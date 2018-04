Basarer, Bollywood och Buddha – följ med Vagabond till Indien

Det finns många förutfattade meningar om Indien. De utmanar vi med den här resan till kontrasternas Bombay, vingårdarna i Nasik Valley och de buddistiska monumenten i Ajanta och Ellora. I januari 2019 åker vi. Häng med!

Från Bombay via vinodlingar till buddistiska grottor

Bombays centralstation, Victoria Terminus, eller Chhatrapati Shivaji som är det nya officiella namnet, är som en hägring från en annan tid med sin gotisk-viktoriansk arkitektur.

Smaka på Bombays basarer.

Färgsprakande gudastatyer av papiermaché och halm som bärs genom staden medan fyrverkerier lyser upp kvällshimlen. Doften från rökelse, vedbrasor och currygrytor ochljudet av pinglande hinduiska tempelklockor.

Jag vet ingen annan plats på jorden som känns så olik vår värld och samtidigt är så trygg. Här är du ständigt omgiven av människor.

Indien är mångfacetterat, inbjudande, färgstarkt och omtumlande. Det är omöjligt att ha tråkigt och det är lätt att hänföras av alla starka uttryck. Det är förstås lätt att också bli upprörd över allt sådant som inte står rätt till. Men om vi blundade för svärtan skulle vi få en falsk, ytlig och därmed ointressant bild av landet. På den här resan vill jag att vi ska uppleva båda sidorna.

Vi besöker en av filmstudiorna i Bollywood.

På den här resan börjar vi i min indiska favoritstad: Bombay, eller Mumbai som den heter officiellt. Här vandrar vi i britternas koloniala kvarter med kyrkor, handelshus och den viktoriansk-gotisk-orientaliska tågstationen Victoria Terminus. Vi fortsätter till basarerna där man kan fynda allt från kryddor och silversmycken till vintage-reklamskyltar och Bollywoodaffischer.

Vi besöker filmstudiorna i Bollywood, den indiska drömfabriken, där man producerar mer än dubbelt så många filmer om året som i Hollywood, och lär oss att slummen i Dharavi är en plats full av energiska egna företagare med stora hörhoppningar om framtiden.

Tivoli på Juhu Beach i Bombay.

Och så går vi på kvällspromenad på Marine Drive, som en gång i tiden kallades Drottningens juvelsmycke, och in i gränderna innanför Chowpatty Beach för att utforska gatumaten och för att fika på ett av stadens legendariska parsiska kaféer. Parserna är ättlingar till de iranier som för flera hundra år sedan flydde hit på grund av sin tro på guden Zarathustra.

När vi lärt oss Bombay fortsätter vi upp i Västra Ghats-bergen mot Nasik Valley, Indiens främsta vinområde, för en skön stund på vingården med ett glas indiskt vin i glaset.

Per J Andersson, redaktör på Vagabond, Indienkännare och författare till bl a Indien – personlig guide, Mumbai & Goa, New Delhi–Borås och För den som reser är världen vacker.

Vi avslutar i de världsarvsklassade grottorna i Ajanta och Ellora med sina flertusenåriga buddistiska, hinduiska och jainistiska skulpturer.

Jag är övertygad om att den här resan kommer att bekräfta några av dina föreställningar om ett livfullt, doftrikt och färgintensivt Indien. Samtidigt kommer du att få huvudet fullt med funderingar och nya insikter om ett land där ingenting står still, där man aldrig har tråkigt och där ingenting är som man tror att det ska vara.

Häng med i januari 2019!

Per J Andersson, redaktör på Vagabond och författare

Indien med Vagabond – dag för dag

Dag 1:

Flyg från Stockholm, Göteborg eller Köpenhamn till Bombay.

Dag 2:

Ankomst och incheckning på hotellet. Vi besöker stans mest kända landmärke, triumfbågen Gateway to India, traskar på Marine Drive, strandpromenaden som under kolonialtiden kallades Drottningens juvelsmycke. Vi fortsätter till parsernas begravningsplats Tystnadens torn, tvätteriarbetarnas arbetsplats dhobi ghat och avslutar med indisk historia på Prince of Wales Museum.

Dag 3:

Vi vandrar i kryddbasaren Lalbagh och fortsätter till Chor Bazaar, där du kan fynda LP-skivor, filmaffischer andra vintagefynd. Därefter båtutflykt till Elephanta Island som är full av över tusen år gamla hinduiska stenskulpturer.

På Dhobi Ghat, Bombays enorma tvätterier, blir allt skinande rent.

Dag 4:

Dags för promenad i Bombay Fort, de koloniala kvarteren som britterna lät bygga på 1700-talet. Vi besöker allt från börsen, Bombay Stock Exchange, till järnvägsstationen Victoria Terminus, byggd i viktoriansk-gotisk stil, och den vitskimrande St Thomas-kyrkan från 1718. På kvällen beger vi oss till Chowpatty Beach för att testa Bombays gatumat och besöka ett av stadens anrika parsikaféer.

Dag 5:

I Bombay görs majoriteten av de indiska biofilmerna. Idag besöker vi en filmstudio i Bollywood för att få höra om hur den indiska filmindustrin, som producerade den första stumfilmen redan 1913, har utvecklats till en global nöjesindustri med filmer som ses av hundratals miljoner biobesökare världen över.

En resa till Indien bjuder alltid på fantastiska måltidsupplevelser.

Dag 6:

Slumdog Millionaire – på riktigt. Vi besöker slummen i Dharavi som tvärtemot våra vanligaste förutfattade meningar är en plats full av framtidstro och energisk ekonomisk aktivitet. Överallt småföretagare som producerar allt från kläder och lerkrukor till maskiner och samtidigt sorterar och återvinner stadens sopor. En del av pengarna ni betalar för den här resan återinvesteras i utbildningscenter för unga i Dharavislummen. På kvällen möte en journalist för samtal om levnadsvillkor, politik och kultur i dagens Indien.

Gröna Indien. Lonavala i Västra Ghatsbergen.

Dag 7:

Buss till Lonavala i de frodiga Västra Ghatsbergen med sina sjöar, vattenfall och historiska fort och hinduiska grottor. Buss vidare till Pune.

Dag 8:

Pune är en modern stad med många utländska företag, däribland svenska industriföretag som Alfa Laval, Sandvik och Höganäs. Här ligger också huvudcentret för Bhagvanrörelsen. Men vi siktar istället in oss på bland annat Aga Khans sultanpalats som idag är hem för Mahatma Gandhi Memorial Society och 1700-talsfortet Shaniwar Wada där maratherna utkämpade det sista slaget mot brittiska Ostindiska kompaniets soldater.

Chateau India. I Nasik Valley, Indiens vindistrikt, besöker vi en vingård och smakar på landets bästa Chardoney och Shiraz.

Dag 9:

Vi reser vidare till Nasik Valley, Indiens svar på Kaliforniens Sonoma County. Här odlas och förädlas en stor del av de vindruvor som blir till Indiens bästa röda, vita och mousserande viner. Vi besöker den största producenten Sula Wineyard, lär oss allt vi behöver veta om indiska viner och, förstås, provsmakar.

Buddistiskt, hinduiskt och jainistiskt världsarv i Ellora.

Dag 10:

Vi åker buss till Aurangabad via gamla hinduiska tempel och pilgrimsmål, som Kala Rama, Kushavarta och Tryambakeshwar.

Dag 11:

Vi besöker Ellora, grottor fulla av buddistiska, hinduiska och jainistiska skulpturer som skapades på 1000–600-talet f Kr.

Dag 12:

Besök i Ajanta med sina 2 200 år gamla buddistiska monument, uthuggna direkt ur berget.

Dag 13:

Besök i mausoleet över Dilras Banu Begum, som var gift med den mäktiga mogulkejsaren Auranzeb. Mogulerna var en muslimsk dynasti som regerade stora delar av Indien från 1500- till 1700-talet. På kvällen flyg tillbaka till Bombay. Incheckning på hotellet.

Dag 14:

Flyg hem till Skandinavien.

När britterna krigade mot maratherna. 1700-talsfortet Shaniwar Wada i Pune.

Fakta om Indienresan

När: 27 januari–9 februari 2019

Ciceroner: Vagabondredaktören och Indienkännaren Per J Andersson är med till och med dag 9, därefter tar hans kunniga och trevliga indiska kollega över.

Pris: 32 850 kr (enkelrumstillägg 6 750 kr)

Det här ingår: Flyg till Bombay (Mumbai) t/r från Stockholm eller Köpenhamn. Måltider ombord.

Svenska färdledaren och engelsktalande indisk guide på varje resmål. Särskilt utvalda hotell av turistklass, del i dubbelrum. Alla måltider (frukost, lunch och middag) exklusive måltidsdryck.

Program enligt ovan. Transfers, bagagehantering, transporter, monument- och entréavgifter. Inrikes resor enligt program. Dricks till indiska guider, chaufförer, hotell och restaurangpersonal ingår i priset. Indienresors informationspaket.

När du ändå är i Indien: Du kan förlänga resan med tilläggsresorna Sol och bad i Goa eller Husbåt i Keralas Backwaters med sol och bad.

Boka: Läs mer och boka här eller ring 08-545 952 00 om du har frågor och funderingar.

Arrangörer: Indienresor och Resemagasinet Vagabond