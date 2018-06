Historiska hotell – 10 exklusiva klassiker

De sågs som den goda smakens, de fina vanornas och den sofistikerade västerländska kulturens utposter. Vi listar hotellen som funnits i ett sekel och liksom årgångsviner blir exklusivare för varje år som går.

Länge ansågs Eastern & Oriental vara lyxigaste hotellet öster om Suezkanalen.

1. Hotel Badrutt, St Moritz, Schweiz

Alpernas finaste finrum

Som i en saga. Badrutt Palace i schweiziska St Moritz.

St Moritz, en av Europas mest exklusiva semesterorter, före-kommer såväl i Hitchcockfilmen Mannen som visste för mycketfrån 1956 som flera James Bond-filmer, framför allt Ur dödlig synvinkelfrån 1981. Och vad skymtar inte ständigt förbi bakom huvudrolls-innehavarna, om inte Alpernas mest klassiska hotell, döpt efter familjen som är synonym med alpbyns hotellhistoria.

Redan på 1850-talet öppnade familjen Badrutt ett pensionat i byn som blev först i Europa med att arrangera tävlingar i bob sledge, curling och skridskoåkning. 1896 började den nya elektriska spårvagnen rulla och samma år slog Badrutt Palace upp dörrarna och blev snabbt samlingsplats för den typ av gäster som gestaltas i James Bonds filmvärld.

Till en fest skaffade man fram sjölejon som simmade runt i poolen medan gästerna minglade bredvid. Till en kvinnlig gästs födelsedag fixade man en överraskning i form av en livs levande elefant. På nyårsfesten 1958 var Hitchcock en av de cigarrökande gästerna.

Nyårsfesten på Badrutt Palace någon gång på 1920-talet.

Här dricker du kontinentens lyxigaste afternoon tea i Le Grand Hall, som brukar kallas St Moritz catwalk och har marmorgolv och högt i tak som i en katedral. Sedan är det dags för middag. Det finns åtta restauranger att välja mellan. För maximal historisk upplevelse: välj Le Restaurant med blommig heltäckningsmatta, röda och blåa draperier med tofsar och jugendvaser med palmer. Kanske satsa på en risotto au champagne et pot-pourri de poisson?

Givetvis ska du anlända till St Moritz på klassiskt manér: på den mer än 100 år gamla smalspåriga Rätiska järnvägen. Såväl Glacier Express som Bernina Express tar dig till mitten av byn, en kort bit från hotellet som ligger vid stranden av sjön.

Stod klart: 1896. Dubbelrum från: 6 000 kr. Boka på: badruttspalace.com.

2. Winter Palace Hotel, Luxor, Egypten

Stilfullt mellan öst och väst

Flodkryssarna ankrar vid Nilens strand framför Winter Palace. Foto: jbphotographylt - stock.adobe.com

När Suezkanalen öppnade 1869 blev Egypten en mötesplats för resande mellan öst och väst. Kanalen var viktig för Stor-britanniens kommersiella trafik till Indien och därför bestämde man sig för att ockupera Egypten för att garantera att deras skepp med allt från bomull och tyger till äventyrslystna resenärer skulle komma fram.

För de som ville uppleva det antika Egyptens politiska huvudstad, Hatschepsuts gravtempel och Konungarnas och Drottningarnas dal byggde britterna dessutom ett lyxhotell i Luxor vid Nilens strand. Ett passande stopp på några dagar för resenärer mellan öst och väst.

Jakten på Tutankhamun. Lord Carnarvon har möte med egyptiska statstjänstemän på Winter Palace 1922. Foto: IBL

En av gästerna var Lord Carnarvon som finansierade egyptologen Howard Carters utgrävningar som 1922 resulterade i upptäckten av Tutankhamuns grav. Då flockades journalister och nyfikna turister på Winter Palace i Luxor, där arkeologerna använde anslagstavlan i lobbyn för att meddela sina fynd.

Några år senare bodde Agatha Christie här för att skriva klart Döden på Nilen, hennes klassiska deckare från 1937 som utspelar sig ombord på en flodkryssare med europeiska turister.

Idag kan du välja mellan sju barer och restauranger med namn som The Victorian Lounge, Nile Terrace och 1886 Restaurant, dricka franska viner, sörpla afternoon tea och kastas bakåt i tiden via guldspeglar, sammetsdraperier och ljuskronor med Venedigglas.

Stod klart: 1886. Dubbelrum från: 700 kr. Boka på:sofitel.com.

3. Taj Mahal Palace, Mumbai, Indien

Hämnden är ljuv

Indiern Jamsetji Tata nekades inträde på ett brittiskt hotell, blev arg och grundade ett eget mycket lyxigare. Foto: Lukas - stock.adobe.com

De ska allt få se! Det måste Jamsetji Tata ha tänkt när han nekades att komma in på ett av stans brittiska hotell. 1903 grundade den revanschlystne indiern därför ett eget hotell, där alla, oavsett hudfärg, skulle kunna mingla fritt.

Taj Mahal blev först i Mumbai med varmvatten och hiss och är byggt i en stil som är en hybrid av hinduiskt, muslimskt och europeiskt med moriska kupoler och spår av italiensk renässans. Rummen fick amerikanska fläktar, turkiska badkar och brittiska butlers och utklassade snart det oansenliga whites only-hotellet där herr Tata inte hade fått komma in.

Listan över kända gäster är till synes oändlig. Brad Pitt och Angelina Jolie, Tom Cruise, Sharon Stone, Mick Jagger, Sting, Barack Obama och Hillary Clinton. Man får heller inte glömma Beatlesmedlemmen George Harrison som fick sitarlektioner av Ravi Shankar i en av hotellets sviter.

Dagens klientel är lika kalejdoskopiskt. Här festar indiska filmstjärnor med västerländska popstjärnor, östs ekonomiska och kulturella jetset med sina gelikar från väst.

Varje eftermiddag är det high teamed indisk snackbuffé, inklusive Mumbaibornas favorit belpuri (puffat ris, hårda nudlar, lök, koriander, chili). Lär dig mer om platsens historia på The Heritage Tour, en guidad vandring i det grandiosa hotellet. Bokar du ett rum möts du av röda rosenblad utströdda på sängen och handfat och badkar i marmor.

Stod klart: 1903. Boka på: tajhotels.com. Dubbelrum från: 1 500 kr.

4. Hotel Sacher, Wien, Österrike

Tårtan som blev hotell

Blå plysch, blå drömmar och världens mäktigaste chokladtårta på Hotel Sacher.

Sachertårta känner de flesta till. Men visste du att Eduard Sacher, son till mannen som uppfann tårtan, 1876 öppnade ett stilfullt hotell i Wien med samma namn? Kanske såg du tv-serien med samma namn som sändes i SVT i höstas? Då fick du en fin inblick i hotellet som under decenniet före första världskrigetvar samlingspunkt för Europas rika mäktiga och vackra. Efter Eduards död tog hans fru Anna Sacher över. I tv-serien ser hon till att herrskap och tjänstefolk håller sig på varsin kant och att de rika gästernas hemligheter om statsangelägenheter och sexuella eskapader förblir hemliga. På ytan borgerlig perfektion och kontroll, därunder spännande förträngda begär.

De kända gästerna har varit många. Franz Joseph förstås, den längst regerande kejsaren i det mäktiga habsburgska riket, men också brittiska kungligheter som drottning Elizabeth II och prins Philip och kulturknuttar som Herbert von Karajan, Leonard Bernstein, Graham Greene – som lät delar av filmen Tredje mannenutspela sig här – och John Lennon och Yoko Ono som 31 mars 1969 startade sin pacifistiska bagism-kampanj mot rasism och fördomar på en presskonferens på hotellet.

Kom och ta en drink i baren som är en orgie i blå plysch. Lek att du förflyttats tillbaka till år 1900 i lobbyn med mörka träpaneler, röda möbler och blommiga kuddar. Och, inte minst, passa på att äta en bit sachertårta i restaurangen.

Stod klart: 1876. Dubbelrum från: 4 500 kr. Boka på: sacher.com.

5. Ambassador, Chicago, USA

Mellan två tåg

Ambassador, Chicago. Alla hängde här, vilket satte många spår i kulturen.

Föreställ dig 1920-talets Chicago. Européer, inte minst svenskar, har kommit i stort antal i jakt på industrijobb, liksom afroamerikaner från amerikanska Södern. Al Capone härjar. Jazzmusik spelas överallt. Förbudstid råder. Då öppnar ett påkostat hotell på stadens guldkust mot Michigansjön som kallar sig Ambassador East. Snabbt blir hotellrestaurangen Pump Room, döpt efter ett spa i engelska Bath, en samlingspunkt för alla som har råd att roa sig och visa upp sig.

Artister som turnerade från kust till kust tvingades till minst ett tiotimmars stop overi Chicago, och bidrog på så sätt till att hotellet blev en sådan snackis. Frank Sinatra sjöng om hotellet och Phil Collins, som nekats inträde eftersom han saknade kavaj, döpte ett album till No jacket required. Och Groucho Marx fick kyparen att le när han beställde in flamberade iskuber.

Röka en cigg och be till gud. David Bowie som bodde på hotellet i samband med sin Spiders from Mars-turné hade simultanförmåga.

Flera scener till Hitchcocks North by Northwest (I sista minuten) spelades in i lobbyn, samtidigt som Marilyn Monroe, Sammy Davis, Humphrey Bogart, Clark Gable och Bette Davis var stammisar. Och David Bowie bodde i ett rum med sjöutsikt i samband med sin Spiders from Mars-turné i början av sjuttiotalet.

I samband med ägarbyte stängde den klassiska restaurangen ifjol, men har nu återuppstått som Booth One med svartvita fotografier på väggarna från glansdagarna.

Stod klart: 1926. Dubbelrum från: 850 kr. Boka på: ambassadorchicago.com.

6. Schatzalp, Davos, Schweiz

Belle epoque för lungsjuka

Hotell Schatzalp.

Här är hotellet som höjer sig över alla andra. Och då menar vi bokstavligt talat. På bergskammen ovanför Davos Platz ståtar den anrika träbyggnaden med den lätt bedagade elegansen. Inget är tipp topp. Nostalgifaktorn är hög. Man tar hotellets egen bergbana upp och när man ska ner igen kan man ta kälk- eller rodelbanan tillbaka ner till byn. Hotellet har egna skidliftar som tar såväl vandraren som skidåkaren vidare upp på berget Strela.

En gång i tiden var Schatzalp Europas finaste sanatorium för tuberkulossjuka och spelar därför en central roll i Thomas Manns klassiska roman Bergtagen från 1924. Känslan av att ha blivit hitskickad på liegekuhr finns kvar, trots att behandlingarna avslutades på femtiotalet när penicillinet kom och gjorde tidsödande behandlingar med kaloririk mat och frisk luft överflödiga.

Drick en drink i X-ray Bar med sina blodröda väggar, ät oxsvanssoppa och avsluta med en glüweinsorbet i Belle Epoque Restaurant och drick en kopp kaffe och njut av utsikten över dalen från Terrassenrestaurant. I detta omsorgsfullt bevarade art noveau-palats har nästan ingenting moderniserats, bara putsats, lagats och målats om.

Stod klart: 1900. Dubbelrum från: 1 200 kr. Läs mer: Davos: Från kurort till skidmecka Boka på: schatzalp.ch.

7. Eastern & Oriental, Georgetown, Malaysia

Lyxigast öster om Suez

Europeisk stil med ett stänk av tropisk kolonialromantik.

1786 köpte brittiska Ostindiska kompaniet ön Penang av sultanen av Kedah. Snabbt växte en livlig handels-station befolkad av kineser, malajer, indier, thailändare och européer. När Suez-kanalen öppnade 1869 kunde inte bara varorna fraktas billigare och snabbare, den nya sjöförbindelsen blev också starten för europeisk överklassturism i Orienten.

Några år efter kanalinvigningen i Egypten stod Eastern & Oriental klart i Straits Settlements, som brittiska Malaja kallades. Hotellet kallade sig Penangs pärlaoch Bästa hotellet öster om Suez och bestod av mer än 100 rum och en 300 meter lång strandpromenad.

I entrén möts du ännu idag av vaktmästare i ålder-domliga tropikhjälmar, kortbyxor och vita knästrumpor, innan du uppslukas av den gräddbakelse-liknande vita stenbyggnaden med sin koloniala atmosfär skapad av kolonner, kupoler, baldakiner och trämöbler i orientalisk rokokostil.

Georgetown, staden på ön Penang som hotellet ligger i, är precis lika mångkulturell idag som då hotellet invigdes. På promenadavstånd finns kvarter som tar dig till Kina före revolutionen, tidlös malajisk kultur och en sydindisk småstad med allt vad det innebär av dravidiska hindutempel och tamilska dofter och smaker.

Stod klart: 1885. Dubbelrum från: 1 300 kr. Boka på: eohotels.com.

8. Le Royal, Deauville, Frankrike

Babars värld vid Atlanten

Le Royal håller fortfarande hög klass.

På strandpromenaden i Normandies tjusigaste badort ligger ett pampigt hotell som känns som en blandning av scener ur Grand Budapest Hotel och en pjäs av Ibsen på Dramatens stora scen. Långa korridorer med sliten heltäckningsmatta och murriga och randiga tapeter. Knarrande hissar. Uniformerade väskbärare. Och på väggarna svartvita bilder på den gamla världens kändisar. I hotellbaren är det mörk träpanel och tunga röda draperier där man sjunker ner i fåtöljer i röd plysch och dricker en drink på den lokala äppelspriten calvados.

Kalla atlantvindar i kombination med 1920-talets prydhet fick Le Royals badgäster att ta det säkra för det osäkra.

På spången längs stranden promenerar semestrande franska barnfamiljer med glasstrutar i händerna, medan nyrika ryssar och gammelrika britter slits mellan hästkapplöpningsbanan, Louis Vuitton-butiken och kasinot. Le Royal i beige och rödvitrandig sten och systerhotellet Le Normandy i klassisk normandisk stil påminner om det trettiotals-Frankrike som framträder i barnböckerna om elefanten Babar. På Le Normandy spelade man i mitten av nittiotalet för övrigt in ett avsnitt av tv-serien som bygger på Agatha Christies böcker om privatdetektiv Poirot.

Deauville och systerbyn Trouvilles turisthistoria började med att konstnären Charles Mozin kom hit för att skildra den rustika fiskarbefolkningens vardagsliv. Tavlorna blev snabbt en succé i Paris salonger och förvandlade de båda kustbyarna till huvudstadsbornas favorittillflykt. Andra konstnärer följde efter, som Claude Monet och Eugène Boudin, och författare som Gustave Flaubert och Marguerite Duras – och i deras följe många kulturella och välbeställda Parisbor.

Stod klart: 1913. Dubbelrum från: 2 400 kr. Läs mer: Livsnjutarweekend i franska Calvados Boka på: hotelsbarriere.com.

9. Pera Palace, Istanbul, Turkiet

Innan Orientexpressen avgår

Här sitter man gärna och låtsas att man är privatdetektiv Poirot.

Alla som älskar att åka tåg, se hit! Här är hotellet som är resultatet av den mest klassiska av klassiska tåglinjer: Orient-expressen. Pera Palace byggdes på Beyoglus höjder, ett stenkast från dagens populära shoppinggågata Istiklal Caddesi, med ett enda syfte, nämligen att inkvartera de kräsna turisterna som reste med det lyxiga direkttåget till Paris. Gästernas betalningsvilja betydde att hotellet vid sidan av Ottomanska palatset blev först i Turkiet med elektricitet och tvåa i Europa (efter Eiffeltornet) med elektrisk hiss.

Hissen finns kvar och du får åka i den under överinseende av en bell boy som trycker på knapparna och stolt berättar lite hotellhistoria. Som att stilen är en blandning av nyklassicism och art nouveau med orientaliska inslag. Som att Ernest Hemingway och Graham Greene har skrivit böcker med scener från hotellet. Och som att Agatha Christie satt här och skrev Mordet på Orientexpressen, som inledningsvis utspelar sig på hotellet. En tid bodde också Mustafa Kemal Atatürk, Turkiets landsfader, på hotellet. Både Christies och Atatürks rum har bevarats och är idag museum.

Underbart är att sitta i lobbyn med antika jordglober, böcker i läderband och röda draperier och känna sig som en äventyrslysten överklassresenär.

Här sitter man gärna och låtsas att man är privatdetektiv Poirot.

Stod klart: 1895. Dubbelrum från: 1 400 kr. Boka på: perapalace.com

10. Raffles Hotel, Singapore

En tiger under biljardbordet

Tid för en Singapore sling i Raffles berömda Long Bar. Foto: IBL

Ännu i början av 1800-talet var Singapore tät djungel och sankmarker med mangrove där tigrar, läppbjörnar och varaner skred fram. Sedan hände något. 1819 undertecknade den brittiska handelsmannen Sir Thomas Stamford Raffles ett fördrag med sultanen av Johor om att förvandla vildmarken till handelsplats. Snabbt växte en stad upp, som så småningom blev en brittisk kronkoloni dit olika etniska grupper invandrade – framför allt kineser, men också indier och malajer.

Det tog inte många år innan hotellet som döpts efter den brittiska kolonialisten slog upp dörrarna. Snabbt blev det en samlingsplats för den tidens elit av kolonial-tjänstemän, diplomater, gamblers och kinesisk maffia – en Tintinvärld där allt kunde hända. Det gjorde det också. En morgon i augusti 1902 upptäcktes en tiger under golvet till hotellets biljardbordsrum. En av hotellets anställda rusade dit med ett gevär och sköt djuret med sex skott inför de skräckslagna och hänförda hotellgästerna.

Historien om Raffles och den brittiska kolonialismen hänger tätt samman.

Till Raffles kom också författarna och skådisarna, som Joseph Conrad, Somerset Maugham och Charlie Chaplin. Men när Japan ockuperade Singapore i februari 1942 var det slutvalsat i the ball room. Personalen grävde ner allt värdefullt i trädgården, inklusive silvervagnen som användes för att servera nötsteken. Och japanerna döpte om hotellet till Syonan Ryokan, det vill säga Hotell Söderns ljus. Men efter kapitulationen återgick allt till den gamla ordningen.

Mest känt är hotellet för Singapore sling, drinken som bartendern Ngiam Tong Boon uppfann åren före första världskriget med hjälp av gin, angostura bitter, likörer, fruktjuicer och sodavatten.

Just nu renoveras hotellet, men planerar att öppna igen efter sommaren 2018. Kommer du innan dess får du dricka din Singapore sling på en pop up-version av hotellets Long Bar på 3 Seah Street bredvid Raffles Gift Shop, som också håller öppet under renoveringen.

Stod klart: 1887. Dubbelrum från: Priserna efter återinvigningen i höst är ännu inte bestämda. Boka på: raffles.com.