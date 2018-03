Krönika: Vad får en flygbiljett kosta?

Första april inför Sverige flygskatt. Men det är varken synd om flygbolagen eller flygresenärerna. Här förklarar jag varför flygbranschen ska torka bort sina tårar, skriver Vagabonds krönikör.

När jag bläddrar i gamla Vagabond slås jag av vad dyrt långväga flygande var runt 1990, skriver krönikören Per J Andersson.

Första april införs flygskatt i Sverige. Då blir Londonresan 60 kronor dyrare, Marrakeshresan 250 kronor och Bangkokresan 400 kronor dyrare. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. SAS har hotat att flytta avgångarna på sina långväga destinationer till Köpenhamn och Norwegian har meddelat att man som en konsekvens av flygskatten kommer ställa in den nya rutten Karlstad–Alicante.

Inte så konstigt. Inget företag gillar att det läggs nya skatter på deras verksamhet. Men det är svårt att tycka synd om SAS, Norwegian och den övriga flygbranschen när flygskatten införs. Genom att titta på hur priserna för en flygbiljett ser ut idag jämfört med för några år sedan, jämföra svenska biljettpriser med resten av världen och jämföra hur mycket flyget beskattas jämfört med andra transportslag inser man att det är dags för flygbranschen att torka sina tårar.

Jag flyger ofta eftersom jag jobbar som resereporter. Jag flyger mer än de flesta, mer än jag borde, mer än vad jorden och klimatet klarar av om alla betedde sig som jag, det är jag medveten om, även om jag försöker välja tåget så ofta jag kan och tipsa om tåg och båt som alternativ till flyg när jag tipsar om olika platser i världen.

Men jag sörjer inte de höjda biljettpriserna och tycker att ingen annan borde göra det heller.

För en flygskatt som gör att man håvar in några välbehövliga miljarder till omställning från fossila till förnyelsebara bränslen, energieffektivisering och – kan man hoppas – satsning på ny tågräls är ett sätt att låta oss vara med och betala vad en nödvändig förändring kostar.

Sedan vi startade Vagabond för 30 år sedan har priset för en flygbiljett nästan oavsett vart du ska resa i världen inte sjunkit med några procent och inte halverats, nej, den kostar idag bara en fjärdedel jämfört med då. När jag bläddrar i gamla Vagabond slås jag av vad dyrt långväga flygande var i slutet av 1980-talet. I en annons från den tiden ser jag att en tur och retur-biljett Stockholm–Hongkong kostade 11 880 kronor, vilket förmodligen var billigare än normalt, eftersom man så stolt annonserade ut priset. Om man räknar upp den prislappen till dagens penningvärde enligt Konsumentprisindex upptäcker man att biljetten i själva verket kostade ännu mer, nämligen 20 276 kronor.

Och vad kostar samma biljett idag? Jag gick in på flygsökmotorn Momondo som snabbt hittade en tur och retur-biljett för 4 194 kronor med avresa 10 april. Med andra ord: en fjärdedel av vad den kostade 1987.

Men varför har då priserna störtdykt? Jo, bränslesnålare flygplan, färre tomma stolar ombord, mindre benutrymme, lägre löner för personalen som blev resultatet av en kombintation av de högre oljepriserna och den fria konkurrens som följde med avregleringen av flyget i EU och resten av världen i början av nittiotalet.

Effekten har inte låtit vänta på sig. Svenskarnas långdistansflygande har ökat med 130 procent sedan 1990.

Sverige är idag ett av världens tio billigaste flygländer, enligt en sammanställning från flygsökmotorn Kiwi som undersökt resor till världens 75 mest besökta länder. Snittpriset för att flyga från Sverige är ca 72 kr per 10 mil, att jämföra med flyg från Holland som kostar 380 euro per 10 mil och flyg från Finland som kostar nästan 400 kr per tio mil. Sverige delar billighetstoppen med bland andra Indien, Azerbajdzjan, Malaysia och Ryssland.

Brösttonerna om att en flygskatt snedvrider konkurrensen är också svåra att ta på allvar. Flyget är befriat från både koldioxid- och energiskatt och därtill momsfritt, men i några länder – bland andra Norge, Österrike, Storbritannien, Tyskland och Frankrike – har man infört en nationell flygskatt. Så när nu Sverige inför flygskatt betyder det bara att vi gör sällskap med några andra europeiska länder.

Tvärtom är det så att det är de andra koldioxidalstrande verksamheter och transportsätten, som alla beskattas hårdare, som har anledning att vara avundsjuk på den skattebefriade flygbranschen.

Till Svenska Dagbladet, som häromdagen skrev vad en flygbiljett egentligen kostar, sa Johanna Sandahl, ordförande i Naturskyddsföreningens, att det "är inte konstigt att resandet ökat så mycket … Priserna har blivit konstgjort billiga".

Naturskyddsföreningen har räknat ut att om flyget skulle ha samma miljöskatter och moms som andra transportslag skulle priserna ligga nästan dubbelt så högt som i dag.

Johanna Sandahl uttrycker det också så här: flygbranschen har länge varit dopad.

En dubblering av priserna skulle helt enkelt innebära att man planerade och sparade till sina flygresor på ett annat sätt och inte lika slentrianmässigt drog på en weekendresa till London eller Barcelona. Naturskyddsföreningen tror att en mer rättvisande kostnad för flygbiljetter skulle även skapa incitament för en ordentlig satsning på resfria möten i näringslivet, på tågutveckling och tågunderhåll samt annan teknisk utveckling när det gäller transporter som inte riktigt kommit igång.

En semesterform som en gång i tiden också var billig, men idag utkonkurrerats av det skattebefriade lågprisflyget.

Det är alltså inte flyget, utan snarare tågbolagen, bussbolagen och rederierna det är synd om. Och ärligt talat, är det någon som känner sig kränkt av att flyget till London som du betalar 400 för kommer att kosta 460 kronor, Marrakeshresan för 2 000 plötsligt går på 2 250 och att Bangkokbiljetten ökar från 6 000 till 6 400 kronor?

Jag älskar att resa. Jag tycker också om att flyga. Men jag tycker att det är rimligt vi anstränger oss för att göra fler tågresor för klimatets skull (och för upplevelsen). Samtidigt tycker jag att det är rimligt vi är med och betalar åtminstone en liten del av kostnaden för den miljöpåverkan vi bidrar till när vi väljer det praktiska och snabba flyget.

Läs mer

The Telegraph: Revealed: the cheapest (and most expensive) countries in which to fly

Svenska Dagbladet: Så mycket kostar en resa till Thailand – egentligen

SVT: I april införs nya flygskatten – SAS hotar flytta avgångar