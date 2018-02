Världens 10 bästa destinationer för ölnördar

Rynkar du på näsan åt de som beställer "en lager, vilken som helst" och kan du känna skillnad på en saison och IPA bara på lukten? Då är denna topplista något för dig.

Foto: Istock.

Vet du inte vad i kattsingen en saison är men tycker om att resa och är intresserad av ölkultur? Du kan också fortsätta läsa.

Dryckessajten Vinepair har sammanställt tio destinationer för törstiga resenärer. Gemensamt är att samtliga destinationer inte är traditionella ölresmål, men har under senare år fått en blomstrande kultur som kretsar kring hantverksöl, eller craft beer.

"Visst finns det självklara resmål i USA som Denver, Portland och Ashville, och drömresmål som Belgien och Tyskland. Men för ölälskare som vill dyka djupare i ölkulturen finns det en rad mindre uppenbara städer som är på väg att bli förstaklassiga destinationer för ölresor" konstaterar Vinepair.

Överraskande många platser på topplistan tilldelas städer i USA, något som vi gissar beror på att sajten är skapat just av amerikaner.

Här är deras topplista på destinationer för ölnördar – och varför man bör resa hit

1. Richmond, Virgina – USA

Delstaten Virginias huvudstad som under det amerikanska inbördeskriget var ett högfäste för sydstatssympatisörer kan inte riktigt stoltsera med ett rykte som het turistdestination. Men någonting håller på att förändras. Förutom att stadens restaurangscen fått sig ett lyft börjar även öl i dess olika former flöda i Richmond, något som inte bara uppmärksammats av Vinepair utan även Wall Street Journal och Lonely Planet. Från att ha ett mikrobryggeri för 10 år sedan har staden över 20 i dagsläget.

2. New York – USA

Okej, det finns över tusen anledningar att resa till New York – en mångfacetterad megastad utan dess like – men nuförtiden har även ölsnobbar ett starkt incitament att resa hit. Särskilt trendiga Queens och Williamsburg i Brooklyn är heta tips att spana in, tipsar Vinepair.

3. Chicago, Illinois – USA

Den forma industristaden har på senare år seglat upp som ett hett alternativ bland resenärer som har sett New York och LA och letar efter nya spännande storstäder att besöka.

Förutom varmkorvskultur och en uppsjö av nyöppnade spännande gallerier, barer och restauranger har även ölkulturen blivit en anledning att resa hit. Två heta nykomlingar att spana in är Cruz Blanca som lockar med mexikansk brunch och den belgiskinspirerade musselbaren Fisk & Co som drivs av den hyllade kocken Austin Fausett.