Guide: Semester med husbil i England och Wales

Att utforska ett resmål med husbil har blivit allt mer populärt. Här är våra bästa tips och råd för en husbilssemester i England och Wales.

Vägarna i Lake District är smala och slingrande, som här framför Wray Castle. Foto: Pernilla Sjöholm

Husbiluthyrare

Touring Cars (touringcars.eu, manchester@touringcars.eu). Största och äldsta husbilsuthyraren i Europa. Flexibla upphämtnings- och avlämningstider, gratis flygplatstransfer och 24-timmars vägservice. Moderna förstklassigt utrustade bilar i olika storlekar, från ca 15 000 kr/vecka.

Bo (med husbil)

Islawrffordd Caravan Park, Wales. Femstjärnigt och välordnat i öppet landskap intill Wales karga kust. Finrestaurangen Nineteen57 (nineteen57restaurant.com) och Fish & Chips på området samt inomhuspool och family room som förenklar ombytet. 409 kr/plats och dygn.

islawrffordd.co.uk

Foxholes Castle Caravan Park, Bishop's Castle. Avslappnat och ekovänligt med rolig källsortering. Högt beläget med fantastisk utsikt, vandringsleder, fårhagar och en kort promenad för att komma ner till den konstnärliga byn. Fria platser på sluttande ängar, utan elplint. 256 kr/dygn.

foxholes-castle.co.uk

Glampingtips! Puben The Kings Head, på huvudgatan i Bishop's Castle, har enkelt boende i små hytter, camping pods, för 400 kr/dygn.

kingsheadbc.co.uk

Drayton Manor, norr om Birmingham. Fyrstjärnigt hotell med smidigt läge intill nöjesfältet Drayton Manor Theme Park och Thomas Tåget-landets entré. 2 922 kr/familjerum inklusive tågsäng och specialfrukost med Kontrollchefen.

draytonmanor.co.uk

Finns även camping, campingandcaravanningclub.co.uk/draytonmanor.

Royal Umpire Caravan Park, utanför Blackpool. Mysiga lantliga vägar med hästar och kor i hagarna leder in till välorganiserade Royal Umpire. Fyndig och uppskattad lekplats med stora öppna gräsytor och solnedgångschans. Gångavstånd till den lokala puben samt ytterligare sex pubar i grann-byn. 277 kr/dygn.

royalumpire.co.uk

Hill of Oaks Caravan Park, Windermere Lake, Lake District. Vattensporter och kvällsbad. Liten farm med djur. 475 kr/natt.

hillofoaks.co.uk

Campingtips

Campsites.co.uk och pitchup.com. Två bokningssajter som gör det enkelt att hitta passande övernattning längs vägen.

Coolcamping.com visar vägen till undangömda pärlor och udda boenden.

Brit Stops. En hel bok med listade gratisboenden och deras faciliteter. Ofta är dealen: stå gärna på vår gästparkering och använd elplinten, men strunta i gasolköket och kom in på puben istället.

Lytham Road Car Park, Blackpool. Central parkering vars värdar tillåter husbilar att stanna över natten. Billigt, praktiskt och trevligt. 3 timmar för 55 kr. Boka på +44 7788 22 85 03.

4 misstag husbilsnybörjare ofta gör

1. Svär över skylten "Out of order" på rastplatsens toalett? Lugn, du har en alldeles egen fungerande i bilen. Och, nästa gång behöver du inte ens stanna på en rastplats, räcker med en parkeringsficka eller att köra in till kanten om det krisar.

2. Sitter obekvämt på toaletten i en vecka för att sedan upptäcka att tunnan är svängbar … Check!

3. Kallt på natten när du parkerade utan elplint? Se till att hitta och förstå vredet till gasolen!

4. Tusan, blev picknicken kvarglömd i kyl-skåpet? Psst, kylskåpet är med på resan. Kan enkelt nyttjas närhelst hungern gör sig påmind.

Slutsats: Om något känns osmart med husbilen finns antagligen en lösning du ännu inte hittat. Någon har alltid tänkt till före dig!

Hästhagar, lekplats och sju pubar inom gångavstånd. Allt på campingen Royal Umpire utanför Blackpool. Foto: Pernilla Sjöholm

Äta

Bodnant Welsh Food Centre (bodnant-welshfood.co.uk). Wales växande rykte som en nation av passionerade matproducenter och fanatiska foodies får du bevisat här. Utforska restaurangen Hayloft eller Furnace Tea Room och fyll kylskåp och skafferi från Furnace Farm Shop (Ffwrnais siop Fferm). Här hittar du lokala delikatesser som pannkakslika Welsh Cake och fruktlimpan Bara-Brith. Omringad av Snowdonias vackra landskap.

The Castle, Bishops Castle. Så självklart centralt men med flera familjeplus. Terrass, utsikt, fria gräsytor och damm med karp-fiskar. Dessutom fantastiskt hemfriterade kycklingbitar.

The Bridges (thebridgespub.co.uk), Ratlinghope, inte bara bra och lokal pubmat utan perfekt utflykt för vandring, häng vid floden och fårsällskap.

Fish & Chips, Blackpool. Fisk och chips ska ätas vid havet. Utbudet är stort, enkelt, traditionellt och smidigt. Se till att välja ett ställe som serverar färskfångat med hemlagad potatis.

Missa inte! En kaffe i Blackpool Tower eller drink i baren 360, ytterligare några våningar upp.

Temaparker

Drayton Manor Theme Park (draytonmanor.co.uk). Thomas Tåget och hans vänner; James luftballonger, Busiga vagnarna som berg-och-dalbana. Temaparken är en del av ett större nöjesfält som även har zoo, lek- och dinosauriepark.

Nickelodeon Land, Blackpool (blackpoolpleasurebeach.com). Bli bortskämd med barnfavoriter som Dora utforskaren, Paw Patrol, Svampbob fyrkant, Turtles, Fåret Shaun, Wallace och Gromit och många fler. Karuseller intill havet, med något för alla. En aning hysteriskt men kul!

West Midland Safari Park (wmsp.co.uk). Safari- och nöjespark, som Kolmården ungefär. Bli vip för en dag och upplev personliga djurmöten, som att mata lejon till att prova på att vara djurskötare.

Aktiviteter för barnfamiljer

Är det något engelsmännen är bra på så är det att hitta på nöjen för barn eller att anpassa vuxenutflykten så att också barnen roas. Här får man som barnfamilj både synas och ta plats. Här hittar du fem vinnande familjekoncept!

Wray Castle, Lake District (nationaltrust.org.uk/wray-castle). Hit kom barnboksförfattaren Beatrix Potter för första gången när hon var sexton år. Det var här hon upptäckte och förälskade sig i landsbygden runt sjöarna. Idag är slottet och dess omgivningar det perfekta stället för familjekul, som en picknick eller hinder-bana längs Wray Castle Play Trail. Balansera på stockar, kryp genom tunnlar, gunga i gummidäck och klättra upp i träd-slottet. Inträde till slottet 250 kr för en familj på fyra, men parken är gratis att besöka.

Vandra med vildhästar, Church Stretton. Byn Church Stretton fungerar som bas för alla de vandrare som varje år letar sig upp bland lederna i bergen runtomkring. Känt inte bara för sina magiska panoramavyer utan här vandrar också vildhästar och får fritt, som förgyller upplevelsen. Det går utmärkt att köra husbilen ända upp på berget. En smal och brant prövning men ändå smidigare än att vandra hela vägen upp med barn.

Pelle Kanins sagolandskap, Lake District. Upptäck Lake District genom författaren Beatrix Potters ögon. Besök några av de ställen som inspirerade henne till sagoklassikern om Pelle Kanin och du kommer att förstå hennes kärlek till sjöarna.

The World of Beatrix Potter Attraction (hop-skip-jump.com), i Bowness-on-Windermere. En utställning som ger liv åt hennes berättelser. Här serveras också lunch och afternoon tea. Inträde 240 kr/ familj om fyra.

Windermere Lake Cruises (windermere-lakecruises.co.uk). Seglar 364 dagar om året, med kryssningar från 30 minuter till 3 timmar. Många stopp och möjlighet att hoppa av och på där det passar. Länkar till flera av Potters utflyktsmål.

Tips! Se filmen Pelle Kanin på bio. Bra sätt att peppa familjen inför Lake District!

