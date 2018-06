Semesterindex: Här får du mest sol och strand för pengarna i sommar

Var i Europa är snittpriset för soltimmar och strandhäng lägst? Det ville bokningssidan Ebeach ta reda på i sitt nya sol- och strandindex. Topplaceringen tilldelas Kreta, tätt följt av Rhodos.

Stranden Balos, Kreta. Foto: Istock

Indexet jämför det genomsnittliga priset på en veckas semester för en barnfamilj på populära resmål med antalet genomsnittliga soltimmar och meter strand på resmålet. Nytt för i år är även att vattentemperaturen på respektive resmål har tagits med i beräkningen. Mest sol och strand för pengarna får man i Chania på den grekiska ön Kreta, enligt kartläggningen.

Här finns hela 36,7 kilometer strand, 84 soltimmar per vecka och vatten som har en medeltemperatur på 24 grader. Även orten Faliraki på Rhodos rankas högt. Här finns nästan lika många kilometer strand (29) och ännu flera soltimmar – 93,3 – per vecka under sommarmånaderna, för att vara exakt.

– Sol, strand och bad är något som de flesta vill ha under en utlandsresa. Indexet ger en indikation på hur väl semesterorterna står sig mot varandra när det kommer till olika parametrar. Det ger ressugna svenskar möjlighet att planera sin semester utifrån vad som är allra viktigast för dem, säger Rebecca Pettersson, på Ebeach.

Topplista: Här får du mest sol och bad för pengarna

Ort , land – antal kilometer strand* – antal soltimmar – reskostnad*

1. Chania, Grekland – 36,7 – 84 – 10 971 kronor

2. Faliraki, Grekland – 29,4 – 93,3 – 11 130 kronor

3. Benidorm, Spanien – 57 – 72,3 – 15 695 kronor

4. Santa Ponsa, Spanien – 26 – 72,3 – 14 549 kronor

5. Chaniotis, Grekland – 64,9 – 79,3 – 19 660 kronor

6. Torremolinos, Spanien – 79,4 – 77 – 19 916 kronor

7. Lloret de Mar, Spanien – 48,5 – 58,3 – 18 854 kronor

8. Larnaca, Cypern – 14 – 84 – 12 798 kronor

9. Kos, Grekland – 23,3 – 93,3 – 17 917 kronor

10. Gran Canaria, Spanien – 15,2 – 65,1 – 19 809 kronor

* Antalet kilometer strand har räknats inom en fem mils radie från orten.

* Reskostnad: Priserna är baserade på sökningar gjorda den 4 juni och innefattar flygbiljetter och sju nätters boende på minst trestjärnigt hotell för fyra personer (två vuxna och två barn) under juli 2018.