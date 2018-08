Guide: Så bokar du tåg i Indien – och annat att tänka på

Du kanske har sett bilder på överfulla indiska tåg där passagerarna lutar sig ut genom dörrarna och sitter på taket. Lugn, så illa är det inte. En indisk tågresa är betydligt mer civiliserad och bekvämare än så. I alla fall om du bokar plats i förväg. Vagabonds Indienexpert förklarar vad du bör veta innan du kliver ombord.

Världsarvet Nilgiris Mountain Railway tar dig upp till bergstaden Udhagamandalam eller Ooty på 220 meters höjd i delstaten Tamil Nadu. Foto: Naufal MQ/Getty Images.

Fakta om Indian Railways är alltid imponerande: Mer än 6 300 mil räls som leder till 6 856 stationer, 14 miljoner passagerare om dagen och ungefär en miljon anställda, vilket gör det till världens största arbetsgivare. Välj mellan olika klasser, från första klass med luftkonditionering till oreserverade vagnar med träbänkar.

Snabbtåg

Det finns två tåg som går fortare än de andra:

Det ena kallas Shatabdi Express, är dagtåg (avgång och ankomst samma dag) och går mellan Indiens största städer. På Shatabdi Express finns bara två klasser: AC Executive och AC Chair Car. I båda klasserna ingår frukost, lunch, eventuellt middag, te och kaffe och mineralvatten.

Det andra kallas Rajdhani Express och går mellan New Delhi och samtliga 29 delstatshuvudstäder. Rajdhani Express har fyra klasser: First Class, AC 3-tier, AC 2-tier och Sleeper Class.

Mat på tåg

Mat är inget problem på de indiska tågen, även när den inte ingår. Inget indiskt reguljärt tåg har restaurangvagn, bara de chartrade lyxtågen. Maten lagas istället antingen i ett kök ombord eller på en station längre fram på linjen – och järnvägsrestaurangernas personal går runt i vagnarna och tar upp beställningar på frukost, lunch och middag. Senare delas maten ut direkt till sätet där du sitter, nylagad och varm. Vanliga räter är vegetarisk thali (ris, platta bröd, daal och flera olika grönsaksröror) och chicken and egg biriyani. En måltid kostar bara 15–30 kronor.

På de flesta järnvägsstationer går det på privata försäljare som följer med en eller två stationer och säljer kaffe, te, jordnötter, frukt, läsk etc. Kort sagt ständigt erbjuds något att dricka och äta. Dessutom gör alla tåg, utom de snabbaste, stopp på 10–15 minuter på flera stationer, då passagerarna kan gå av och handla snacks och dricka från ambulerande vagnar på perrongen. Att ta med matsäck är med andra ord överflödigt.

Shatabdi Express mellan New Delhi och Ajmer i AC Chair Car-klass. Foto: Istock

Priser

Priset i First Class AC är jämförbart med de billigaste andraklassbiljetterna på svenska tåg. Alla andra klasser på indiska tåg kostar betydligt mindre. Att resa i Sleeper Class, Indiens vanliga andra klass, kostar nästan ingenting. Att resa oreserverat är ännu billigare.

Sleeper Class och AC 2-tier och AC 3-tier är perfekta för långa nattresor över den indiska subkontinenten. Men jag avråder från resor i de oreserverade vagnarna annat än för mycket korta resor.

Priset på en tågbiljett följer strikt avståndsprincipen. Indiska järnvägen har inte olika prisnivåer för förköp, helgbiljetter, sista-minuten etc.

Indiska tågbiljetter är fullt ut avbokningsbara fram till 48 timmar före avresa. Även senare kan du boka av, men då bara få tillbaka en del av biljettpriset.

Prisexempel: New Delhi–Mumbai, en resa på 193 mil som tar mellan 17 och 30 tim beroende på tåg, kostar 75 kr i Sleeper Class, 225 kr i AC 3-tier och 500 kr i First Class AC.

Läs mer längre ner om vad olika klasserna innebär.

Leksakståget Darjeeling Himalayan Railway tuffar upp för bergen i Himalaya. Foto: Istock

Boka biljett

Boka på vilken järnvägsstation eller på vilken resebyrå som helst på plats i Indien.

Även på flygplatserna i New Delhi, Mumbai och Kolkata har Indian Railways bokningskontor för turister. Särskilda turistbokningskontor finns också på järnvägsstationerna i Ahmedabad, Agra, Aurangabad, Bangalore, Mumbai, Kolkata, Jaipur, Jodhpur, Chennai, New Delhi, Rameshwaram, Secunderabad (Hyderabad), Varanasi, Vadodara och Vasco da Gama (Goa).

Att själv boka indiska tågbiljetter online kräver att du registrerar ett konto, vilket är lite bökigt. Men när du är klar med det kan du börja boka själva. Kolla tågtider och boka biljetter på Indian Railways egen sajt irctc.co.in och privata bokningssajten cleartrip.com/trains.

Även flera Indienspecialiserade resebyråer i Europa kan boka tågresor i Indien åt dig innan du reser dit, bland andra svenska Indcen, indcen.se som är generalagent i Sverige Indian Railways. Men då får du betala en bokningsavgift på några hundralappar per biljett.

Indiska järnvägen säljer biljetter i olika kvoter, som General Quota, Ladies, Female (above 45 Year)/Senior Citizen/Travelling alone Quota och Physically Handicapped Quota. Dessutom finns det en Foreign Tourist Quota. Det betyder att om du går till ordinarie biljettluckan på stationen och får beskedet att det är fullbokat kan du söka upp turistbokningskontoret (se ovan), en resebyrå eller gå in på Indian Railways sajt och hitta lediga platser i Forein Tourist Quota.

Så här ser indiska järnvägens bokningsajt ut.

När du planerar och bokar tågresor i Indien ska du tänka på att tåg – alla tåglinjer har specifika namn – vars namn slutar med Passenger är långsamma och tåg vars namn slutar med Mail och Express är snabbare. Långsamma tåg kan ha en snitthastighet på 50 kilometer i timmen.

Inga tåg är så snabba som snabbtåg i Europa. De snabbaste indiska snabbtågen kommer knappt upp i hastigheter som påminner om våra långsamma regionaltåg, det vill säga i snitt 100 kilometer i timmen. Det pågår arbete med att bygga en ny höghastighetsjärnväg Mumbai–Ahmedabad, men det lär dröja några år innan den är klar.

Ska du resa med tåg i Indien över diwali (oktober–november) eller över jul- och nyår bör du boka i mycket god tid. Tågen från Mumbai, Chennai och Bangalore till Goa och Kerala är några av de mest fullbokade och att resa med dem kräver också god framförhållning. Andra tider på året och på andra sträckor kan du ofta få tag på biljetter bara några dagar i förväg.

En försäljare häller upp chai (te) till en passagerare. Foto: Dinodia Photo/ Getty Images.

Indrail

Indiska järnvägen säljer ett tågluffarkort, som dessvärre inte är särskilt prisvärt. Om du inte reser extremt mycket – i stort sett varje dag – blir det billigare att köpa enskilda biljetter. Indrailpasset säljs av resebyråer här hemma och på de järnvägsstationer i Indien som har särskilda bokningskontor för turister. Aktuella priser finns på indianrail.gov.in/international_Tourist.html.

Lyxtåg

Det finns charterlyxtåg för turister med vackert renoverade gamla hytter, restaurang och bar ombord, som kör vissa bestämda rutter för turister. Kostar från 3 000 kronor per person och natt.

Palace on Wheels: Indiens mest kända lyxtåg kör runt i Rajasthan och stannar dessutom i Agra för att man ska kunna besöka Taj Mahal. Turen tar åtta dagar. Rutt: Delhi–Jaipur–Chittaurgarh–Udaipur–Swaimadho-pur–Jaisalmer–Jodhpur–Bharatpur–Agra–New Delhi. Mer information på pala

ceonwheels.net.

The Royal Orient gör en tur genom Rajasthan och Gujarat på åtta dagar. Rutt: New Delhi–Chittaurgarh–Udaipur–Junagadh–Veraval–Sasan Gir–Dilwara–Palitana–Sahrkej–Ahmedabad–Jaipur–New Delhi.

Golden Chariot kör Mysore–Kabin–Belur–Hampi–Badami–Goa–Bangalore.

Royal Rajasthan on wheels tar dig med på rutten Delhi–Jodhpur–Udaipur–Chittorgarh–Sawai Madhopur–Jaipur–Khajuraho–Varanasi–Agra–Delhi.

Heritage on Wheels kör i Shekawatiregionen, till Bikaner och andra kulturarvsintressanta platser i Rajasthan.

Maharajas Express åker Delhi–Agra–Ranthambore–Jaipur–Delhi.

The Indian Maharaja åker Mumbai–Aurangabad–Udaipur–Sawai Madhopur–Jaipur–Fatehpur Sikri–Agra–Delhi.

Bo som en maharaja på räls. Foto: Palace on Wheels.

Specialtåg

Himalayan Queen från Kalka till britternas gamla sommarhuvudstad Shimla i Himalaya.

Fairy Queen går Delhi–Alwar–Delhi.

New Jalpaiguri–Darjeeling. Smalspårig järnväg med tåg så näpet att det brukar kallas Toy Train. Går från slätten i norra Västbengalen uppför bergen till tedistriktet Darjeeling.

Mettupalayam–Udagamandalam (Ooty). Kallas också Nilgiri Mountain Railway. Smalspårig järnväg som tar sig uppför Nilgiribergen i södra Indien på en så kallad kuggstångsbana. Antikt, nostalgiskt, bedårande utsikt. Reportage om denna tågsträcka kan du läsa i Vagabonds specialnummer om tågresor som kommer ut 6 december 2018.

Klasser på indiska tåg

Klass Kommentar

First Class AC/Executive Class Första klass, kupé för fyra, luftkonditionering

First Class Första klass, kupé för fyra

AC 3-tier Sleeper Sovbritsar i öppen vagn, tre britsar på höjden,

luftkonditionering

AC 2-tier Sleeper Sovbritsar i öppen vagn, två britsar på höjden,

luftkonditionering, egen läslampa

AC Chair Car Sittvagn för dagresor, luftkond.

Sleeper Class Andra klass liggvagn i öppna vagnar

Second Sitting Andra klass för dagresor

Unreserved I praktiken tredje klass, oftast träbänkar, trångt

Kudde, filt och lakan ingår i första klass och samtliga AC-klasser. I första klass reser man i fyrbäddskupé med dörr som går att låsa, i AC 2-tier finns draperier att dra för britsen och läslampor. I AC 3-tier och i Sleeper Class finns inga draperier. I Sleeper Class måste du dessutom ha med dig egna lakan eller egen sovsäck om du vill bädda.