6 unika boenden på Brittiska öarna som du kan hyra via Airbnb

Sov i en traditionell pub på landsbygden eller checka in i en bokaffär. Här är sex stycken knasiga, men charmiga, boenden i Irland och Storbritannien.

1. Sov bland trädtoppar – Cornwall

Det här pittoreska trädhuset ligger inbäddat av böljande omgivningar i grevskapet Cornwall. Området som ligger i sydvästra England lockar vandrare, surfare och seglingsentusiaster. I närheten väntar dramatiska kustträckor kantade av vackra stränder med vit sand, historiska byar och charmiga fiskehamnar.

Plats för två, från 1 237 kronor/natt, Tree Sparrow House

2. Kliv ombord på en strandad båt – Cemmeas Road

Det här söta boendet är en perfekt anhalt på en roadtrip i Wales. Så länge man kan nöja sig med få bekvämligheter. Man bor ensligt och sover i en båt som är placerad bland mjuka böljande kullar. I det tillhörande skjulet byggt av återvunnet material finns vatten och kokplatta. Boendet ligger i utkanten av lilla byn Cemmeas Road där 58 procent av invånarna pratar det keltiska språket kymriska. Precis norrut ligger den bildsköna nationalparken Snowdonia och tar man bilen och sätter riktining mot sydväst kan man besöka den hyllade restaurangen Ynyshir som har en stjärna i Michelinguiden.

Plats för två gäster, från 521 kronor/natt, Boatel

3. Bo i en bokaffär – Wigtown

Här är ett alldeles förträffligt boende för alla boknördar och läslusar där ute. I den skottska småstaden Wigtown kan man nämligen sova i – och även driva – en egen bokhandel. När man checkar in får man nämligen nycklarna till etablissemanget, och får öppna och stänga affären efter eget behag. Och läget kunde inte vara mer perfekt, Wigtown är nämligen känt som "Skottlands nationella bokstad". Byn har drygt 900 invånare, 10 bokaffärer och arrangererar en årlig bokfestival i september.

Plats för 2 gäster, från 441 kronor/natt, The Open Book

4. Däcka i en gammal pub – Aglish

Checka in i en traditionell irländsk pub där ni själva bestämmer tidpunkt för "den sista beställningen". Sovrummen ligger nämligen i anslutning till baren och man hyr hela byggnaden. Här kan man kasta pil, bara hänga eller dra rövarhistorier i skenet av den öppna brasan. Puben ligger på landsbygden en dryg timme utanför irländska Cork. Den har dock inget alkoholtillstånd, så tyvärr kan man inte tappa upp en kall direkt från kranen, utan det är självservering ("bring your own booze") som gäller.

Plats för fyra personer, från 909 kronor/natt, Conroy's Old Bar

5. Checka in i ett flygplan – Redberth

För dig som drömmer om jetset-livet. Här sover man i ett ombyggt privatplan som står parkerat på en campingplats i södra Wales. Förutom ett sovrum med plats för två personer, två extrabäddar och en sittyta finns även ett badrum med rinnande vatten. I cockpitten finns det dessutom ett xbox med olika flygplansspel.

Plats för fyra gäster, från 1446 kronor/natt, The Jet Star

6. Kryp in i en yurta – Buxton

Nära nationalparken Peak District, strax söder om Manchester ligger en byggnad som ser ut att ha teleporterats hit från den mongoliska stäppen. Den mysigt inredda yurtan har plats för fem gäster åt gången och värms upp av en kamin. Ett anslutande badrum finns, och en minikyl samt kokplatta. Men om vill man skippa matlagningen är det bara att promenera bort till den lokala knytpunkten tillika puben The Duke of York.

Plats för fem gäster, från 810 kronor/natt, Mongolian Yurt

Källor/inspiration: Airbnb/DailyMail