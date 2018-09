Krönika: Turistinvasion – ”Katsching! låter det över hela Europa.”

Glöm Karibien, USA och Sydostasien. Världens hetaste turistregion heter Europa. Drygt hälften av de 1,3 miljarder människor som åkte på utlandssemester 2017 besökte vår världsdel.

Per J Andersson, redaktör på Vagabond. Foto: Håkan Elofsson.

rankrike, Spanien och Italien är hetast. Mest kännbart är turisttrycket mot Barcelona, Mallorca, Dubrovnik och Venedig där lokalbefolkningen surnat till. Några har klottrat "Turist – du är terrorist" och "Alla turister är svin".

Protesterna, som tog fart förra sommaren, har gett resultat. Grekland har infört turistskatt. Amsterdam har infört böter för ohyfsat beteende. Barcelona har förbjudit turistgrupper i saluhallen. Och Dubrovnik lanserade nyss en maxgräns på 8 000 besökare om dagen.

Men lite trängsel i kullerstensgränderna har väl ingen dött av? Varför blir vi så upprörda över dessa harmlösa besökare med kamera på magen?

När jag var liten var schablonturisten en högljudd amerikan i hawaiiskjorta. I tonåren var det en lika högljudd tysk i Birkenstocksandaler. För tio år sedan var det en bufflig ryss med halskedja i guld.

Idag är det snarare en äldre kinesisk farbror med selfiepinne och en ung sydkoreansk kvinna med näsan i mobilen. I somras trängdes jag med dem på kaféer, järnvägsstationer och museer. En vän till mig som besökte Zell am See berättade att där vimlade det av kvinnor i korpsvarta burkor och guldiga klackskor. De kom från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten och spenderade i snitt 2 000 kronor om dagen, dubbelt så mycket som en europisk turist. Lokalbefolkningen gnuggade händerna. Sådan flax att just deras by ligger vid en sjö där alptoppar speglar sig i vattenytan, vilket påminner om många muslimers sinnebild av det gudomliga paradiset. Katsching! låter det över hela Europa när asiaterna turistar. Så varför gnälla?

Förr flockades turisterna vid de kändaste sevärdheterna och gick i de mest uppenbara turistfällorna, eftersom man lät sig ledas av ytliga Berlitzguider och klyschiga turistbyråbroschyrer. För dagens asiatiska turister är turistinformationen givetvis digital, vilket betyder att de är bättre på att ta sig bortom allfarvägarna. Okej, även europeiska turister är ju hyfsat digitala. Men asiaterna är det hela tiden och fullt ut. Inga kompromisser. Jag tror de sover med mobilen som huvudkudde.

Miljarder ettor och nollor flödar fritt i trådlösa kommunikationsbanor. Därför är det slut på friden i alla undanskymda kryp-in som hittills bara lockat lokalbefolkning. Med sina gps-funktioner och guideappar hittar besökarna lätt till de coolaste ställena långt från turiststråk och huvudgator.

Under några veckor varje sommar är jag själv Airbnb-värd i mitt Stockholmshem. Har förgäves försökt ge kul tips på ställen till mina gäster från Sydkorea och Taiwan.

– Missa inte Strömmingen på Kornhamnstorg och rotmoset på Pelikan, har jag försökt.

Då har de suckat och sagt att de redan varit där och ätit. Nu har de siktet inställt på hål-i-väggen-ställen med lokalt rostat kaffe och hantverksöl som jag aldrig hört talas om.

– Hur kan ni veta allt det här? har jag undrat.

– Det står ju här i mobilen, har de svarat.

Precis så måste vi bete oss: styra bort från turismens epicentrum, ut i periferin. Besöka mindre välbesökta kvarter, städer, öar och stränder. Då tror jag inte bara känslan av att man upplever något genuint ökar. Turistpengarna kommer också fler till godo. Och turismen blir mer hållbar.