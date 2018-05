10 spektakulära bergshotell – boenden som tar vandringen till nya höjder

Isolerade, lyxiga och med naturen runt knuten. En del historiska, andra toppmoderna. Vi listar bergshotellen som tar vandringsresan till nya höjder.

Vildmarkslyx på Copperhill i Åre. Foto: Gösta Fries

1. Åre, Sverige

Nästan helt i trä

Med fokus på kontraster har det unika trähotellet Copperhill långsamt växt fram. Naturliga materialval, stora varma gemen-samma utrymmen och en nästan genomgående konstruktion i trä gjorde att hotellet utnämndes till "Nordens största träbyggnad" då det 2008 slog upp portarna för allmänheten. Idag bjuder de 112 hotellrummen på en lyxig bas för skidåkare, vandrare och naturälskare som vill utforska de svenska vidderna.

Copperhill. Foto: Gösta Fries

• Från 1 700 kr/natt för dubbelrum. 7 kilometer utanför centrala Åre. copperhill.se

2. Catskillbergen, USA

För urbana vandrare

Ett par timmar från pulsen i New York väntar tystnaden i natursköna Hudson Valley. Scribner's Catskill Lodge ligger vid foten av bergsmassivet Catskill Mountains och har lockat vandrare och naturälskare sedan 1966. Sedan två år tillbaka har det antika motellet fått ett nytt ansikte efter en totalrenovering. Fjällstugekänslan möter numera moderna inredningsdetaljer, ljusa fräscha rum med regnduschar och terrakottakaklade badrum. Upptäck regionens vandringsleder som Breakneck Ridge, Storm King Mountain eller Gertrude's Nose. På kvällarna väntar gemensamma middagar och gemytlig alpstämning på hotellet.

Scribner's Catskill Lodge. Foto: Nico Schinco

• Från 1 100 kr/natt för dubbelrum. 2,5 timme från Newark Airport och JFK. Läs även: Utflykt från New York: Roadtrip i Catskillsbergen scribnerslodge.com

3. Heggenes, Norge

Lyxigt gårdshus

På 500 meters höjd intill vackra Heggefjorden ligger ett gammalt gårdshus. Hotellet Herangtunet har bevarat sin klassiska fasad medan insidan av gårdshuset har omvandlats till ett modernt, intimt boutiquehotell. Varje rum har egen personlighet med inspiration från olika platser i världen. Londonsviten osar elegans och tidlöshet, Romsviten är dramatiskt färgstark medan New York bjuder på en mix av storstad och lantliv. Med Skandinaviens högsta berg Jotunheimen som bakgård väntar tusentals kilometer av vandringsleder intill kristallklara sjöar, glaciärer och djupa dalar.

Heggenes. Foto: Pressbild

• Från 1 500 kr/natt för dubbelrum. Herangtunet ligger 3 tim med bil från Oslo. herangtunet.com

4. Crans-Montana, Schweiz

Isolerat på toppen

Söker du total avskildhet är hotellet Chetzeron i Crans-Montana en tillflyktsort att lägga på minnet. Den före detta gondolstationen på 2 112 meters höjd är numera ett lyxhotell med en rustik fasad, jättelika fönster och vacker utsikt över alptopparna Matterhorn och Mont Blanc. Ta gondolen upp till Cry d'Er för att vandra, ta skidorna eller eskorteras med snöskoter eller fyrhjulsjeep till det avskilda hotellet. När du väl är på plats väntar skidbackar liksom vandringsleder direkt utanför dörren.

Chetzeron. Foto: Pressbild

• Från 2 600 kr/natt för dubbelrum under sommarsäsong inklusive frukost och transport från toppen av gondolstationen Cry d'Er. Crans-Montana ligger drygt 18 mil från Genève. chetzeron.ch

5. Nesjavellir, Island

Kargt och vilt

På Ion Adventure Hotel möter modern, skandinavisk design Islands vilda natur. Förbered dig på stjärnklara nätter, orörda vidder och variationsrika dagsutflykter. Hotellet ligger knappt en timme från Reykjavik vid foten av vulkanen Hengill och i närheten av nationalparken Thingvellir. Med Ion Adventure Hotel som bas upptäcker du smidigt en region full av vackra vandringsleder, spektakulära vattenfall, naturliga heta källor och läckra glaciärer. På kvällen väntar lyxig avkoppling och med lite tur ett skimrande norrsken.

Nesjavellir. Foto: Pressbild

• Från 2 500 kr/natt för dubbelrum. Ion Adventure Hotel ligger 1 tim utanför Reykjavik. ioniceland.is

6. Zell am See-Kaprun, Österrike

Majestätisk tillflyktsort

Det anrika Grand Hotel Zell am See var under många år en mötesplats för kungligheter. Här, på det fyrstjärniga hotellet i den vackra kurorten Zell am See, samlades alltifrån prinsessor till ministrar och politiker för att njuta av utsikten över sjön Zeller och vackra alptoppar. Numera stoltserar Grand Hotel med en spännande mix av klassisk, historisk och modern inredning. Utforska de 83 vandringslederna i regionen, följ med på en guidad örttur eller njut av en glaciärfrukost uppe på berget Kitzensteinhorn.

Grand Hotel Zell am See. Foto: Pressbild

• Från 1 150 kr/natt för dubbelrum under sommaren. Från Salzburg tar det ca 1 tim med buss till Zell am See. grandhotel-zellamsee.at

7. Waipara Valley, Nya Zeeland

Genomskinlig ekolyx

Glastak, glasgolv och glasväggar. Ja, till och med ett badrum i glas. Att bo på Pure Pods på Nya Zeeland är lika mycket en naturupplevelse som en hotellövernattning. Dessutom ett klimatsmart val då fokus ligger på hållbarhet både i design och energi. De fem hotellboxarna är utspridda på isolerade platser ett par timmar utanför Christchurch på Nya Zeelands sydö. Oroa dig därför inte för närgångna grannar. Utanför glasboxen finns bara djur och natur och inga andra människor.

Pure Pods. Foto: Pressbild

• Från 3 400 kr/natt för dubbelrum. Greystone PurePod ligger 1 tim norr om Christchurch. purepods.com

8. Stepantsminda, Georgien

Storslaget i öst

Designhotellet Rooms Hotel Kazbegi sticker djärvt ut hakan. Det rustika hotellet är noggrant designat för att smälta in bland norra Georgiens dimmiga berg, snötäckta toppar och grönskande sluttningar. Minimalistiskt och diskret är ledorden. Fönster från golv till tak, öppna eldstäder, industriell inredning och fokus på trä, glas och stål. Hotellet som under Sovjettiden var ett sanatorium låg under många år övergivet, men har under de senaste 15 åren välkomnat gäster till hjärtat av Kaukasusbergen. Numera är Kazbegi en unik utgångspunkt för den som söker avskildhet och vandringsleder i världsklass.

Rooms Hotel Kazbegi. Foto: Design Hotels

• Från 1 800 kr/natt för ett dubbelrum. Kazbegi ligger 15 mil norr om huvudstaden Tbilisi och du tar dig smidigt hit med buss på 3 tim från Didube Station. roomshotels.com/kazbegi

9. Merano, Italien

Romantik i Alperna

Högt ovanför staden Merano blickar Sydtyrolens minsta femstjärniga hotell ut över dalen. Slottet Fragsburg bjuder på alpromantik deluxe med 20 sviter inlindade bland vilda rosor och majestätiska bergstoppar. Ett besök på Fragsburg är en resa tillbaka i tiden. Vackra antika möbler och inredning från början av 1900-talet i art decostil blandas med nutida design. Det 400 år gamla slottet är som gjort för den som söker exceptionell vandring likväl som lyx och njutning i alpmiljö.

Fragsburg. Foto: Pressbild

• Från 3 250 kr/natt för dubbelrum. Tåg från Verona tar 2,5 tim och från Innsbruck 3 tim. fragsburg.com

10. Methow Valley, USA

Campa med stil

Mellan skyhöga berg, forsande floder och oräkneliga vandringsleder i delstaten Washington ligger Methow Valley. En destination för naturälskare likväl som för designnördar på jakt efter udda boenden. Upphöjda på hjul bjuder de sex campingstugorna Rolling Huts på bekvämlighet och enkelhet med panoramafönster som vetter ut mot bergstopparna. Rustikt trä och smarta minimalistiska lösningar för dig som vill ta campingen till en ny nivå.

Rolling Huts. Foto: Pressbild

• 1 155 kr/natt för två personer. 5 tim med bil från Seattle, rollinghuts.com