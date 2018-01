Kika in i Köpenhamns dyraste hotellrum

170 kvm och en av Köpenhamns bästa utsikter. Efter omfattande renoveringar har Copenhagen Marriotts The Royal Suite på öppnat på nytt. Sviten blir den dyraste i Danmark.

Ett öppet kök med plats för 12 gäster, walk-in closet, danska designmöbler, teknikprylar från Bang och Olofsen och ett spaliknande badrum – som självklart har en egen platt-tv. Förhoppningen är att sviten ska kunna locka gräddan av hotellgäster som kungligheter, popstjärnor och VIP-delegationer.

Att en natt här inte blir särskilt billig hör man ju. Priset ligger i samma nivå som en högre månadslön: 35 000 danska kronor, eller cirka 46 000 kronor kostar det. Men det går även att hyra sviten för fester utan övernattning för en mindre summa. Då ligger priset på cirka 13 000 kronor.

Copenhagen Marriott är med sina 406 rum det största femstjärniga hotellet i Danmark. Det öppnade 2001 på Kalvebod Brygge. Läget är mitt i smeten och på gångavstånd till operan, Christiania och pittoreska Nyhavn.

Sviten som nu har blivit renoverad för 4,5 miljoner dkk har haft flera celebra gäster som Hillary Clinton och Japans kronprins Naruhito. Den är belägen på den 11 våningen med över vattnet och takåsar.

The Royal Suite må vara Köpenhamns och Danmarks dyraste hotellsvit, men den är inte dyrast i Skandinavien. På Grand Hôtel i Stockholm får man pröjsa drygt 70 000 per natt ifall man vill checka in på Prinsessans Lillians svit. Men då ingår limousintransfer från flygplatsen, en egen bio och en privat spaavdelning.

Och vill man bo på världens dyraste hotell får man plussa på en nolla...