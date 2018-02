Brittiskt reseskildringspris till Vagabondmedarbetare

Uppväxt- och reseskildringen "New Delhi–Borås" av Vagabondmedarbetaren Per J Andersson har utsetts till Marco Polo Outstanding General Travel Themed Book of the Year på en bokprisgala i London.

Vagabonds Per J Andersson fick på onsdagskvällen ta emot ett prestigefyllt reseskildringspris i London. Här står han tillsammans med Lotta von Schedvin och PK Mahanandia, som boken handlar om, och bokens brittiska förläggare Juliet Mabey.

Priset delades ut på onsdagskvällen på Edward Stanford Travel Writing Awards årliga gala i Olympia Arena. Priset är Storbritanniens mest ansedda litterära reseskildringspris och har fått sitt namn från Stanfords, en av världens äldsta bokaffärer, grundad i London 1853, och specialiserad på kartor och reseskildringar.

"New Delhi–Borås" kom ut på svenska på Forum förlag 2013 och har därefter översatts till 15 språk, bland annat tyska, franska, italienska, ryska, kinesiska, koreanska och vietnamesiska. Den engelska upplagan, utgiven av brittiska Oneworld 2017, översatt av Anna Holmwood, har titeln "The Amazing Story of the Man Who Cycled from India to Europe for Love".

Per J Andersson är en av grundarna av resetidningen Vagabond, där han fortfarande är redaktör och reporter, och utsågs 2010 till Årets journalist av Sveriges Tidskrifter.

Den prisvinnande boken är en dokumentär skildring av en indisk lågkastig killes uppväxt i en by i djungeln och möte med en svensk flicka i New Delhi 1975, ett möte som ledde till att han så småningom köpte en begagnad cykel för att cykla de 700 milen från New Delhi, via Afghanistan och Iran, till Borås för att återförenas med den han älskade allra mest.

Edward Stanford Travel Writing Awards delar ut priser i tio kategorier. Årets priser gick förutom till svenske Per J Andersson till Kapka Kassabova för hennes reportagebok "Borders" (Granta) som handlar om ett sällan skildrat gränsland mellan Turkiet, Bulgarien och Grekland som nyligen härbärgerade stora mängder flyktingar på väg från krigets Syrien till norra Europa.

Även författaren Jan Morris, aktuell med "Battleship Yamato", fick pris för sina romaner med en stark känsla av geografisk plats och rörelse. Tidigare pristagare är bland andra brittiska Bill Bryson, Michael Palin, Geoff Dyer, Patrick Leigh Fermor och amerikanska författaren Paul Theroux, känd bland annat för resereportageboken "Den stora järnvägsbasaren".