du inte har en reseförsäkring. Och det har du ju. För att döva din oro ringer du försäkringsbolagets dygnetruntöppna SOS-nummer och rådgör om hur du gör med betalning av sjukhusnotan.

7. Airbnb-lägenheten känns obeboelig

Problemet: I Eilat har du bokat en lägenhet via Airbnb. Men när du kommer fram till adressen tycker du att värden känns otrevlig, samtidigt som du upptäcker att lägenheten är ostädad. Och du som redan betalat för tre nätter.

Lösningen: Först och främst ska du försöka göra upp med värden. Be din värd lösa missförhållandet. Om det inte fungerar, be honom/henne kontakta Airbnb för att avboka din vistelse. Fungerar inte heller det: kontakta själv Airbnb senast 24 timmar efter planerad incheckning och beskriv varför du inte vill bo där. Skicka med foton och andra bevis. Om Airbnb anser att dina klagomål är skäliga betalas pengarna aldrig ut till värden, utan du får tillbaka vad du betalat enligt förmedlingens gästkompensationspolicy.

8. Hyrbilen kvaddar och du saknar självriskeliminering

Problemet: Du hyr en bil, krockar med en lastbil när du är på väg till Ein Gedis kibbutz-spa vid Döda havet. Du kommer på att du tackade nej till den där svindyra självriskelimineringen som hyrbilsfirman erbjöd. När du ringer hyrbilsfirman förklarar de att du därför måste betala en självrisk på 15 000 kronor.

Lösningen: Du har redan en självriskeliminering om du betalat hyrbilen med kredit-/betalkort från Swedbank, Skandiabanken eller Nordea eller med Handelsbankens Platinum- eller Allkort. Då ingår alltid självrisk-eliminering för hyrbil i utlandet. Du kontaktar banken/kortföretaget och berättar vad som hänt och förklarar att du vill göra en skadeanmälan.

9. Svärmor dör, din fru åker hem och semestern är förstörd

Problemet: Din svärmor hemma i Sverige avlider och din hustru avbryter semestern och reser hem. Hon får köpa en ny flygbiljett, eftersom er bokade återresa en vecka senare inte är ombokningsbar. Och du som hade sett fram emot några romantiska dagar vid Röda havet. Nu känns det som om semestern är förstörd.

Lösningen: Har ni bara haft det grundläggande reseskyddet som ingår i hemförsäkringen får din fru ersättning för sin hemresebiljett och dessutom för de återstående dagarna av semestern som hon inte kunde utnyttja. Men eftersom ni hade en utökad reseförsäkring i hemförsäkringen får ni nu dessutom pengar så att ni båda kan göra en likvärdig ersättningsresa (kanske samma tid nästa år). Villkoret är att semesteravbrottet kom under resans första hälft. Eftersom ni hade 8 dagar kvar av den 14 dagar långa resan uppfyller ni det kravet.

10. Armar och ben är fulla av röda vägglusbett

Problemet: Kroppen är prickig av bulor som visar sig komma från vägglöss. Du läser på och inser att de kan ha lagt ägg i din resväska och därmed följa med hem och sprida sig i hemmet. Du tänker: måste jag åka direkt från flygplatsen till Anticimex och lämna in väskan för sanering?

Lösningen: Till skillnad från om du fått skabb behöver du inte sanera dig själv. Lössen biter, suger blod och försvinner sedan. Men dina kläder och prylar kan vara "smittade".

1. Ta bilder på dina vägglusbett och leta i skrymslen, under sängen och i madrassen och ta bilder på själva vägglössen, som är 4–5 millimeter stora, ungefär som en äppelkärna, med bred oval tillplattad och gulbrun eller rödbrun kropp. Visa bilderna i receptionen, klaga, be dem sanera och begär att få byta rum och därtill ekonomisk kompensation.

2. För att undvika att få in vägglöss och vägglusägg i resväskan ska du inte förvara den öppen och på golvet i hotellrummet. Men eftersom det var precis det du gjorde tar du säkra för det osäkra när du anländer hem till Sverige. Du tar inte in resväskan, utan packar upp i trapphuset/garaget/på farstubron och tvättar sedan allt genast i minst 60 grader. Sådant som inte kan tvättas (till exempel pass, tidningar och böcker) lägger du i plastpåsar i frysen i minst 24 timmar. Själva väskan lägger du in i ett torkskåp och kör på högsta värmen i minst en timme. Det kan också finnas vägglusägg i dina kläder. Klä därför av dig naken på tröskeln till ditt hem och tvätta kläderna du hade på dig.

Välkommen hem efter en minnesvärd resa!

Olika reseförsäkringar – så fungerar det

• Har du en hemförsäkring ingår alltid reseskydd, i de flesta fall i 45 dagar. Reser du längre måste du teckna tillägg.

• Du kan också köpa till en utökad reseförsäkring från ditt hemförsäkringsbolag, som gäller för alla i hushållet och för alla resor ni gör under året. Då ingår oftast avbeställningsskydd och ersättning till en ny semesterresa om du blir sjuk eller av annan anledning måste avbryta den ursprungliga resan.

• Dessutom finns särskilda reseförsäkringar, som erbjuder ett ännu bredare och mer omfattande skydd. Europeiska och Gouda heter två av de största bolagen.

• Köper du resan med bankkort ingår också en reseförsäkring som brukar omfatta avbeställningsskydd, förseningsförsäkring, självriskskydd och ersättning och assistans vid olycksfall.

• De flesta resebyråer säljer också olika reseförsäkringar i samband med bokning av resan. Innan du nappar på de här erbjudandena bör du kolla så du inte köper något du redan har.