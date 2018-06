Guide: Vandring i Squamish, Kanada

Mountainbikecykling är enormt stort i Squamish. | Flera bra restauranger och mikrobryggerier har tillkommit på senare år. Foto: Sara Arnald

Resa hit

Flyg till Vancouver kostar från ca 4 500 kr t/r, med exempelvis KLM, United Airlines eller Lufthansa. Det krävs minst ett byte – i Europa eller USA.

Du behöver göra en onlineansökan för att komma in i Kanada. Den kallas ETA (Electronic Travel Authorisation), och ansökan hittar du på canadaetavisa.com.

Squamish ligger ca en timmes bilväg norr om Vancouver. Dit tar du enklast hyrbil, men det går också bussar, tyvärr bara några få gånger om dagen. Tidtabeller hittar du på perimeterbus.com/squamish-bus-schedule.

Resa runt

Det här är bilburet land, och det förutsätts att du har bil (eller för all del cykel, inom rimliga avstånd) för att ta dig till olika platser för att utnyttja friluftslivet i omgivningarna.

Ett flertal biluthyrare finns på flygplatsen i Vancouver och inne i city. I Squamish kan du hyra bil genom till exempel Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental, Avis och Hertz.

Äta

The Crabapple Cafe, 41701 Government Road, Brackendale (thecrabapplecafe.ca). Mysigt kafé/enklare restaurang med avslappnad atmosfär. Fantastisk frukost och brunch!

Fergie's Cafe, 70002 Squamish Valley Road (sunwolf.net/fergies). Populärt kafé med stora frukostar och luncher. Beläget vid Cheakamus River, där det anordnas forsränning och forskajakturer.

The Watershed Grill, 41101 Government Road, Brackendale (thewatershedgrill.com). Hemtrevlig krog med fisk, burgare och annat på menyn. Brunch på helgerna. Belägen vid Squamish River.

Howe Sound Brewing, 37801 Cleveland Avenue (howesound.com). Stor restaurang och ölbryggeri. Beläget i Downtown Squamish, med utsikt mot The Chief från terrassen.

Prisläge

Mat och dryck är billigare än i Sverige. En cappuccino går på ca 25 kr och en stor öl på krogen får du för runt 40 kr.

Björnsäkerhet

I British Columbia är man van att ha svartbjörnar i trädgården, och naturligtvis kan du även springa på dem under en vandring. Men mest troligt är att de kommer att hålla sig undan. För att undvika en oväntad krock i skogen: se till att föra lite oväsen ibland, prata eller sjung för att tala om att du kommer gående. Om du campar – häng upp allt ätbart i en egen packning och hissa upp det i träd, och gör det inte precis vid ditt tält. Vid vissa färdigställda campingplatser finns låsbara rum för att stänga in mat. Även toalettprylar som tandkräm och tvål kan locka djur, så lås in eller häng även dessa högt!

Björnpinglor. Lite som att ha en ringklocka på cykeln fast för björnar.

3 andra vandringar runt Squamish

I Vagabonds reportage om Squamish får vi följa med på branta sluttningar till Echo Lake. Här tipsar vi om ytterligare tre fina vandringar.

1. Lake Lovely. Precis som Echo Lake är Lake Lovely en sjö mellan toppiga berg, som ligger på andra sidan Squamishfloden. Du behöver alltså ta dig över floden och sedan vandra, klättra, scrambla dig uppför branten för att nå denna oas i Tantalusbergen.

2. Wedge Mountain. Att ta sig till högsta toppen i Garibaldi Provincial Park är krävande, men belönande. Du behöver ta mer än 1 100 höjdmeter på 7 kilometer, men väl uppe är den alpina miljön och den fantastiska utsikten väl värt det. En dagstur med både höga toppar, vattenfall, glaciärer och en gnistrande glaciärsjö.

3. Garibaldi Lake. En av de vackraste platserna i området är tack och lov även lättill-gänglig: Den turkosa glaciär-sjön Garibaldi Lake, i Garibaldi National Park, strax norr om Squamish, nås enkelt under en dagstur. Vandringen dit går upp genom granskog, men väl framme blir du belönad med en fantastisk vy över den vackra sjön. Stanna gärna en natt, slå upp ett tält, och fortsätt upp till Black Tusk. Härifrån får du utsikt mot Whistler och Blackcomb.

Bo

The Adventure Inn, 38220 Highway 99. Trevligt, avslappnat budgetboende med förträfflig utsikt. Dubbel-rum från ca 500 kr under högsäsong. Finns även sovsalar.

squamishhostel.com

The Executive Inn, 40900 Tantalus Road. Tjusigaste boendet i Squamish, vackert beläget och med spa-avdelning. Dubbelrum från 1 200 kr.

executivesuitessquamish.com

Det finns ett flertal campingplatser, som är mycket populära och blir bokade tidigt på säsongen, så var ute i tid! Porteau Cove Provincial Park och Alice Lake är två fina campingplatser som går att förboka för husbil eller tält. The Chief, belägen nedanför den kända enorma granitklippan med samma namn, är en campingplats som har obokningsbara platser – bara att rulla in och se om det finns plats.

Turistbyrån Explore Squamish som sitter på Adventure Centre är hjälpsam och kan svara på frågor på: info@exploresquamish.com.