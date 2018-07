Läge och bekvämlighet: Det här vill svenskarna ha på hotellet

Svenskarna vill vara där det händer – och ha bra wifi. Det visar en undersökning från Momondo.

Foto: Istock

Det är resesöksajten Momondo som har gjort en hotellrapport, där man via våra hotellsökningar kan få en bild av vad svenskarna drömmer om till semestern. Det viktigaste för oss, enligt rapporten, är hotellets läge. Det tycker 49 procent av användarna är viktigt.

– Bekvämlighet är såklart en stor del, att vara nära där det händer. Man vill inte behöva resa långt för att få det unika. Vi tror at många vill lära känna landet och folket man besöker under semestern. Man letar efter en mer lokal upplevelse säger Carl Sundberg, talesperson på Momondo i Sverige, skriver Aftonbladet.

Andra saker som svenskarna prioriterar på semestern är bra wifi (viktigt framför allt bland yngre resenärer), bra service, att stället är trivsamt och att det är billigt.

Det framgår också att de flesta av oss hellre checkar in på hotell än hyr lägenheter, bor hos vänner eller campar.

Fakta: Svenskarnas hotellpreferenser Det här tycker svenskarna är viktigt när de bokar hotell.

Nära aktiviteter: 49 procent

Bra service: 41 procent

Bra wifi: 39 procent

Trivsamt: 37 procent

Billigt: 36 procent

