Vandra och njut – 12 av Europas skönaste leder

Glöm frystorkad mat, stormkök och tält. Vi har listat Europas skönaste vandringar för dig som föredrar att vandra med lätt ryggsäck och få mat och dryck serverat vid dukade bord.

I Berchtesgaden vandrar du upp till Watzmann Haus som erbjuder helpension med extra utsikt. Foto: ARochau - stock.adobe.com

1.Berchtesgaden, Tyskland

Högt upp i Bayern

I skuggan av Watzmann, Tysklands tredje högsta berg, tronar Hitlers Örnnäste, omgivet av flera fina vandringsleder som tar dig upp till Europas högst belägna vandrarhem. Ironiskt nog ska Hitler ha varit höjdrädd och besökte därför sällan sitt hus på toppen av berget Kehlsten. Idag är det bastanta stenhuset restaurang med en bisarr kombination av vacker utsikt och skräckinjagande historia.

Vandrare siktar högre mot Deutscher Alpenvereins historiska vandrarhem Watzmann Haus från 1888 (bilden på föregående uppslag), som balanserar på en klippavsats på 1 930 meters höjd. Flera leder från närliggande Königssee och Wimback tar dig dit upp på 3–5 timmar.

Åk därefter båt på på kristallklara Königssee till St Bartholomä med katolsk pilgrimskyrka med lökkupoler, värdshus i bayersk stil och ett rökeri där du njuter av nyrökt röding.

Kehlsteinhaus bjuder på panoramavyer, och mörk historia. Foto: Istock

• Bara 2 mil från österrikiska Salzburg, dit du flyger med Austrian och Lufthansa från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn via Wien eller Frankfurt. Tåg hela vägen från Köpenhamn tar ca 14 tim, från München 2,5 tim (bahn.de).

2. Jämtlandstriangeln, Sverige

Trerätters med fjällutsikt

Säg vandring i svenska fjällen och de flesta tänker på stormkök och tält. Men det finns undantag. Jämtlandstriangeln är ett av dem. Här slipper du ta med dig såväl mat som tält.

Lyxigast är det på Blåhammarens fjällstation, som drivs av Svenska turistföreningen (STF). Här bor du förvisso enkelt i våningssäng eller madrass på golvet, men så fort du kommer in i matsalen höjs standarden markant. Här serveras en av fjällvärldens finaste trerätters menyer med vinpaket. Mäktig känsla att äta fine dining-mat med utsikt över den väglösa jämtländska fjällvärlden. Plus för att klädkoden är anspråkslös. Underställ, raggsockor och fleecetröja duger gott. Innan du slår dig ner i matsalen hinner du också smaka på någon av alla hantverksölsorterna från Jämtlands bryggeri.

Du vandrar hit de 12 kilometerna från Storulvån och fortsätter sedan de 18 kilometerna till Sylarnas fjällstation. Vik av och återvänd till Storulvån och du har vandrat den så kallade Jämtlandstriangeln. Men du kan också fortsätta till Helags och avsluta i Ramundberget – eller västerut över riksgränsen till de norska fjäll-stationerna Storerikvollen och Nedalshytta.

Foto: IBL

• Tåg till Duved och därifrån transferbuss till STF:s fjällstation i Storulvån. Boka på sj.se, stf.se och tt.no

3. Land's End, Storbritannien

Pubvandra längs atlantkusten

I Land's End slutar Storbritannien. Rakt västerut väntar Amerika. En av områdets bästa vandringar börjar i hamnen i Sennen Cove och tar dig förbi en borg från 300-talet f Kr och vidare längs klippkanten högt ovanför det mullrande och brusande havet. När du nått Land's End går du mot Greeb Farm och Nanjizal Bay där du med lite tur kan få syn på gråsäl. Sedan vänder du norrut och går på stigen mellan ängarna. Lunch med en törstsläckande pint öl intar du på Englands västligaste pub, legendariska First and Last Inn i byn Sennen. Här har vrakplundrare och pirater konspirerat sedan 1600-talet. Idag kan den närmast klassas som en gastropub med rikt utbud av fisk- och skaldjursrätter, många av de medelhavsinspirerade. Varför inte övernatta? Puben hyr ut lyxiga semesterlägenheter nästgårds (firstandlastinn.co.uk). Efter frukost nästa dag är det bara en kort promenad tillbaka till utgångspunkten i Sennen Cove. Då har du traskat totalt en mil.

Foto: IBL

• British Airways, Norwegian, Ryanair och SAS flyger direkt från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn till London. Tåg London–Penzance tar 5 tim (nationalrail.co.uk). Buss vidare till Sennen Cove tar 50 min (firstgroup.com). Temaresor, Travl och Wi-resor har vandringsresor

4. Dolomiterna, Italien

Från trädgårdsdal till kalkstenstoppar

Gröna dalar med pittoreska byar, skogsklädda branter med snabba gondolliftar, frodiga högplatåer med betande kor och så kronan på verket: gigantiska kalkstensraukar med nästan utomjordiska former. Att vandra i Val Gardena och grann-dalen Val di Fassa i italienska Dolomiterna bjuder på många spektakulära vyer.

Du kan bo på ett bekvämt pensionat i någon av byarna Ortisei, St Christina, Selva eller Canazei. Då tar du liften upp på morgonen och vandrar från Sellapasset upp på Friedrich-Augustleden, runt Sassolungomassivet och ut på Alpe di Susei-platån, för att vid dagens slut ta liften ner i dalen för middag på en bykrog och skön sömn under tjocka dunbolster.

En annan variant är att gå från rifugio till rifugio, eller hütte till hütte som man säger i denna tysktalande del av Italien. Bergstugorna ligger tätt och bjuder på andrum, rykande espresso, goda viner och såväl lunch, efte-middagsfika och – om du så vill – middag, övernattning och frukost.

Foto: Franco Visintainer - stock.adobe.com

• Flyg från Stockholm och Köpenhamn till Innsbruck med Austrian via Wien och med Lufthansa via Frankfurt. tåg därifrån till Ponte Gardena (1 tim 50 min) och sedan buss. Tåg Köpenhamn–Ponte Gardena tar ca 20 tim (oebb.at och bahn.de). Prima Travel, STS Alpresor och Wi-resor arrangerar vandringsresor.

5. Kreta, Grekland

Som en gudasaga

Stup branta som fästningsmurar, suggestiva klippekon och hårda berg. Men också vandringsdagar som slutar mjukt med saltsprakande havsbad, tsatsiki och kanske ett glas retsina-vin. Flera av Kretas raviner känns som hämtade ur grekiska guda-sagor. Mest känt är Samaria som under sin färd mot strändernas svall borrar sig djupt ner i underjorden och smyger mellan dramatiska hundrametersstup vaktade av bergsgetter och gamar. Vandringen tar nästan en hel dag i anspråk och slutar vid Agia Roumelis saltsprakande klappers-stenstrand med skuggig tavernamiddag och sköna bad.

Samariaravinen fungerar bra som dagsutflykt från Chania eller sydkustens Hora Sfakion och Sougia. Detsamma gäller Imbrosravinens urgamla åsnestigar som pressar sig fram mellan fantasieggande klippformationer under den åtta kilometer långa färden mot byn Komitades nära Hora Sfakion och Libyska havet. Ungefär samma längd gäller för Agia Iriniravinen som smyger förbi rosablommig oleander och skrovliga grottväggar under vandringen mot Sougia med tavernaserverad saganaki och sköna havsbad.

Foto: proslgn - stock.adobe.com

• Flyg från Stockholm och Köpenhamn till Chania med Norwegian och Aegean Airlines. buss till Omalos vid Samaria-ravinen eller Imbros och Hora Sfakion vid Imbrosravinen. Ving, Temaresor och Langley har vandringsresor